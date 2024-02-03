https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-disisleri-moskova-lisicansk-saldirisiyla-ilgili-uluslararasi-kuruluslari-bilgilendirecek-1080357608.html

Rusya Dışişleri: Moskova, Lisiçansk saldırısıyla ilgili uluslararası kuruluşları bilgilendirecek

Rusya Dışişleri: Moskova, Lisiçansk saldırısıyla ilgili uluslararası kuruluşları bilgilendirecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Lisiçansk'a yapılan saldırı ile Kiev’in, AB'ye mali desteği için ‘minnettarlığını’ gösterdiğini belirterek... 03.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-03T23:34+0300

2024-02-03T23:34+0300

2024-02-03T23:34+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı açıklamada, Moskova'nın Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) Lisiçansk kentine yönelik saldırısıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşları bilgilendireceğini söyledi.Zaharova, “Rusya, Zelenskiy çetesinin son terör eylemi hakkında uluslararası kuruluşları bilgilendirecek. İlgili uluslararası kuruluşların Kiev çetelerinin işlediği suçları derhal ve koşulsuz olarak kınamalarını bekliyoruz" dedi.Zaharova, ön verilere göre Batı silahları ile gerçekleştirilen saldırı ile Kiev'in Avrupa Birliği ülkelerinin ‘cömert’ mali desteğine ‘minnettarlığını’ gösterdiğini vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-sorusturma-komitesi-lisicanskdaki-firina-yonelik-saldiri-himars-fuzesi-ile-gerceklestirildi-1080356159.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi