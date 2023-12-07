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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231207/abd-senatosu-ukrayna-yardim-tasarisini-oylamayi-reddetti-1078168216.html
ABD Senatosu Ukrayna'ya yardım tasarısını oylamayı reddetti
ABD Senatosu Ukrayna'ya yardım tasarısını oylamayı reddetti
ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna’ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanması Senatoda reddedildi. 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T11:45+0300
2023-12-07T11:50+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd kongresi
abd senatosu
yardım
kiev
joe biden
vladimir zelenskiy
israil
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Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 105 milyar doları geçen yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nda usul oylamasından geçmedi.ABD Senatosunda söz konusu bütçe talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için yapılan ön oylamada, birçok Cumhuriyetçinin yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders ‘hayır’ oyu kullandı.Demokratlar yasa tasarısıyla ilgili tartışmaların sona erdirilmesini ve tasarının oylanmasını önerirken, oylama için gereken 60 oy sınırı, 49 senatörün ‘hayır’ oyuna karşı 51 senatörün ‘evet’ oyunun ardından aşılmadı.Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtti.Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok" dedi.Cumhuriyetçi senatörler ise tasarının göçmen politikasında değişiklik talebini karşılamadığı gerekçesiyle Ukrayna'ya yapılması öngörülen yardımlara karşı çıktı.Oylamanın ardından ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yasa koyucuları Kiev'e yardım sağlama projesini desteklemeye çağırırken, Ukrayna'nın finansmanını ‘rehin alamayacak kadar yüksek’ olduğunun altını çizdi.Biden sert çıktıBu konudaki belirsizlik nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden özel bir konuşma yaparken, Kongre'ye Kiev'e yönelik finansman talebini acilen onaylaması çağrısında bulundu.Başkana göre Cumhuriyetçiler, yeni fon tahsisini sınır ve göç reformu yönündeki tavizsiz taleplerinin uygulanmasına bağlayarak ‘Ukrayna'yı dizinden vuruyorlar’Biden, aynı zamanda oylamadan önce yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılıkçı Cumhuriyetçiler, ulusal güvenliğimizle tehlikeli oyunlar oynuyor. Ukrayna'ya yönelik fonları, aşırılıkçı (Meksika) sınır politikalarını fonlamak için rehin alıyor" eleştirisinde bulunmuştu.Her zaman ‘gerçek çözümlere’ ihtiyaçları olduğunu belirten Biden, "Aynı şekilde Meksika sınırında da gerçek çözümler gerekiyor" ifadesini kullandı.Beyaz Saray, ABD'den Kiev’e giden yardımın durması halinde Ukrayna'nın çatışmada yenilgiye uğrama riskinin büyük olduğunun altını çizdi.ABD Kongresinde ‘Ukrayna'ya yardım’ kriziABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan en az 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.Biden’ın talebinin meclisin her iki kanadı tarafından da onaylanması gerekirken, onaydaki en büyük engelin sınır güvenliği meselesi olduğu vurgulanıyor.Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray’ın ABD sınırını koruma yaklaşımını değiştirene kadar Ukrayna'ya finansmanı desteklemeyeceklerini duyururken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu meclis, yardımın yalnızca İsrail'e tahsis edilmesi yönünde oy kullandı.Demokratların kontrolündeki Senato ise Ukrayna’nın yer almadığı bu yardım teklifini geri çevirdi.
https://sputniknews.com.tr/20231206/ukrayna-basini-abd-mali-yardimi-geciktirmekle-zelenskiye-istifa-et-mesaji-veriyor-1078157329.html
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ukrayna, abd, abd kongresi, abd senatosu, yardım, kiev, joe biden, vladimir zelenskiy, israil, tayvan
ukrayna, abd, abd kongresi, abd senatosu, yardım, kiev, joe biden, vladimir zelenskiy, israil, tayvan

ABD Senatosu Ukrayna'ya yardım tasarısını oylamayı reddetti

11:45 07.12.2023 (güncellendi: 11:50 07.12.2023)
© AA / Celal GüneşABD Senato Kongre
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AA / Celal Güneş
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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna’ya yardımları da içeren 105 milyar dolarlık bütçe talebinin oylanması Senatoda reddedildi.
Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 105 milyar doları geçen yardım tahsis edilmesini öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nda usul oylamasından geçmedi.
ABD Senatosunda söz konusu bütçe talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için yapılan ön oylamada, birçok Cumhuriyetçinin yanı sıra bağımsız Senatör Bernie Sanders ‘hayır’ oyu kullandı.
Demokratlar yasa tasarısıyla ilgili tartışmaların sona erdirilmesini ve tasarının oylanmasını önerirken, oylama için gereken 60 oy sınırı, 49 senatörün ‘hayır’ oyuna karşı 51 senatörün ‘evet’ oyunun ardından aşılmadı.
Genellikle Demokratlarla hareket eden ancak bu oylamada Cumhuriyetçilerin yanında yer alan Sanders ise ret nedeninin İsrail'e sağlanacak yardımlar olduğunu belirtti.
Sanders, yaptığı yazılı açıklamada, (İsrail Başbakanı Benyamin) Netanyahu yönetimine koşulsuz milyarlarca dolar verilmesine karşı olduğunu belirterek, "İsrail'in kesinlikle, 7 Ekim'de saldırı düzenleyen Hamas'a karşı kendini savunma hakkı var. Ancak binlerce masum Filistinli erkek, kadın ve çocuğu öldürmeye hukuken ya da ahlaken hakkı yok" dedi.
Cumhuriyetçi senatörler ise tasarının göçmen politikasında değişiklik talebini karşılamadığı gerekçesiyle Ukrayna'ya yapılması öngörülen yardımlara karşı çıktı.
Oylamanın ardından ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yasa koyucuları Kiev'e yardım sağlama projesini desteklemeye çağırırken, Ukrayna'nın finansmanını ‘rehin alamayacak kadar yüksek’ olduğunun altını çizdi.

Biden sert çıktı

Bu konudaki belirsizlik nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden özel bir konuşma yaparken, Kongre'ye Kiev'e yönelik finansman talebini acilen onaylaması çağrısında bulundu.
Başkana göre Cumhuriyetçiler, yeni fon tahsisini sınır ve göç reformu yönündeki tavizsiz taleplerinin uygulanmasına bağlayarak ‘Ukrayna'yı dizinden vuruyorlar’
Biden, aynı zamanda oylamadan önce yaptığı yazılı açıklamada, "Aşırılıkçı Cumhuriyetçiler, ulusal güvenliğimizle tehlikeli oyunlar oynuyor. Ukrayna'ya yönelik fonları, aşırılıkçı (Meksika) sınır politikalarını fonlamak için rehin alıyor" eleştirisinde bulunmuştu.
Her zaman ‘gerçek çözümlere’ ihtiyaçları olduğunu belirten Biden, "Aynı şekilde Meksika sınırında da gerçek çözümler gerekiyor" ifadesini kullandı.
Beyaz Saray, ABD'den Kiev’e giden yardımın durması halinde Ukrayna'nın çatışmada yenilgiye uğrama riskinin büyük olduğunun altını çizdi.

ABD Kongresinde ‘Ukrayna'ya yardım’ krizi

ABD Kongresinde Ukrayna'ya yardımlar konusunda sert tartışmalar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, buna ilişkin 5 Aralık'ta Senato üyelerine vereceği brifingi son dakika iptal etmiş, kararın nedenine ilişkin net açıklama yapmamıştı.
ABD Başkanı Joe Biden, 14 milyar doları İsrail, 61 milyar doları Ukrayna için olan yardımları da kapsayan en az 105 milyar dolarlık bütçe talebinde bulunmuştu.
Ancak Senatodakilerin başı çektiği, ABD Kongresindeki Cumhuriyetçiler, göçmen politikasında birtakım değişiklikler başta olmak üzere istedikleri düzenlemeler yapılmadan bu bütçeyi onaylamaya karşı çıkıyor.
Beyaz Saray ve Ukraynalı bazı yetkililer ise ABD'nin Ukrayna'ya yardımları olmadan Rusya ile savaşın kaybedilebileceği uyarısında bulunuyor.
Biden’ın talebinin meclisin her iki kanadı tarafından da onaylanması gerekirken, onaydaki en büyük engelin sınır güvenliği meselesi olduğu vurgulanıyor.
Cumhuriyetçiler, Beyaz Saray’ın ABD sınırını koruma yaklaşımını değiştirene kadar Ukrayna'ya finansmanı desteklemeyeceklerini duyururken, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu meclis, yardımın yalnızca İsrail'e tahsis edilmesi yönünde oy kullandı.
Demokratların kontrolündeki Senato ise Ukrayna’nın yer almadığı bu yardım teklifini geri çevirdi.
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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