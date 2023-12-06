https://sputniknews.com.tr/20231206/biden-kieve-yardimlara-son-vermeyi-mutlak-delilik-olarak--nitelendirdi-1078126078.html

Biden, Kiev'e yardımlara son vermeyi ‘mutlak delilik’ olarak nitelendirdi

Biden, Kiev'e yardımlara son vermeyi ‘mutlak delilik’ olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre’nin Ukrayna'ya yeni yardım konusunda anlaşmamasının ‘kesinlikle delilik’ olacağını söyledi. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T09:17+0300

2023-12-06T09:17+0300

2023-12-06T09:17+0300

ukrayna krizi

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ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'da Ukrayna'ya yardım gönderilmesine karşı çıkılmasını eleştiren Biden, “Ukrayna'yı desteklememek tam bir delilik. Bu ABD'nin çıkarlarına aykırı. Bu kesinlikle yanlış” ifadelerini kullandı.Kongre’deki duruma bir tepki de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’den gelirken, Kiev'e verilen destekle ilgili durumu ‘korkunç’ olarak nitelendire Yellen, “Washington, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yeni fon tahsis edemediği takdirde Ukrayna'nın yenilgisinin sorumluluğunu üstlenecek” diye konuştu.Endişe giderek artıyorABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ile üst kanadı Senato'da Ukrayna'ya yardım gönderilmesine karşı çıkan vekil ve senatörlerin sayısındaki artış, Beyaz Saray'daki endişeyi giderek artırıyor.Bir gün önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Ukrayna'ya yönelik yardım paketleriyle ilgili tasarılara 'hayır' oyu veren vekil ve senatörleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i desteklemekle suçlamıştı.Nitekim tasarıların kabulü için ikna yöntemlerini değiştirdiği görülen Beyaz Saray yetkilileri, kaynakların ABD içinde kullanılmasını isteyerek 'hayır' oyu verenleri Putin'e yardım etmekle suçlamaya başladı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'ya kaynak aktarılmasına destek vermeyi reddeden vekil ve senatörlerin Rus lider Putin'in stratejik konumunu güçlendirdiğini öne sürdü.Sullivan, "Ukrayna'ya finansman sağlanmasını desteklemeyen her Kongre üyesinin, Putin'in zaferini kolaylaştıracak bir sonuca oy verdiğini düşünüyorum. Ukrayna'nın desteklenmesi aleyhinde verilen bir oy, Putin'in stratejik konumunun iyileşmesine verilen bir oydur" ifadelerini kullandı.Bununla beraber Sullivan, ABD yönetiminin Ukrayna'ya destek vermek için parasının bitmek üzere olduğunu ve zamanının da neredeyse bittiğini vurguladı.ABD yönetimi daha önce Kongre'den Ukrayna ve İsrail'i desteklemek için 106 milyar dolardan fazla tahsis etmesini istemiş ancak destek görmemişti.Son olarak NBC News, Senato'daki Demokrat ve Cumhuriyetçiler arasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a ek destek talebi üzerinde anlaşmaya varılmasını sağlayacak yasa tasarısı müzakerelerinin başarısızlıkla sonuçlandığını kaydetmişti.Başkan Biden’ın koşulsuz desteğini tekrarladığı İsrail için önerdiği yardım paketine ‘Ukrayna’ya yardımları’ da eklemesi tepki toplamış, Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi şu ana kadar bu talebi ortaklaşa değerlendirmeyi reddetmiş, Kiev'e yardım ve diğer bazı bütçe tahsislerinin farklı şekilde tartışılması amacıyla yardımın ayrılmasını önermişti.Biden, Kongre'nin tasarıyı belgeyi onaylaması halinde Ukrayna olmadan yalnızca İsrail'e yardım tahsis eden bir yasaya imza atmayacağını bildirirken, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçiler ise Kiev'e destek konusunda ayrı bir görüşme yapılması konusunda ısrar ediyor.Ukraynalı yetkililer ciddi bir finansman sıkıntısı yaşadığını itiraf ederken, ABD’den gelen yardımların aralık ayından sonra tamamen kuruyacağını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20231206/alman-gazeteci-ukraynanin-karsi-saldirisi-abdnin-son-yillardaki-en-buyuk-basarisizligi-1078118172.html

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