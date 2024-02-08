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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kievde-bulunan-borrellden-ukraynaya-acik-mesaj-sihirli-degnegim-yok-1080530194.html
Kiev'de bulunan Borrell'den Ukrayna'ya açık mesaj: Sihirli değneğim yok
Kiev'de bulunan Borrell'den Ukrayna'ya açık mesaj: Sihirli değneğim yok
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kiev'de yaptığı açıklamada Ukrayna'nın mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak bir sihirli... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T10:44+0300
2024-02-08T10:44+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
ukrayna
ukrayna ordusu
mühimmat
topçu mühimmat
alaaddin'in sihirli lambası
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
kiev
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Başkent Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla görüşmesinin ardından Rada televizyonuna demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mühimmat tedariki konusunda Ukrayna yönetimini üzecek açık bir mesaj verdi.Rus özel askeri harekatının başladığı tarihten beri 4. kez gerçekleştirdiği Kiev ziyareti kapsamındaki demecinde AB ülkelerindeki tüm mühimmat depolarının boşaldığının altını çizen Borrell, "Sizin daha fazlasına ihtiyacınız var, bizim de daha fazlasını vermemiz gerekiyor ancak benim sihrim yok. Benim sihirli bir değneğim yok. AB savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri çok düşük. Silahlı kuvvetlerimiz, stoklarındaki mühimmatı size vermek için rezervlerini boşalttı. Silahlı kuvvetlerimiz önce sizin depolarınızı doldurmak için kendi depolarını doldurmayı erteliyor" dedi.AB'nin Mart ayına kadar Kiev'e toplamda yaklaşık 550-600 bin top mermisi sağlayabileceğini, daha önce vaat edilen 1 milyon merminin ise ancak yıl sonuna kadar teslim edilebileceğini söyleyen Borrell, AB'nin kendi üretim kapasitesini halihazırda yüzde 40 oranında artırdığını hatırlattı.Kuleba, Borrell'le düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'ya sitem etmiştiUkrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'de Borrell'le düzenlediği ortak basın toplantısında silah tedariki konusunda Avrupa'ya sitemde bulunmuştu.Kuleba, "Çatışmanın boyutu ve Rusya’nın topçu sistemlerini kullanımı, dürüst olmak gerekirse Avrupa’daki depoların ve savunma sanayisinin hazırlıklı olmadığı bir seviyeye ulaştı. Gerçekten mühimmat sıkıntısı çekiyoruz ve elbette asıl amaç, bu durumun hiçbir zaman mühimmat yokluğuna dönüşmemesini sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.AB vaadini yerine getiremediAB, geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı ‘Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama’ hedefini, 2024 sonuna kadar 1.3 milyon olarak revize etmişti.AB liderleri 1 Şubat'taki özel zirvede Birliğin uzun dönemli bütçesinden Ukrayna Fonu'na 50 milyar Euro aktarılması konusunda anlaşmıştı. Fondan ödemelerin ilk kısmının mart ayında yapılacağı duyurulmuştu.Batı medyası, röportaj yapılan Ukraynalı askeri personele de dayandırdığı haberlerinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde birkaç aydır top mermisi kıtlığının başladığını belirtiyor. Bloomberg, mühimmat ve hava savunma füzesi sıkıntısının ABD'den gelen finansmandaki gecikmeler nedeniyle başladığını yazmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Aralık ayında Washington'un ABD'nin Ukrayna için 'sihirli bir kumbarası' olmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kulebadan-abye-sitem-avrupanin-savunma-sanayisi-savasa-hazir-degildi-1080526804.html
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josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, mühimmat, topçu mühimmat, alaaddin'in sihirli lambası, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, kiev
josep borrell, avrupa birliği, ukrayna, ukrayna ordusu, mühimmat, topçu mühimmat, alaaddin'in sihirli lambası, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, kiev

Kiev'de bulunan Borrell'den Ukrayna'ya açık mesaj: Sihirli değneğim yok

10:44 08.02.2024
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Kiev'de yaptığı açıklamada Ukrayna'nın mühimmat ihtiyaçlarını karşılayacak bir sihirli değneği olmadığını söyledi.
Başkent Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla görüşmesinin ardından Rada televizyonuna demeç veren AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mühimmat tedariki konusunda Ukrayna yönetimini üzecek açık bir mesaj verdi.
Rus özel askeri harekatının başladığı tarihten beri 4. kez gerçekleştirdiği Kiev ziyareti kapsamındaki demecinde AB ülkelerindeki tüm mühimmat depolarının boşaldığının altını çizen Borrell, "Sizin daha fazlasına ihtiyacınız var, bizim de daha fazlasını vermemiz gerekiyor ancak benim sihrim yok. Benim sihirli bir değneğim yok. AB savunma sanayisinin imkan ve kabiliyetleri çok düşük. Silahlı kuvvetlerimiz, stoklarındaki mühimmatı size vermek için rezervlerini boşalttı. Silahlı kuvvetlerimiz önce sizin depolarınızı doldurmak için kendi depolarını doldurmayı erteliyor" dedi.
AB'nin Mart ayına kadar Kiev'e toplamda yaklaşık 550-600 bin top mermisi sağlayabileceğini, daha önce vaat edilen 1 milyon merminin ise ancak yıl sonuna kadar teslim edilebileceğini söyleyen Borrell, AB'nin kendi üretim kapasitesini halihazırda yüzde 40 oranında artırdığını hatırlattı.

Kuleba, Borrell'le düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa'ya sitem etmişti

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kiev'de Borrell'le düzenlediği ortak basın toplantısında silah tedariki konusunda Avrupa'ya sitemde bulunmuştu.
Kuleba, "Çatışmanın boyutu ve Rusya’nın topçu sistemlerini kullanımı, dürüst olmak gerekirse Avrupa’daki depoların ve savunma sanayisinin hazırlıklı olmadığı bir seviyeye ulaştı. Gerçekten mühimmat sıkıntısı çekiyoruz ve elbette asıl amaç, bu durumun hiçbir zaman mühimmat yokluğuna dönüşmemesini sağlamak" ifadelerini kullanmıştı.

AB vaadini yerine getiremedi

AB, geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı ‘Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama’ hedefini, 2024 sonuna kadar 1.3 milyon olarak revize etmişti.
AB liderleri 1 Şubat'taki özel zirvede Birliğin uzun dönemli bütçesinden Ukrayna Fonu'na 50 milyar Euro aktarılması konusunda anlaşmıştı. Fondan ödemelerin ilk kısmının mart ayında yapılacağı duyurulmuştu.
Batı medyası, röportaj yapılan Ukraynalı askeri personele de dayandırdığı haberlerinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde birkaç aydır top mermisi kıtlığının başladığını belirtiyor. Bloomberg, mühimmat ve hava savunma füzesi sıkıntısının ABD'den gelen finansmandaki gecikmeler nedeniyle başladığını yazmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Aralık ayında Washington'un ABD'nin Ukrayna için 'sihirli bir kumbarası' olmadığını belirtmişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
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Kuleba’dan AB’ye sitem: Avrupa'nın savunma sanayisi savaşa hazır değildi
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