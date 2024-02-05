https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-medyasindan-itiraf-ukrayna-ordusu-ustunlugu-ruslara-kaptirdi-1080407532.html

ABD medyasından itiraf: Ukrayna ordusu üstünlüğü Ruslara kaptırdı

ABD medyasından itiraf: Ukrayna ordusu üstünlüğü Ruslara kaptırdı

ABD’nin New York Times gazetesi, Ukrayna ordusunun personel ve mühimmat eksikliği yüzünden savaş meydanındaki üstünlüğü Rus güçlere kaptırdığını belirtti. 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T10:22+0300

2024-02-05T10:22+0300

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Marc Santora imzalı yazıda, “Ukraynalılar, insan ve silah sayısı bakımından yetersiz oldukları bir durumla karşı karşıya. Onlar üstünlüğü Rusya’ya kaptırdı” ifadesine yer verildi.Ukrayna ordusunun, yaşadığı büyük sıkıntı yüzünden topçu mermileri tasarruf etmek zorunda kaldığı kaydedilirken, ayrıca zırhlı araçların tamir ve bakımı için gereken bileşenlerde de sıkıntı yaşandığı belirtildi.Adı açıklanmayan bir Ukraynalı subay, “Taarruz için yeterli sayıda ekipman ve askerimiz yok. Bu nedenle artık başlıca hedef elimizdeki mevzileri korumak” itirafında bulundu.Rus ordusunun cephenin bazı bölgelerinde Ukraynalılara göre 5 kat daha fazla mermi kullanma fırsatına sahip olduğu kaydedilen yazıda, Ukraynalıların topçu mermilerinde yaşadığı sıkıntıyı kamikaze İHA’larla telafi etmeye çalıştığı belirtilirken Ukraynalı Binbaşı Sergey Bets, İHA’ların etkili olmadığını itiraf etti.

https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-senatosu-kieve-yardimi-ongoren-uzlasmaci-tasariyi-kabul-etti-1080402537.html

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