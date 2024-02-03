https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-disisleri-moskova-lisicansk-saldirisiyla-ilgili-uluslararasi-kuruluslari-bilgilendirecek-1080357608.html
Rusya Dışişleri: Moskova, Lisiçansk saldırısıyla ilgili uluslararası kuruluşları bilgilendirecek
Rusya Dışişleri: Moskova, Lisiçansk saldırısıyla ilgili uluslararası kuruluşları bilgilendirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lisiçansk'a yapılan saldırı ile Kiev’in, AB'ye mali desteği için ‘minnettarlığını’ gösterdiğini belirterek... 03.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-03T23:34+0300
2024-02-03T23:34+0300
2024-02-03T23:34+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentine yönelik saldırısıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşları bilgilendireceğini söyledi.Zaharova, “Rusya, Zelenskiy çetesinin son terör eylemi hakkında uluslararası kuruluşları bilgilendirecek. İlgili uluslararası kuruluşların Kiev çetelerinin işlediği suçları derhal ve koşulsuz olarak kınamalarını bekliyoruz" dedi.Zaharova, ön verilere göre Batı silahları ile gerçekleştirilen saldırı ile Kiev'in Avrupa Birliği ülkelerinin ‘cömert’ mali desteğine ‘minnettarlığını’ gösterdiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-sorusturma-komitesi-lisicanskdaki-firina-yonelik-saldiri-himars-fuzesi-ile-gerceklestirildi-1080356159.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Moskova, Lisiçansk saldırısıyla ilgili uluslararası kuruluşları bilgilendirecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lisiçansk'a yapılan saldırı ile Kiev’in, AB'ye mali desteği için ‘minnettarlığını’ gösterdiğini belirterek, Moskova'nın Ukrayna ordusunun Lisiçansk’a yönelik saldırısıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşları bilgilendireceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentine yönelik saldırısıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşları bilgilendireceğini söyledi.
Zaharova, “Rusya, Zelenskiy çetesinin son terör eylemi hakkında uluslararası kuruluşları bilgilendirecek. İlgili uluslararası kuruluşların Kiev çetelerinin işlediği suçları derhal ve koşulsuz olarak kınamalarını bekliyoruz" dedi.
Zaharova, ön verilere göre Batı silahları ile gerçekleştirilen saldırı ile Kiev'in Avrupa Birliği ülkelerinin ‘cömert’ mali desteğine ‘minnettarlığını’ gösterdiğini vurguladı.