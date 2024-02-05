https://sputniknews.com.tr/20240205/kremlin-ukraynanin-lugansktaki-firin-saldirisi-canavarca-bir-teror-eylemi-1080426836.html

Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi

Kremlin: Ukrayna'nın Lugansk'taki fırın saldırısı canavarca bir terör eylemi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) Lisiçansk kentindeki fırına düzenlediği saldırıyı canavarca bir terör... 05.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-05T14:30+0300

2024-02-05T14:30+0300

2024-02-05T14:30+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

ukrayna ordusu

terör

terör saldırısı

lisiçansk

sivil can kaybı

lugansk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/05/1080406241_0:138:3016:1835_1920x0_80_0_0_8f1463c546fc18882fa74562088102ec.jpg

Basın toplantısında 28 cana mal olan Lisiçansk'taki fırın saldırısı hakkında konuşan Peskov, "Buna terör eyleminden başka bir şey denemez. Bu canavarca bir terör eylemi ve kurbanların sayısı, bu terör eyleminin canavarlığını bizzat ortaya koyuyor" dedi.Kremlin Sözcüsü, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için özel askeri harekatın sürdüğünü de vurguladı.Ukrayna ordusu, fırın saldırısını ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füzeyle gerçekleştirmişti. Saldırı sonucu iki katlı bina çökmüş ve 28 kişinin cansız bedenine ulaşılırken onlarca kişinin enkaz altından yaralı olarak kurtarılmıştı.'AB'nin ABD'siz bir askeri blok kurma planlarını dikkatle izliyoruz'AB içinde ABD'nin olmadığı bir askeri blok kurulmasına yönelik planları değerlendiren Peskov, bunun yeni bir fikir olmadığını ve Rusya'nın süreci dikkatle izlediğini söyledi."Güvenlik politikasının bağımsızlık boyutu, yani ulusal güvenliğin sağlanması açısından bağımsız bir kimlik, AB'de 10 yılı aşkın süredir tartışılıyor. Avrupalılar bugüne dek bunu başaramadı, bugüne dek NATO eksenli yaklaşımlarını korudular" diyen Peskov, "Bu hiç de yeni bir fikir değil. Bildiğimiz kadarıyla bu tartışmalar sürekli olarak alevleniyor ve daha sonra soğuyor. Biz de bunları yakından izliyoruz" ifadelerini kullandı.'Rus varlıklarına el koyulması, ekonomik sistemin temellerini yıkar'Batı'nın Rus varlıklarına el koyma girişimleri hakkında da konuşan Peskov, bunun özel mülke tecavüz olacağını belirterek şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20240204/rt-genel-yayin-yonetmeni-simonyandan-abdye-cagri-uyan-ve-kendine-gel--1080394218.html

ukrayna

lisiçansk

lugansk

abd

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, ukrayna ordusu, terör, terör saldırısı, lisiçansk , sivil can kaybı, lugansk, abd, avrupa birliği