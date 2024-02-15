https://sputniknews.com.tr/20240215/bmden-ukraynaya-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilari-durdurma-cagrisi-1080784449.html

BM’den Ukrayna'ya sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı

BM’den Ukrayna'ya sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı

Sputnik Türkiye

BM, Ukrayna'ya sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T23:59+0300

2024-02-15T23:59+0300

2024-02-16T00:00+0300

ukrayna krizi

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarını değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarik, sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.Gazetecilere konuşan Dujaric, “Rusya'nın Belgorod kentine füze saldırıları yapıldığına dair haberleri gördük. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insani hukuk tarafından yasaklandığını, kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini yineliyoruz” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 15 Şubat günü saat 12.30’da Belgorod şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucunda biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240215/bm-ukraynanin-yeniden-insasi-486-milyar-dolara-mal-olacak-1080781711.html

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