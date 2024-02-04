https://sputniknews.com.tr/20240204/ukrayna-ordusunun-firin-saldirisinda-olu-sayisi-28e-yukseldi-1080359851.html
Ukrayna ordusunun fırın saldırısında ölü sayısı 28’e yükseldi
Ukrayna ordusunun fırın saldırısında ölü sayısı 28’e yükseldi
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füze ile... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T09:28+0300
2024-02-04T09:28+0300
2024-02-04T09:28+0300
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) tarafından yapılan açıklamada, fırın saldırısı sonrası ölü sayısının 28’e çıktığı belirtilirken, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası edinilen son bilgilere göre ölü sayısının 15 kişi civarında olduğu aktarılmıştı.Lugansk yerel yönetimi tarafından yayımlanan mesajda, yaşamını yitirenlerden birinin çocuk olduğu da bildirilirken, 10 kişinin yaralandığı, enkaz altında 40’a yakın vatandaşın olabileceği eklendi.Cephe hattının yakınında yer alan Lisiçansk şehri, Rus birlikleri tarafından 2022 yazında kurtarılmıştı.Ukrayna ordusu geri çekilme sırasında idari binaların bir kısmını havaya uçurarak tahrip etmişti.Çatışmalar sonucunda şehirde önemli altyapı tesisleri hasar görürken, Ukrayna ordusu şehri düzenli olarak bombalamaya devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-disisleri-moskova-lisicansk-saldirisiyla-ilgili-uluslararasi-kuruluslari-bilgilendirecek-1080357608.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, himars, lisiçansk , rusya, terör, terör saldırısı, sivil can kaybı
ukrayna, ukrayna ordusu, himars, lisiçansk , rusya, terör, terör saldırısı, sivil can kaybı
Ukrayna ordusunun fırın saldırısında ölü sayısı 28’e yükseldi
Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füze ile gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 28’e yükseldi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) tarafından yapılan açıklamada, fırın saldırısı sonrası ölü sayısının 28’e çıktığı belirtilirken, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası edinilen son bilgilere göre ölü sayısının 15 kişi civarında olduğu aktarılmıştı.
Lugansk yerel yönetimi tarafından yayımlanan mesajda, yaşamını yitirenlerden birinin çocuk olduğu da bildirilirken, 10 kişinin yaralandığı, enkaz altında 40’a yakın vatandaşın olabileceği eklendi.
Cephe hattının yakınında yer alan Lisiçansk şehri, Rus birlikleri tarafından 2022 yazında kurtarılmıştı.
Ukrayna ordusu geri çekilme sırasında idari binaların bir kısmını havaya uçurarak tahrip etmişti.
Çatışmalar sonucunda şehirde önemli altyapı tesisleri hasar görürken, Ukrayna ordusu şehri düzenli olarak bombalamaya devam ediyor.