https://sputniknews.com.tr/20240204/ukrayna-ordusunun-firin-saldirisinda-olu-sayisi-28e-yukseldi-1080359851.html

Ukrayna ordusunun fırın saldırısında ölü sayısı 28’e yükseldi

Ukrayna ordusunun fırın saldırısında ölü sayısı 28’e yükseldi

Ukrayna ordusunun Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) bağlı Lisiçansk kentindeki bir fırına HIMARS çoklu roketatar sistemlerinden fırlatılan füze ile... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T09:28+0300

2024-02-04T09:28+0300

2024-02-04T09:28+0300

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MCHS) tarafından yapılan açıklamada, fırın saldırısı sonrası ölü sayısının 28’e çıktığı belirtilirken, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sonrası edinilen son bilgilere göre ölü sayısının 15 kişi civarında olduğu aktarılmıştı.Lugansk yerel yönetimi tarafından yayımlanan mesajda, yaşamını yitirenlerden birinin çocuk olduğu da bildirilirken, 10 kişinin yaralandığı, enkaz altında 40’a yakın vatandaşın olabileceği eklendi.Cephe hattının yakınında yer alan Lisiçansk şehri, Rus birlikleri tarafından 2022 yazında kurtarılmıştı.Ukrayna ordusu geri çekilme sırasında idari binaların bir kısmını havaya uçurarak tahrip etmişti.Çatışmalar sonucunda şehirde önemli altyapı tesisleri hasar görürken, Ukrayna ordusu şehri düzenli olarak bombalamaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240203/rusya-disisleri-moskova-lisicansk-saldirisiyla-ilgili-uluslararasi-kuruluslari-bilgilendirecek-1080357608.html

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ukrayna, ukrayna ordusu, himars, lisiçansk , rusya, terör, terör saldırısı, sivil can kaybı