Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Jet yanıt gecikmedi: Müttefik kuvvetler değil Kızıl Ordu kurtardı
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova'dan Biden'a: Teksas için uluslararası koalisyon toplayın
09:09
2 dk
SESLİ HABER
Gazze’deki tüm esirler üç aşamada serbest bırakılacak
09:19
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:32
7 dk
SESLİ HABER
Rusya ve BRICS ülkeleri arasında milli parayla yapılan ticarette büyük artış
09:47
1 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray sözcüsünün Ürdün’de ölen Amerikalı askerler hakkındaki sözleri tepki çekti
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Blohin: Türkiye, Montrö meselesinde bağımsız bir duruş sergiliyor
10:13
2 dk
SESLİ HABER
Eski Amerikalı senatör: İsrail lobisi, Suriye ve Irak'tan çekilmemizi engelliyor
10:26
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından ‘taarruz’ itirafı
10:36
1 dk
SESLİ HABER
Askeri Schengen bölgesi için tarih verildi
10:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, ABD'ye sert tepki verdi
11:10
1 dk
SESLİ HABER
Iraklı Şiiler Amerika’yı tehdit etti: Tüm üslerinize ulaşabiliriz
11:20
2 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzmandan F-35 yorumu: Türkiye kendisine şartlar dayatılmasına izin vermeyecek
11:29
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı milletvekilinden itiraf: Martta bütçe çöküşü başlayacak
11:38
2 dk
SESLİ HABER
ABD’nin 2023’te silah ihracatı yüzde 56 arttı
11:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Uzman incelemesi: İl-76 uçağının Batı yapımı bir füze vurdu
12:10
1 dk
SESLİ HABER
2008 krizini öngören ünlü ekonomistten yeni tahmin: 'Ölüm sarmalı'
12:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: ABD'nin Türkiye'ye yaptığı alçaklık
12:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar Ahmet Erkam Saraç: ‘Öykü yazmak disiplin gerektiren bir iş; bir matematiği var’
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Son dönemlerin en cesur oyunlarından Striptiz’in oyuncuları: ‘Çıplaklık aslında bir metafor’
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li savunma uzmanı Ritter: Beyaz Saray’ın söylemlerinin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok
18:09
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, Ukrayna’ya roket veren ABD’ye tepki gösterdi
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Filistin Adalet Bakanı Sputnik’e konuştu: Siyonist hukuka bir darbedir
18:27
4 dk
SESLİ HABER
Rusya’da yapılan ankete göre vatandaşların yüzde 78.9’u Putin’e güveniyor
18:39
1 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
18:51
2 dk
SESLİ HABER
Sadece Türkiye'de bulunuyor: Rusya'nın pilot konsolosluk merkezleri
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Peskov, Türkiye’deki bankalarda yaşanan sorunlarla ilgili konuştu
19:10
2 dk
SESLİ HABER
Senatörün “İran’ı vuralım” çağrısına yanıt: Lanet olası ruh hastaları
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus vali açıkladı: Ukraynalı askerler teslim olmak isteyen arkadaşlarını sırtından vuruyor
19:27
2 dk
SESLİ HABER
Finlandiya, Ukrayna ordusuna bağış toplanmasını yasakladı
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Avrupa Birliği’nin hedefinde Macaristan var: Ekonomik tehdit
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Peskov: ABD, faturayı AB’ye kesmeye çalışacak
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Alman medyası :ABD, Zelenskiy’nin rakibi olan genelkurmay başkanını destekleyecek
20:33
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Ödüllü gazeteci Hersh: Zelenskiy, Batı ile gizlice görüşen Zalujnıy’ı kovmak istiyor
20:55
2 dk
SESLİ HABER
Florida, Teksas’a destek için bir ulusal muhafız taburu gönderecek
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Rus komedyenlerin şakasına kanan Meloni şakada adı geçen bürokrat ile görüştü
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Yasadışı organ nakli yapan doktorların Ukrayna ordusunda çalıştığı ortaya çıktı
21:33
4 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
21:52
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzmandan ‘Ukrayna’ itirafı: ABD desteği olmadan cepheyi tutması zor
22:14
1 dk
SESLİ HABER
Peskov: Türkiye, eşsiz baskılara rağmen Rusya'yla işbirliğini sürdürüyor
22:33
2 dk
SESLİ HABER
WikiLeaks muhbirinin cezası belli oldu: CIA tarihindeki en büyük sızıntı
22:42
2 dk
SESLİ HABER
Brüksel, tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin protestosuyla karşı karşıya
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'BRICS'in 2050'de önemli bir yere gelmesi bekleniyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
MEB, eğitim sisteminde 17. değişiklik için hazırlanıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Organ nakli için Türk doktorlardan ders alan yabancı doktorlar
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Kargo yönetiminde dijital dönüşüm: Carrtell’in hikayesi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Gazze'de uzun savaş ve İsrail
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240205/kremlin-ukraynanin-lugansktaki-firin-saldirisi-canavarca-bir-teror-eylemi-1080426836.html
Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi
Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği saldırıyı canavarca bir terör... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T14:30+0300
2024-02-05T14:30+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
ukrayna ordusu
terör
terör saldırısı
lisiçansk
sivil can kaybı
lugansk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080406241_0:138:3016:1835_1920x0_80_0_0_8f1463c546fc18882fa74562088102ec.jpg
Basın toplantısında 28 cana mal olan Lisiçansk'taki fırın saldırısı hakkında konuşan Peskov, "Buna terör eyleminden başka bir şey denemez. Bu canavarca bir terör eylemi ve kurbanların sayısı, bu terör eyleminin canavarlığını bizzat ortaya koyuyor" dedi.Kremlin Sözcüsü, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için özel askeri harekatın sürdüğünü de vurguladı.Ukrayna ordusu, fırın saldırısını ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu iki katlı bina çökmüş ve 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken onlarca kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarılmıştı.'AB'nin ABD'siz bir askeri blok kurma planlarını dikkatle izliyoruz'AB içinde ABD'nin olmadığı bir askeri blok kurulmasına yönelik planları değerlendiren Peskov, bunun yeni bir fikir olmadığını ve Rusya'nın süreci dikkatle izlediğini söyledi."Güvenlik politikasının bağımsızlık boyutu, yani ulusal güvenliğin sağlanması açısından bağımsız bir kimlik, AB'de 10 yılı aşkın süredir tartışılıyor. Avrupalılar bugüne dek bunu başaramadı, bugüne dek NATO eksenli yaklaşımlarını korudular" diyen Peskov, "Bu hiç de yeni bir fikir değil. Bildiğimiz kadarıyla bu tartışmalar sürekli olarak alevleniyor ve daha sonra soğuyor. Biz de bunları yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.'Rus varlıklarına el koyulması, ekonomik sistemin temellerini yıkar'Batı'nın Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında da konuşan Peskov, bunun özel mülke tecavüz olacağını belirterek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html
ukrayna
lisiçansk
lugansk
abd
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080406241_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_bf199cc29a81f6b2dd3d89ca514efa58.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, lisiçansk , sivil can kaybı, lugansk, abd, avrupa birliği
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, lisiçansk , sivil can kaybı, lugansk, abd, avrupa birliği

Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi

14:30 05.02.2024
© Sputnik / Кристина КормилицынаKremlin Sözcüsü Peskov
Kremlin Sözcüsü Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
© Sputnik / Кристина Кормилицына
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği saldırıyı canavarca bir terör eylemi olarak niteledi.
Basın toplantısında 28 cana mal olan Lisiçansk'taki fırın saldırısı hakkında konuşan Peskov, "Buna terör eyleminden başka bir şey denemez. Bu canavarca bir terör eylemi ve kurbanların sayısı, bu terör eyleminin canavarlığını bizzat ortaya koyuyor" dedi.
Kremlin Sözcüsü, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için özel askeri harekatın sürdüğünü de vurguladı.
Ukrayna ordusu, fırın saldırısını ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu iki katlı bina çökmüş ve 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken onlarca kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarılmıştı.

'AB'nin ABD'siz bir askeri blok kurma planlarını dikkatle izliyoruz'

AB içinde ABD'nin olmadığı bir askeri blok kurulmasına yönelik planları değerlendiren Peskov, bunun yeni bir fikir olmadığını ve Rusya'nın süreci dikkatle izlediğini söyledi.
"Güvenlik politikasının bağımsızlık boyutu, yani ulusal güvenliğin sağlanması açısından bağımsız bir kimlik, AB'de 10 yılı aşkın süredir tartışılıyor. Avrupalılar bugüne dek bunu başaramadı, bugüne dek NATO eksenli yaklaşımlarını korudular" diyen Peskov, "Bu hiç de yeni bir fikir değil. Bildiğimiz kadarıyla bu tartışmalar sürekli olarak alevleniyor ve daha sonra soğuyor. Biz de bunları yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.

'Rus varlıklarına el koyulması, ekonomik sistemin temellerini yıkar'

Batı'nın Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında da konuşan Peskov, bunun özel mülke tecavüz olacağını belirterek şunları söyledi:
Başkasının mülküne tecavüz, bu tür kararları uygulayanların ekonomik sistemi de dahil tüm ekonomik sistemin temellerini yıkar. Karar vericilerin bu kaçınılmaz sonuçların farkında olduğuna inanıyoruz. Süreci çok yakından izleyeceğiz.
Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
DÜNYA
RT Genel Yayın Yönetmeni Simonyan’dan ABD’ye çağrı: 'Uyan ve kendine gel'
Dün, 21:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала