https://sputniknews.com.tr/20240224/ukrayna-ordusu-donetskin-merkezini-vurdu-1-sivil-oldu-1081062053.html
Ukrayna ordusu Donetsk'in merkezini vurdu: 1 sivil öldü
Ukrayna ordusu Donetsk'in merkezini vurdu: 1 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Donetsk'in merkezinde bir apartmanı vurduğu, 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T17:36+0300
2024-02-24T17:36+0300
2024-02-24T17:36+0300
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Sputnik muhabiri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in Voroşilovskiy semtindeki bir apartmana saldırması sonucunda 1 sivilin öldüğünü bildirdi.Muhabire olayla ilgili bilgi veren apartman sakini “Yaklaşık 15-20 dakika önce geldim ve buraya mermi isabet ettiğini gördüm. Komşum öldü, çocukluk arkadaşımdı. Merminin nereye atıldığını kimse bilmiyor. Arkadaşım İvan’ı öldürdü” dedi.Apartmanın üst katlarına isabet eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait top mermisinin yol açtığı patlama dalgası, binanın duvarını kırarak üst katlardaki balkon ve pencere çerçevelerine zarar verirken, komşu binaların da camlarını kırdı.
https://sputniknews.com.tr/20240215/bmden-ukraynaya-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilari-durdurma-cagrisi-1080784449.html
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rusya, donetsk, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, donetsk, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
Ukrayna ordusu Donetsk'in merkezini vurdu: 1 sivil öldü
Ukrayna ordusunun Donetsk'in merkezinde bir apartmanı vurduğu, 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sputnik muhabiri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Donetsk'in Voroşilovskiy semtindeki bir apartmana saldırması sonucunda 1 sivilin öldüğünü bildirdi.
Muhabire olayla ilgili bilgi veren apartman sakini “Yaklaşık 15-20 dakika önce geldim ve buraya mermi isabet ettiğini gördüm. Komşum öldü, çocukluk arkadaşımdı. Merminin nereye atıldığını kimse bilmiyor. Arkadaşım İvan’ı öldürdü” dedi.
Apartmanın üst katlarına isabet eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait top mermisinin yol açtığı patlama dalgası, binanın duvarını kırarak üst katlardaki balkon ve pencere çerçevelerine zarar verirken, komşu binaların da camlarını kırdı.