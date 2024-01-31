https://sputniknews.com.tr/20240131/abnin-ukraynaya-muhimmat-yardimi-sozu-havada-kaldi-1080220162.html

AB'nin Ukrayna'ya mühimmat yardımı sözü havada kaldı

AB'nin Ukrayna'ya mühimmat yardımı sözü havada kaldı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin mart ayına kadar Ukrayna'ya verdiği ‘1 milyon top mermisi tedariki’ sözünü yerine getiremeyeceği anlaşılırken, vaat edilen... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T11:05+0300

2024-01-31T11:05+0300

2024-01-31T11:05+0300

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Bloomberg'e konuşan diplomatlar, mermi üretiminde gecikmelerin yaşanması ve ülkelerin kendi stoklarını tüketmekten korkması nedeniyle Ukrayna’ya Mart 2024’e kadar söz verilen 1 milyon yerine ancak 600 bin mermi teslim edilebileceğini itiraf etti.Adı açıklanmayan bir diplomat, “Üretimde sürekli yaşanan gecikmeler ve stokların tükenebileceği endişeleri nedeniyle Avrupalı müttefikler, mart ayına kadar teslim etmeyi vaat ettikleri 1 milyon merminin çok gerisinde kalıp sadece 600 bin civarında mermi sunabilecek” şeklinde konuştu.Ukrayna ordusunun, cepheye tedariklerin aralıksız sürmesini sağlamak için son aylarda mühimmat stoklarını oluşturduğu ifade edilen haberde, “Lakin bu stoklar, topçu mermilerinde yaşanan kıtlığı gidermek için yetersiz” dendi.Daha önce Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin Mart 2024'e kadar bir milyon mermi tedarik etme sözünü yerine getiremeyeceğini açıklamıştı.Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) Ukrayna'yı destekleme programı çerçevesinde verilen sipariş hacmine ilişkin rakamları da aktaran Reuters, Eylül ayının sonunda aralarında Danimarka, Litvanya ve Lüksemburg'un da bulunduğu 7 devletin programa katıldığını, ancak siparişlerin toplam hacminin 60 bin mermiyi geçmediği bilgisini paylaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240118/ukraynali-generalden-itiraf-ukraynalilari-kandirmaya-calisiyor-1079785640.html

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