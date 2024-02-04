https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’dan ABD’ye çağrı: 'Uyan ve kendine gel'
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’dan ABD’ye çağrı: 'Uyan ve kendine gel'
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD'ye Bağımsızlık Bildirgesi'ni hatırlama ve uyanma çağrısında bulundu. 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T21:48+0300
2024-02-04T21:48+0300
2024-02-04T21:48+0300
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sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan
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ria novosti ukrayna servisi genel yayın yönetmeni’ne kiev’de gözaltı
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Simonyan, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ile düzenlediği füzeli saldırıya ilişkin yorumunda ABD'yi Bağımsızlık Bildirgesi'ni hatırlamaya, ‘uyanmaya ve kendine gelmeye’ çağırdı. ‘Amerika'nın bir devlet olarak varlığının başlangıcını’ belirleyen belge olan ABD Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki ‘harika sözleri’ hatırlatan Simonyan, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini ise ‘Lisiçansk’taki sivillerin katili’ olarak nitelendirdi. Simonyan, “Bu insanların tamamını Amerikan HIMARS'ı öldürdü. Cumartesi günü aileleriyle birlikte sadece kurabiye yiyip kahve içmek için gelen insanları öldürdü. Bunu yapan sensin, Amerika. Bu korkunç bir trajedi” dedi ve bu olayın ‘her zamanki gibi askeri herhangi bir anlamı olmadığını’ vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240204/lugansk-insan-haklari-yetkilisi-lisicansk-saldirisina-iliskin-bilgileri-bm-ve-icrcye-gonderecek-1080388482.html
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abd, abd, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı'ndaki suriye konulu toplantı, ria novosti ukrayna servisi genel yayın yönetmeni’ne kiev’de gözaltı, himars, himars, himars roket sistemi
abd, abd, sputnik ve russia today (rt) genel yayın yönetmeni margarita simonyan, margarita simonyan, rossiya segodnya genel yayın yönetmeni margarita simonyan, rossiya segodnya, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı, rossiya segodnya uluslararası haber ajansı'ndaki suriye konulu toplantı, ria novosti ukrayna servisi genel yayın yönetmeni’ne kiev’de gözaltı, himars, himars, himars roket sistemi
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’dan ABD’ye çağrı: 'Uyan ve kendine gel'
Rossiya Segodnya ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, ABD'ye Bağımsızlık Bildirgesi'ni hatırlama ve uyanma çağrısında bulundu.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programa konuk olan Simonyan, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ile düzenlediği füzeli saldırıya ilişkin yorumunda ABD'yi Bağımsızlık Bildirgesi'ni hatırlamaya, ‘uyanmaya ve kendine gelmeye’ çağırdı.
‘Amerika'nın bir devlet olarak varlığının başlangıcını’ belirleyen belge olan ABD Bağımsızlık Bildirgesi’ndeki ‘harika sözleri’ hatırlatan Simonyan, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerini ise ‘Lisiçansk’taki sivillerin katili’ olarak nitelendirdi.
Simonyan, “Bu insanların tamamını Amerikan HIMARS'ı öldürdü. Cumartesi günü aileleriyle birlikte sadece kurabiye yiyip kahve içmek için gelen insanları öldürdü. Bunu yapan sensin, Amerika. Bu korkunç bir trajedi” dedi ve bu olayın ‘her zamanki gibi askeri herhangi bir anlamı olmadığını’ vurguladı.