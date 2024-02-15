https://sputniknews.com.tr/20240215/bm-ukraynanin-yeniden-insasi-486-milyar-dolara-mal-olacak-1080781711.html

BM: Ukrayna'nın yeniden inşası 486 milyar dolara mal olacak

BM: Ukrayna'nın yeniden inşası 486 milyar dolara mal olacak

Sputnik Türkiye

BM, AB, Dünya Bankası ve Kiev’in Ukrayna'nın önümüzdeki 10 yılda yeniden inşasının 486 milyar dolara mal olacağını tahmin ettikleri belirtildi. 15.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-15T21:49+0300

2024-02-15T21:49+0300

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dünya

bm

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

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Dünya Bankası'nın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Dünya Bankası ve Kiev'in Ukrayna'nın önümüzdeki 10 yılda yeniden inşasının geçen yıl 411 milyar dolar olarak hesaplanan maliyetinin 486 milyar dolara çıkacağını tahmin ettikleri belirtildi.Açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'yı iki yılı bulan geniş ölçekli işgalinin ardından, bugün Ukrayna Hükümeti, Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve BM tarafından yayınlanan güncellenmiş ortak Hasar ve İhtiyaç Analizi (RDNA3), 31 Aralık 2023 itibarıyla Ukrayna'nın önümüzdeki 10 yıldaki toplam yeniden inşa ve restorasyon maliyetinin, bir yıl önce tahmin edilen 411 milyar dolardan 486 milyar dolara çıkacağını öngörüyor” denildi.

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