https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-guvenlik-konseyi-sekreteri-bazi-bati-ulkeleri-ukraynanin-kazanmasini-istemiyor-1081062692.html

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Bazı Batı ülkeleri Ukrayna'nın kazanmasını istemiyor

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri: Bazı Batı ülkeleri Ukrayna'nın kazanmasını istemiyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Danilov, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini öne sürdü. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T18:10+0300

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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Times gazetesine verdiği demeçte, bazı Batılı ülkelerin Kiev'in Rusya'ya karşı zafer kazanmasını istemediğini ve bu nedenle silah teslimatlarını zamanında yapmadığını söyledi.Danilov, “Ukrayna'nın zaferini isteselerdi, bize modern silahları zamanında verirlerdi. Ne acı. Batı buna göz yumuyor, buna gerekli tepkiyi vermek istemiyor” dedi.Danilov ayrıca, Kiev’in F-16 savaş uçaklarına sahip olması halinde Avdeyevka'nın kaybedilmesinin önlenebileceği iddia etti.23 Şubat Cuma günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüşmesinin ardından Lvov'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna ordusunun yaz aylarındaki karşı saldırısı sırasında Batı silahlarının tedariği konusunda ‘her şeyin olması gerektiği gibi gitmediğini, teslimatların zamanında ve söz verilen hacimlerde yapılmadığını’ öne sürmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-ordusu-donetskin-merkezini-vurdu-1-sivil-oldu-1081062053.html

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