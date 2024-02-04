https://sputniknews.com.tr/20240204/lugansk-insan-haklari-yetkilisi-lisicansk-saldirisina-iliskin-bilgileri-bm-ve-icrcye-gonderecek-1080388482.html

Lugansk'da yas: Ukrayna'nın 30 sivili bombalaması BM'ye şikayet edilecek

Lugansk'da yas: Ukrayna'nın 30 sivili bombalaması BM'ye şikayet edilecek

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) İnsan Hakları Yetkilisi Viktoriya Serdyukova, Ukrayna ordusunun LHC’nin Lisiçansk kentine HIMARS çok namlulu roketatar sistemi... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T18:29+0300

2024-02-04T18:29+0300

2024-02-04T18:31+0300

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ukrayna krizi

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LHC İnsan Hakları Yetkilisi Serdyukova, Sputnik’e demecinde Ukrayna ordusunun Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çok namlulu roketatar sistemi ile düzenlediği, son verilere göre aralarında bir hamile kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 28 can kaybına yol açan füzeli saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.Serdyukova, “Ukrayna silahlı oluşumları tarafından cumhuriyetin sivil halkına karşı işlenmiş savaş suçu olan ve cezalandırılması gereken uluslararası insani hukukun ihlali ile ilgili bilgileri doğrudan BM’ye ve ICRC'ye göndereceğim” diye konuştu.Aynı bilgilerin Rusya İnsan Hakları Federal Yetkilisi Tatyana Moskalkova’ya da iletileceğine dikkat çeken Serdyukova, “Kendisi Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetleri ile Rusya Federasyonu’nun diğer idari bölgelerindeki (Belgorod, Kursk vb.) sivillere ve sivil altyapıya yönelik bombardımanlara ilişkin tüm olayları derliyor ve hem BM ve ICRC'ye gönderiyor, hem de bu kuruluşların temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantılar sırasında dile getiriyor” vurgusunu yaptı.Daha önce LHC lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna ordusunun dün Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği füzeli saldırıda binanın yıkıldığı, saldırı sonucunda ölü sayısının bir hamile kadın ve bir çocuk dahil olmak üzere 28’e çıktığını açıklamıştı. Enkaz altında yaklaşık 40 kişinin bulunduğu belirtilirken LHC’de bugün yas ilan edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-disisleri-moskova-lisicansk-saldirisiyla-ilgili-uluslararasi-kuruluslari-bilgilendirecek-1080357608.html

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