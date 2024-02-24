https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-ordusu-donetskin-merkezini-vurdu-1-sivil-oldu-1081062053.html

Ukrayna ordusu Donetsk'in merkezini vurdu: 1 sivil öldü

Ukrayna ordusu Donetsk'in merkezini vurdu: 1 sivil öldü

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusunun Donetsk'in merkezinde bir apartmanı vurduğu, 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T17:36+0300

2024-02-24T17:36+0300

2024-02-24T17:36+0300

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Sputnik muhabiri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in Voroşilovskiy semtindeki bir apartmana saldırması sonucunda 1 sivilin öldüğünü bildirdi.Muhabire olayla ilgili bilgi veren apartman sakini “Yaklaşık 15-20 dakika önce geldim ve buraya mermi isabet ettiğini gördüm. Komşum öldü, çocukluk arkadaşımdı. Merminin nereye atıldığını kimse bilmiyor. Arkadaşım İvan’ı öldürdü” dedi.Apartmanın üst katlarına isabet eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait top mermisinin yol açtığı patlama dalgası, binanın duvarını kırarak üst katlardaki balkon ve pencere çerçevelerine zarar verirken, komşu binaların da camlarını kırdı.

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