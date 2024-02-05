https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-senatosu-kieve-yardimi-ongoren-uzlasmaci-tasariyi-kabul-etti-1080402537.html

ABD Senatosu, Kiev’e yardımı öngören ‘uzlaşmacı’ tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, Kiev’e yardımı öngören ‘uzlaşmacı’ tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu, sınır güvenliği finansmanının yanı sıra, Ukrayna ve İsrail’e 118 milyar dolardan fazla yardımın tahsis edilmesini öngören tasarıyı kabul etti... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T08:53+0300

2024-02-05T08:53+0300

2024-02-05T08:53+0300

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Senato tarafından kabul edilen ve Ukrayna ile İsrail'e yardımın yanı sıra ABD-Meksika sınırının daha sıkı kontrolünü öngören paket, Kiev'e bu yıl 60 milyar dolardan fazla (60.06 milyar dolar) kaynak sağlayacak.Tasarı, İsrail’e de 14 milyar 100 milyon dolarlık yardımın sunulmasını öngörüyor.Bununla birlikte ülkenin sınır güvenliği için yalnızca 20 milyar 200 milyon doların, yani senatörlerin Ukrayna’ya vermek istediği paradan neredeyse 3 kat daha azının tahsis edilmesi öngörülüyor.Kiev yardımlarının çoğu yine ABD'de kalıyorUkrayna’ya sunulması planlanan yardımın 14 milyar dolarlık kısmı ABD yapımı silahların alımı ve nakliyesini içerirken, 15 milyar doları Ukraynalı askerlerin eğitimiyle birlikte istihbarat bilgileri ve diğer tedbirlere gidecek.Yardımların 20 milyar dolarlık kısmı da uzun süredir Ukrayna'ya mühimmat desteği nedeniyle stokları azalan ABD’nin kendi silah, teçhizat ve mühimmatının yenilenmesi için ayrılacak.Ayrıca bu fonların 149 milyon doları, Ukrayna’da ‘güvenlik alanındaki duruma yanıt vermek için’ ABD Nükleer Güvenlik İdaresi’ne sağlanacak.ABD Başkanı Joe Biden, tasarıyla ilgili yorumunda, Senato’nun sınır güvenliği için “görevini yerine getirdiği” söylerken, Biden’in görüşüne göre, şimdi top Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilerde.Aralık ayında söz konusu tasarının önceki hali Senato'da Cumhuriyetçilerin engeline takılmış, bu sebeple Ukrayna'ya askeri yardımlar kısmi olarak durmuştu.Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, yeni tasarının parti arkadaşlarının beklediğinden çok daha kötü çıktığını vurgularken, Johnson’un belirttiğine göre, bu tasarı başarısızlığa mahkum.Aynı zamanda Washington’un ‘Rusya’yı stratejik yenilgiye uğratmak’ adına son Ukraynalıya kadar Kiev’e yardım etmeyi sürdüreceğine inanan Moskova, Batı’nın Ukrayna’ya askeri yardımının sadece çatışmayı uzattığına dikkat çekerken, silah sevkiyatlarının da Rus ordusu için meşru hedef olduğunu defalarca dile getirmişti.Trump etkisiKiev yardımlarında topu Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilere atan Biden yönetimi tarafından yöneltilen suçlamalar sonrası daha da artan popüleritesiyle 2024 başkanlık seçimlerine hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ise, Cumhuriyetçi senatörleri Ukrayna'ya yapılacak ek yardımın kongre tarafından onaylanmasını desteklememeye ikna ettiği iddia ediliyor.ABD’nin en çok satılan ulusal gazetelerinden USA Today, Trump’ın güney sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılması ve Ukrayna'ya yapılacak ek yardımı kongre tarafından onaylanmasına bağlayan anlaşmayı desteklememeye ikna ettiğini duyurduğu haberinde, “Başkan adaylığı için yarışan Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçilere anlaşmayı reddetmeleri için baskı yapmaya başladı” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html

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