https://sputniknews.com.tr/20240131/abnin-ukraynaya-muhimmat-yardimi-sozu-havada-kaldi-1080220162.html
AB'nin Ukrayna'ya mühimmat yardımı sözü havada kaldı
AB'nin Ukrayna'ya mühimmat yardımı sözü havada kaldı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mart ayına kadar Ukrayna'ya verdiği ‘1 milyon top mermisi tedariki’ sözünü yerine getiremeyeceği anlaşılırken, vaat edilen... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T11:05+0300
2024-01-31T11:05+0300
2024-01-31T11:05+0300
ukrayna krizi
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avrupa birliği
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silah yardımı
ukrayna ordusu
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Bloomberg'e konuşan diplomatlar, mermi üretiminde gecikmelerin yaşanması ve ülkelerin kendi stoklarını tüketmekten korkması nedeniyle Ukrayna’ya Mart 2024’e kadar söz verilen 1 milyon yerine ancak 600 bin mermi teslim edilebileceğini itiraf etti.Adı açıklanmayan bir diplomat, “Üretimde sürekli yaşanan gecikmeler ve stokların tükenebileceği endişeleri nedeniyle Avrupalı müttefikler, mart ayına kadar teslim etmeyi vaat ettikleri 1 milyon merminin çok gerisinde kalıp sadece 600 bin civarında mermi sunabilecek” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunun, cepheye tedariklerin aralıksız sürmesini sağlamak için son aylarda mühimmat stoklarını oluşturduğu ifade edilen haberde, “Lakin bu stoklar, topçu mermilerinde yaşanan kıtlığı gidermek için yetersiz” dendi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) Ukrayna'yı destekleme programı çerçevesinde verilen sipariş hacmine ilişkin rakamları da aktaran Reuters, Eylül ayının sonunda aralarında Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'un da bulunduğu 7 devletin programa katıldığını, ancak siparişlerin toplam hacminin 60 bin mermiyi geçmediği bilgisini paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-generalden-itiraf-ukraynalilari-kandirmaya-calisiyor-1079785640.html
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ukrayna, avrupa birliği, mühimmat, silah yardımı, ukrayna ordusu, brüksel, almanya
ukrayna, avrupa birliği, mühimmat, silah yardımı, ukrayna ordusu, brüksel, almanya
AB'nin Ukrayna'ya mühimmat yardımı sözü havada kaldı
Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mart ayına kadar Ukrayna'ya verdiği ‘1 milyon top mermisi tedariki’ sözünü yerine getiremeyeceği anlaşılırken, vaat edilen rakamların yalnızca 600 binini toplayabildi.
Bloomberg'e konuşan diplomatlar, mermi üretiminde gecikmelerin yaşanması ve ülkelerin kendi stoklarını tüketmekten korkması nedeniyle Ukrayna’ya Mart 2024’e kadar söz verilen 1 milyon yerine ancak 600 bin mermi teslim edilebileceğini itiraf etti.
Adı açıklanmayan bir diplomat, “Üretimde sürekli yaşanan gecikmeler ve stokların tükenebileceği endişeleri nedeniyle Avrupalı müttefikler, mart ayına kadar teslim etmeyi vaat ettikleri 1 milyon merminin çok gerisinde kalıp sadece 600 bin civarında mermi sunabilecek” şeklinde konuştu.
Ukrayna ordusunun, cepheye tedariklerin aralıksız sürmesini sağlamak için son aylarda mühimmat stoklarını oluşturduğu ifade edilen haberde, “Lakin bu stoklar, topçu mermilerinde yaşanan kıtlığı gidermek için yetersiz” dendi.
Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.
Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) Ukrayna'yı destekleme programı çerçevesinde verilen sipariş hacmine ilişkin rakamları da aktaran Reuters, Eylül ayının sonunda aralarında Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'un da bulunduğu 7 devletin programa katıldığını, ancak siparişlerin toplam hacminin 60 bin mermiyi geçmediği bilgisini paylaşmıştı.