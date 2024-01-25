https://sputniknews.com.tr/20240125/trump-cumhuriyetcileri-ukraynaya-yardim-talebini-reddetmeye-ikna-ediyor-1080019119.html
Trump, Cumhuriyetçileri ‘Ukrayna’ya yardım’ talebini reddetmeye ikna ediyor
Trump, Cumhuriyetçileri ‘Ukrayna’ya yardım’ talebini reddetmeye ikna ediyor
Biden yönetimi tarafından yöneltilen suçlamalar sonrası daha da artan popüleritesiyle 2024 başkanlık seçimlerine hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T09:07+0300
2024-01-25T09:07+0300
2024-01-25T09:08+0300
ukrayna krizi
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mali yardım
askeri yardım
kiev
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ABD’nin en çok satılan ulusal gazetelerinden USA Today, Trump’ın güney sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılması ve Ukrayna'ya yapılacak ek yardımı kongre tarafından onaylanmasına bağlayan anlaşmayı desteklememeye ikna ettiğini duyurduğu haberinde, “Başkan adaylığı için yarışan Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçilere anlaşmayı reddetmeleri için baskı yapmaya başladı” ifadelerine yer verdi.ABD merkezli HuffPost online yayınının kaynakları, Trump'ın "Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinden önce sicilinde bir zafer olmasını istemediğini" söylerken, mevcut başkanın bu seçimlerde yeniden aday olacağı, bu nedenle Biden’ın Kongre’den geçirebileceği sınır ve Kiev’e yardım onayını koz olarak kullanabileceği iddia ediliyor.Trump'ın çarşamba günü ve hafta sonu boyunca bazı Cumhuriyetçi senatörlerle kapalı kapılar ardında görüştüğü bildirilirken, HuffPost'a konuşan kaynaklar, “(Trump) Onlara başkan olduğunda sınırı kendisinin temizleyeceğini söyledi. Sadece mükemmel bir anlaşma istediğini dile getirdi” diye aktardı.Yapılan istişarelerde Cumhuriyetçi senatörler arasında bu planlar konusunda bir anlaşmazlık yaşandığı da belirtilirken, ABD'li online portal Punchbowl News'e göre, Senatoda Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, bu istişarelerde Trump'ın ABD'deki yasadışı göçü seçim kampanyasının ana odak noktası haline getirme niyetinde olduğunu söyledi.McConnell, Cumhuriyetçilerin Trump'ı ‘engelleyecek hiçbir şey yapmak istemediklerine’ de dikkat çekerken, daha sıkı sınır kontrolleri ve Kiev'e yardım konusunda bir anlaşmaya varma konusuna atıfta bulunarak "bir ikilem içindeyiz" ifadesini kullandı.Punchbowl News, Trump'ın Kongre’den onayı beklenen bu iki farklı talebi birbirine bağlama konusunda şüpheleri olduğunun da altını çizdi.Çarşamba günü erken saatlerde bir grup Cumhuriyetçi senatör ABD Kongresinin üst kanadında söz konusu anlaşmalara karşı çıkarken, bu senatörler arasında Rick Scott (Florida), Ted Cruz (Teksas) ve Mike Lee’nin (Utah) yer aldığı belirtilmişti.Biden yönetimi ne talep ediyor?Kiev yardımlarını sürdürmeye kararlı olan Biden yönetimi yaklaşık dört ay önce, Kongre'ye, ABD'de 1 Ekim'de başlayan 2024 mali yılı için öncelikle İsrail ve Ukrayna'ya yardım olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya'ya karşı koymak amacıyla ek bütçe talebi göndermiş, Biden liderliğindeki yürütme organı bu amaçlar için yaklaşık 106 milyar dolar istemişti.Talebin ve alternatif tasarıların bundan sonraki akıbeti belirsizliğini korurken, Temsilciler Meclisi ve Senato’daki bir grup Cumhuriyetçi üye, geçtiğimiz aylarda Kiev'e mali desteğin sürdürülmesine karşı çıktı.Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, taleple ilgili, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını ABD'nin güney sınırının daha sıkı kontrol edilmesine bağlama niyeti konusunda birkaç kez uyarıda bulunurken, Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasında ‘mevcut Kiev yardımlarını sona erdiren’ bu anlaşmazlık hala belirsizliğini koruyor.
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abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, beyaz saray, ukrayna, mali yardım, askeri yardım, kiev
abd, abd başkanlık seçimleri, donald trump, joe biden, beyaz saray, ukrayna, mali yardım, askeri yardım, kiev
Trump, Cumhuriyetçileri ‘Ukrayna’ya yardım’ talebini reddetmeye ikna ediyor
09:07 25.01.2024 (güncellendi: 09:08 25.01.2024)
Biden yönetimi tarafından yöneltilen suçlamalar sonrası daha da artan popüleritesiyle 2024 başkanlık seçimlerine hızlı başlayan eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörleri Ukrayna'ya yapılacak ek yardımın kongre tarafından onaylanmasını desteklememeye ikna ettiği iddia edildi.
ABD’nin en çok satılan ulusal gazetelerinden USA Today, Trump’ın güney sınırındaki kontrollerin sıkılaştırılması ve Ukrayna'ya yapılacak ek yardımı kongre tarafından onaylanmasına bağlayan anlaşmayı desteklememeye ikna ettiğini duyurduğu haberinde, “Başkan adaylığı için yarışan Trump, Kongre'deki Cumhuriyetçilere anlaşmayı reddetmeleri için baskı yapmaya başladı” ifadelerine yer verdi.
ABD merkezli HuffPost online yayınının kaynakları, Trump'ın "Başkan Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinden önce sicilinde bir zafer olmasını istemediğini" söylerken, mevcut başkanın bu seçimlerde yeniden aday olacağı, bu nedenle Biden’ın Kongre’den geçirebileceği sınır ve Kiev’e yardım onayını koz olarak kullanabileceği iddia ediliyor.
Trump'ın çarşamba günü ve hafta sonu boyunca bazı Cumhuriyetçi senatörlerle kapalı kapılar ardında görüştüğü bildirilirken, HuffPost'a konuşan kaynaklar, “(Trump) Onlara başkan olduğunda sınırı kendisinin temizleyeceğini söyledi. Sadece mükemmel bir anlaşma istediğini dile getirdi” diye aktardı.
Yapılan istişarelerde Cumhuriyetçi senatörler arasında bu planlar konusunda bir anlaşmazlık yaşandığı da belirtilirken, ABD'li online portal Punchbowl News'e göre, Senatoda Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnell, bu istişarelerde Trump'ın ABD'deki yasadışı göçü seçim kampanyasının ana odak noktası haline getirme niyetinde olduğunu söyledi.
McConnell, Cumhuriyetçilerin Trump'ı ‘engelleyecek hiçbir şey yapmak istemediklerine’ de dikkat çekerken, daha sıkı sınır kontrolleri ve Kiev'e yardım konusunda bir anlaşmaya varma konusuna atıfta bulunarak "bir ikilem içindeyiz" ifadesini kullandı.
Punchbowl News, Trump'ın Kongre’den onayı beklenen bu iki farklı talebi birbirine bağlama konusunda şüpheleri olduğunun da altını çizdi.
Çarşamba günü erken saatlerde bir grup Cumhuriyetçi senatör ABD Kongresinin üst kanadında söz konusu anlaşmalara karşı çıkarken, bu senatörler arasında Rick Scott (Florida), Ted Cruz (Teksas) ve Mike Lee’nin (Utah) yer aldığı belirtilmişti.
Biden yönetimi ne talep ediyor?
Kiev yardımlarını sürdürmeye kararlı olan Biden yönetimi yaklaşık dört ay önce, Kongre'ye, ABD'de 1 Ekim'de başlayan 2024 mali yılı için öncelikle İsrail ve Ukrayna'ya yardım olmak üzere Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Rusya'ya karşı koymak amacıyla ek bütçe talebi göndermiş, Biden liderliğindeki yürütme organı bu amaçlar için yaklaşık 106 milyar dolar istemişti.
Talebin ve alternatif tasarıların bundan sonraki akıbeti belirsizliğini korurken, Temsilciler Meclisi ve Senato’daki bir grup Cumhuriyetçi üye, geçtiğimiz aylarda Kiev'e mali desteğin
sürdürülmesine karşı çıktı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, taleple ilgili, Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılmasını ABD'nin güney sınırının daha sıkı kontrol edilmesine bağlama niyeti konusunda birkaç kez uyarıda bulunurken, Demokrat ve Cumhuriyetçi partiler arasında ‘mevcut Kiev yardımlarını sona erdiren’ bu anlaşmazlık hala belirsizliğini koruyor.