https://sputniknews.com.tr/20240205/kremlin-ukraynanin-lugansktaki-firin-saldirisi-canavarca-bir-teror-eylemi-1080426836.html
Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi
Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği saldırıyı canavarca bir terör... 05.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-05T14:30+0300
2024-02-05T14:30+0300
2024-02-05T14:30+0300
ukrayna krizi
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dmitriy peskov
ukrayna
ukrayna ordusu
terör
terör saldırısı
lisiçansk
sivil can kaybı
lugansk
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Basın toplantısında 28 cana mal olan Lisiçansk'taki fırın saldırısı hakkında konuşan Peskov, "Buna terör eyleminden başka bir şey denemez. Bu canavarca bir terör eylemi ve kurbanların sayısı, bu terör eyleminin canavarlığını bizzat ortaya koyuyor" dedi.Kremlin Sözcüsü, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için özel askeri harekatın sürdüğünü de vurguladı.Ukrayna ordusu, fırın saldırısını ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu iki katlı bina çökmüş ve 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken onlarca kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarılmıştı.'AB'nin ABD'siz bir askeri blok kurma planlarını dikkatle izliyoruz'AB içinde ABD'nin olmadığı bir askeri blok kurulmasına yönelik planları değerlendiren Peskov, bunun yeni bir fikir olmadığını ve Rusya'nın süreci dikkatle izlediğini söyledi."Güvenlik politikasının bağımsızlık boyutu, yani ulusal güvenliğin sağlanması açısından bağımsız bir kimlik, AB'de 10 yılı aşkın süredir tartışılıyor. Avrupalılar bugüne dek bunu başaramadı, bugüne dek NATO eksenli yaklaşımlarını korudular" diyen Peskov, "Bu hiç de yeni bir fikir değil. Bildiğimiz kadarıyla bu tartışmalar sürekli olarak alevleniyor ve daha sonra soğuyor. Biz de bunları yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.'Rus varlıklarına el koyulması, ekonomik sistemin temellerini yıkar'Batı'nın Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında da konuşan Peskov, bunun özel mülke tecavüz olacağını belirterek şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, lisiçansk , sivil can kaybı, lugansk, abd, avrupa birliği
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, lisiçansk , sivil can kaybı, lugansk, abd, avrupa birliği
Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği saldırıyı canavarca bir terör eylemi olarak niteledi.
Basın toplantısında 28 cana mal olan Lisiçansk'taki fırın saldırısı
hakkında konuşan Peskov, "Buna terör eyleminden başka bir şey denemez. Bu canavarca bir terör eylemi ve kurbanların sayısı, bu terör eyleminin canavarlığını bizzat ortaya koyuyor
" dedi.
Kremlin Sözcüsü, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için özel askeri harekatın sürdüğünü de vurguladı.
Ukrayna ordusu, fırın saldırısını ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu iki katlı bina çökmüş ve 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken onlarca kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarılmıştı.
'AB'nin ABD'siz bir askeri blok kurma planlarını dikkatle izliyoruz'
AB içinde ABD'nin olmadığı bir askeri blok kurulmasına yönelik planları değerlendiren Peskov, bunun yeni bir fikir olmadığını ve Rusya'nın süreci dikkatle izlediğini söyledi.
"Güvenlik politikasının bağımsızlık boyutu, yani ulusal güvenliğin sağlanması açısından bağımsız bir kimlik, AB'de 10 yılı aşkın süredir tartışılıyor. Avrupalılar bugüne dek bunu başaramadı, bugüne dek NATO eksenli yaklaşımlarını korudular" diyen Peskov, "Bu hiç de yeni bir fikir değil. Bildiğimiz kadarıyla bu tartışmalar sürekli olarak alevleniyor ve daha sonra soğuyor. Biz de bunları yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.
'Rus varlıklarına el koyulması, ekonomik sistemin temellerini yıkar'
Batı'nın Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında da konuşan Peskov, bunun özel mülke tecavüz olacağını belirterek şunları söyledi:
Başkasının mülküne tecavüz, bu tür kararları uygulayanların ekonomik sistemi de dahil tüm ekonomik sistemin temellerini yıkar. Karar vericilerin bu kaçınılmaz sonuçların farkında olduğuna inanıyoruz. Süreci çok yakından izleyeceğiz.