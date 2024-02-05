https://sputniknews.com.tr/20240205/natonun-ukraynaya-muhimmat-saglayamadigi-anlasildi-1080432509.html
NATO’nun Ukrayna'ya mühimmat sağlayamadığı anlaşıldı
NATO’nun Ukrayna'ya mühimmat sağlayamadığı anlaşıldı
Estonya'nın NATO Daimi Temsilcisi Juri Luik, NATO ülkelerinin tüm mühimmat stoklarını Ukrayna'ya vermeyeceğini vurgularken, bu yardımın yalnızca AB ülkeleri... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T16:21+0300
2024-02-05T16:21+0300
2024-02-05T16:21+0300
ukrayna krizi
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mühimmat
topçu mühimmat
nato
estonya
avrupa birliği
josep borrell
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Estonya haber kanalı ERR’ye konuşan eski Savunma Bakanı Luik, mevcut NATO stoklarının mevcudiyetinin ittifakın savunma planlarında öngörüldüğüne dikkat çekerken, “Kendi stokları hiçbir şekilde Ukrayna’ya tamamen dağıtılamaz. NATO'nun savunma planlarının uygulanması için gerekli olan belirli normları vardır. Her halükarda NATO ülkeleri bu stokları depolarında tutmalı, dağıtılmamalıdır" ifadelerini kullandı.Luik, NATO ülkelerinin artık kendi stoklarını yenilemek için üçüncü ülkelerden mühimmat satın aldığını belirterek, “Güney Kore, hatta Güney Afrika gibi büyük mühimmat üreticileri, sattıkları mühimmatların Ukrayna'ya transferine izin vermiyor. Dolayısıyla bu mühimmat AB ülkeleri tarafından ancak stoklarını doldurmak için kullanılabilir. Avrupa'da üretilen mühimmat ise Ukrayna'ya aktarılır" dedi.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin bu yılın mart ayına kadar Ukrayna'ya söz verilen bir milyon top mermisinin ancak yarısından biraz fazlasını sağlayabileceklerini söylemişti.Borrell, bu duruma mühimmat üretimindeki gecikmeler ve ülkelerin stoklarının tükenmesinden duydukları endişenin neden olduğunu itiraf etti.Daha önce Borrell, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirterek Ukrayna'daki çatışmanın Transatlantik birliğini güçlendirdiğini ifade etmişti.Şu anda tüm Avrupa ülkelerinde ekonomik ve sosyal durumun çok gergin olduğuna dikkat çekerek böyle bir ortamda Ukrayna'yı desteklemek ve savunma yeteneklerini geliştirmek için askeri harcamaları artırmanın zor olabileceğini belirten Borrel, "Fakat eğer güvenliğimizi korumak istiyorsak, tam olarak bunu yapmamız gerekiyor. Kiev'in acilen daha fazla mühimmata ihtiyacı var, ancak AB bu amaçtan uzak" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-medyasindan-itiraf-ukrayna-ordusu-ustunlugu-ruslara-kaptirdi-1080407532.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, mühimmat, topçu mühimmat, nato, estonya, avrupa birliği, josep borrell
ukrayna, ukrayna ordusu, mühimmat, topçu mühimmat, nato, estonya, avrupa birliği, josep borrell
NATO’nun Ukrayna'ya mühimmat sağlayamadığı anlaşıldı
Estonya'nın NATO Daimi Temsilcisi Juri Luik, NATO ülkelerinin tüm mühimmat stoklarını Ukrayna'ya vermeyeceğini vurgularken, bu yardımın yalnızca AB ülkeleri tarafından sağlanabileceğinin altını çizdi.
Estonya haber kanalı ERR’ye konuşan eski Savunma Bakanı Luik, mevcut NATO stoklarının mevcudiyetinin ittifakın savunma planlarında öngörüldüğüne dikkat çekerken, “Kendi stokları hiçbir şekilde Ukrayna’ya tamamen dağıtılamaz. NATO'nun savunma planlarının uygulanması için gerekli olan belirli normları vardır. Her halükarda NATO ülkeleri bu stokları depolarında tutmalı, dağıtılmamalıdır" ifadelerini kullandı.
Luik, NATO ülkelerinin artık kendi stoklarını yenilemek için üçüncü ülkelerden mühimmat satın aldığını belirterek, “Güney Kore, hatta Güney Afrika gibi büyük mühimmat üreticileri, sattıkları mühimmatların Ukrayna'ya transferine izin vermiyor. Dolayısıyla bu mühimmat AB ülkeleri tarafından ancak stoklarını doldurmak için kullanılabilir. Avrupa'da üretilen mühimmat ise Ukrayna'ya aktarılır" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerin bu yılın mart ayına kadar Ukrayna'ya söz verilen bir milyon top mermisinin ancak yarısından biraz fazlasını sağlayabileceklerini söylemişti.
Borrell, bu duruma mühimmat üretimindeki gecikmeler ve ülkelerin stoklarının tükenmesinden duydukları endişenin neden olduğunu itiraf etti.
Daha önce Borrell, Ukrayna'da olası ateşkes fikirlerini yanlış bulduğunu belirterek Ukrayna'daki çatışmanın Transatlantik birliğini güçlendirdiğini ifade etmişti.
Şu anda tüm Avrupa ülkelerinde ekonomik ve sosyal durumun çok gergin olduğuna dikkat çekerek böyle bir ortamda Ukrayna'yı desteklemek ve savunma yeteneklerini geliştirmek için askeri harcamaları artırmanın zor olabileceğini belirten Borrel, "Fakat eğer güvenliğimizi korumak istiyorsak, tam olarak bunu yapmamız gerekiyor. Kiev'in acilen daha fazla mühimmata ihtiyacı var, ancak AB bu amaçtan uzak" dedi.