https://sputniknews.com.tr/20240215/bmden-ukraynaya-sivil-hedeflere-yonelik-saldirilari-durdurma-cagrisi-1080784449.html
BM’den Ukrayna'ya sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı
BM’den Ukrayna'ya sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı
Sputnik Türkiye
BM, Ukrayna'ya sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı. 15.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-15T23:59+0300
2024-02-15T23:59+0300
2024-02-16T00:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarını değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarik, sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.Gazetecilere konuşan Dujaric, “Rusya'nın Belgorod kentine füze saldırıları yapıldığına dair haberleri gördük. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insani hukuk tarafından yasaklandığını, kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini yineliyoruz” dedi.Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 15 Şubat günü saat 12.30’da Belgorod şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucunda biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240215/bm-ukraynanin-yeniden-insasi-486-milyar-dolara-mal-olacak-1080781711.html
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ukrayna krizi, ukrayna, sivil, birleşmiş milletler (bm)
ukrayna krizi, ukrayna, sivil, birleşmiş milletler (bm)
BM’den Ukrayna'ya sivil hedeflere yönelik saldırıları durdurma çağrısı
23:59 15.02.2024 (güncellendi: 00:00 16.02.2024)
BM, Ukrayna'ya sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırıları durdurma çağrısı yaptı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Rusya’nın Belgorod kentine yönelik saldırılarını değerlendiren BM Sözcüsü Stephane Dujarik, sivil hedeflere yönelik saldırıların durdurulması gerektiğini söyledi.
Gazetecilere konuşan Dujaric, “Rusya'nın Belgorod kentine füze saldırıları yapıldığına dair haberleri gördük. Sivillere ve altyapıya yönelik saldırıların uluslararası insani hukuk tarafından yasaklandığını, kabul edilemez olduğunu ve durdurulması gerektiğini yineliyoruz” dedi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 15 Şubat günü saat 12.30’da Belgorod şehrine düzenlediği füze saldırısı sonucunda biri çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.