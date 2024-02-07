https://sputniknews.com.tr/20240207/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynaya-50-milyar-euro-tahsisi-subat-ayi-sonuna-kadar-onaylanacak-1080510894.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsisi Şubat ayı sonuna kadar onaylanacak
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsisi Şubat ayı sonuna kadar onaylanacak
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun Şubat ayı sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar euro... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T17:34+0300
2024-02-07T17:34+0300
2024-02-07T17:34+0300
ukrayna krizi
josep borrell
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avrupa parlamentosu
ab zirvesi
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ukrayna ordusu
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kiev'de düzenlenen ve Avrupa Komisyonu Basın Servisi tarafından yayımlanan bir basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu'nun Şubat ayı sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yeni bir AB yardım programını onaylayacağını söyledi.Borrell açıklamasında, "AB zirvesi 50 milyar Avroluk programı onayladı ve bu program şu anda AB bütçe makamları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülüyor. Avrupa Parlamentosu'nun da programı ay sonuna kadar onaylayarak derhal uygulamaya başlayacağına inancım tam" dedi.Borrell açıklamasında, Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlangıcından bu yana AB'nin Kiev'e 28 milyar euro askeri yardım olmak üzere yaklaşık 88 milyar euro yardımda bulunduğunu belirterek 'AB'nin Ukrayna'yı gerektiği sürece ve ne pahasına olursa olsun destekleyeceğini' vurguladı.AB devlet ve hükümet başkanları 1 Şubat'ta acil bir zirvede Ukrayna için 50 milyar euroluk yeni bir yardım programını onaylamıştı. Programın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onay vermesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240131/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynali-20-bin-askeri-personeli-daha-egitecegiz-1080240443.html
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josep borrell, avrupa birliği, avrupa parlamentosu, ab zirvesi, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsisi Şubat ayı sonuna kadar onaylanacak
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, Avrupa Parlamentosu'nun Şubat ayı sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis edilmesini onaylayacağını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kiev'de düzenlenen ve Avrupa Komisyonu Basın Servisi tarafından yayımlanan bir basın toplantısında, Avrupa Parlamentosu'nun Şubat ayı sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yeni bir AB yardım programını onaylayacağını söyledi.
Borrell açıklamasında, "AB zirvesi 50 milyar Avroluk programı onayladı ve bu program şu anda AB bütçe makamları olan AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından görüşülüyor. Avrupa Parlamentosu'nun da programı ay sonuna kadar onaylayarak derhal uygulamaya başlayacağına inancım tam" dedi.
Borrell açıklamasında, Ukrayna'daki askeri operasyonunun başlangıcından bu yana AB'nin Kiev'e 28 milyar euro askeri yardım olmak üzere yaklaşık 88 milyar euro yardımda bulunduğunu belirterek 'AB'nin Ukrayna'yı gerektiği sürece ve ne pahasına olursa olsun destekleyeceğini' vurguladı.
AB devlet ve hükümet başkanları 1 Şubat'ta acil bir zirvede Ukrayna için 50 milyar euroluk yeni bir yardım programını onaylamıştı. Programın yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onay vermesi gerekiyor.