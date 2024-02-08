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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/kulebadan-abye-sitem-avrupanin-savunma-sanayisi-savasa-hazir-degildi-1080526804.html
Kuleba’dan AB’ye sitem: Avrupa'nın savunma sanayisi savaşa hazır değildi
Kuleba’dan AB’ye sitem: Avrupa'nın savunma sanayisi savaşa hazır değildi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Avrupa’nın savunma sanayisinin Rusya ile yarışacak güçte olmadığını itiraf ederek, bu yüzden Ukrayna ordusunun mühimmat... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T09:00+0300
2024-02-08T09:00+0300
ukrayna krizi
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
josep borrell
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya’nın askeri operasyonunun başlangıç tarihinden bu yana Kiev'e düzenlediği dördüncü ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa’ya sitem ederek şu şekilde konuştu:Daha önce Kuleba, Batı’dan silah yardımının kesilmesi durumunda Ukraynalıların küreklerle savaşacağını dile getirmişti.Borrell: Otelimizdeki sığınağa koştukToplantıda söz alan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın yoğun füze saldırıları nedeniyle güne sığınakta başladığını iddia ederken, gerilimin ikinci yıl dönümü yaklaşırken AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.Konuşmasında, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Lisiçansk’taki saldırılarında meydana gelen sivil can kayıplarına değinmeyen Borrell, Rusya'nın düzenlediği yoğun füze saldırısına tepki verirken, “Ben ve ekibim de otelimizdeki sığınağa koştuk. Binlerce Ukraynalının alışkın olduğu, savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla kez yaptığı gibi” ifadelerini kullandı.Gerilimin ikinci yıl dönümü yaklaşırken AB'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Borrell, Ukraynalı muhataplarıyla bu desteğin askeri, siyasi ve finansal boyutunu ele aldıklarını anlattı.Borrell, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı haziran ayından önce Ukrayna için uluslararası barış zirvesinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.AB'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlamak için savunma sanayi kapasitesini geliştirdiğini söyleyen Borrell, halihazırda kapasitenin yüzde 40 oranında arttığını, yıl sonuna kadar hibe edilecek toplam mühimmat miktarının 1 milyon 155 bin civarında olacağına emin olduğunu dile getirdi.AB, geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı ‘Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama’ hedefini, 2024 sonuna kadar 1.3 milyon olarak revize etmişti.AB liderleri 1 Şubat'taki özel zirvede Birliğin uzun dönemli bütçesinden Ukrayna Fonu'na 50 milyar Euro aktarılması konusunda anlaşmıştı. Fondan ödemelerin ilk kısmının mart ayında yapılacağı duyurulmuştu.Kuleba'dan ABD Kongresine de mesajAB’yi Rusya’ya karşı hazır olmamakla suçlayan Kuleba, aynı zamanda ABD Kongresinde Ukrayna'ya da yardımı içeren paketiyle ilgili yasa tasarısının oylanması konusuna değindi.Kuleba, "Washington'dan son raporu aldım. Bazı senaryolar dedektif hikayelerini anımsatıyor, her şey çok kafa karıştırıcı, birçok faktörlere bağlı, direkt, sağa ya da sola ilerleyebilir. ABD Kongresi için temel bir senaryonun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey o kadar karışmış durumda ki; kongre üyeleri ve senatörlerin temel bir senaryo üzerinden karar vermeleri gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abdde-cumhuriyetciler-senatodaki-kieve-yardim-paketini-bloke-etti-1080522106.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, josep borrell, avrupa birliği, savunma sanayi, rusya, mühimmat, topçu mühimmat
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, josep borrell, avrupa birliği, savunma sanayi, rusya, mühimmat, topçu mühimmat

Kuleba’dan AB’ye sitem: Avrupa'nın savunma sanayisi savaşa hazır değildi

09:00 08.02.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyAvrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Avrupa’nın savunma sanayisinin Rusya ile yarışacak güçte olmadığını itiraf ederek, bu yüzden Ukrayna ordusunun mühimmat sıkıntısı yaşadığını belirtti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in, Rusya’nın askeri operasyonunun başlangıç tarihinden bu yana Kiev'e düzenlediği dördüncü ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Avrupa’ya sitem ederek şu şekilde konuştu:
Çatışmanın boyutu ve Rusya’nın topçu sistemlerini kullanımı, dürüst olmak gerekirse Avrupa’daki depoların ve savunma sanayisinin hazırlıklı olmadığı bir seviyeye ulaştı. Gerçekten mühimmat sıkıntısı çekiyoruz ve elbette asıl amaç, bu durumun hiçbir zaman mühimmat yokluğuna dönüşmemesini sağlamak.
Daha önce Kuleba, Batı’dan silah yardımının kesilmesi durumunda Ukraynalıların küreklerle savaşacağını dile getirmişti.

Borrell: Otelimizdeki sığınağa koştuk

Toplantıda söz alan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın yoğun füze saldırıları nedeniyle güne sığınakta başladığını iddia ederken, gerilimin ikinci yıl dönümü yaklaşırken AB'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.
Konuşmasında, Ukrayna ordusunun Donetsk ve Lisiçansk’taki saldırılarında meydana gelen sivil can kayıplarına değinmeyen Borrell, Rusya'nın düzenlediği yoğun füze saldırısına tepki verirken, “Ben ve ekibim de otelimizdeki sığınağa koştuk. Binlerce Ukraynalının alışkın olduğu, savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla kez yaptığı gibi” ifadelerini kullandı.
Gerilimin ikinci yıl dönümü yaklaşırken AB'nin Ukrayna'ya sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Borrell, Ukraynalı muhataplarıyla bu desteğin askeri, siyasi ve finansal boyutunu ele aldıklarını anlattı.
Borrell, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yapılacağı haziran ayından önce Ukrayna için uluslararası barış zirvesinin düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.
AB'nin Ukrayna'ya mühimmat sağlamak için savunma sanayi kapasitesini geliştirdiğini söyleyen Borrell, halihazırda kapasitenin yüzde 40 oranında arttığını, yıl sonuna kadar hibe edilecek toplam mühimmat miktarının 1 milyon 155 bin civarında olacağına emin olduğunu dile getirdi.
AB, geçen yıl koyduğu ancak tutturamadığı ‘Mart 2024'e kadar Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlama’ hedefini, 2024 sonuna kadar 1.3 milyon olarak revize etmişti.
AB liderleri 1 Şubat'taki özel zirvede Birliğin uzun dönemli bütçesinden Ukrayna Fonu'na 50 milyar Euro aktarılması konusunda anlaşmıştı. Fondan ödemelerin ilk kısmının mart ayında yapılacağı duyurulmuştu.

Kuleba'dan ABD Kongresine de mesaj

AB’yi Rusya’ya karşı hazır olmamakla suçlayan Kuleba, aynı zamanda ABD Kongresinde Ukrayna'ya da yardımı içeren paketiyle ilgili yasa tasarısının oylanması konusuna değindi.
Kuleba, "Washington'dan son raporu aldım. Bazı senaryolar dedektif hikayelerini anımsatıyor, her şey çok kafa karıştırıcı, birçok faktörlere bağlı, direkt, sağa ya da sola ilerleyebilir. ABD Kongresi için temel bir senaryonun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey o kadar karışmış durumda ki; kongre üyeleri ve senatörlerin temel bir senaryo üzerinden karar vermeleri gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.
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