https://sputniknews.com.tr/20240131/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynali-20-bin-askeri-personeli-daha-egitecegiz-1080240443.html
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukraynalı 20 bin askeri personeli daha eğiteceğiz
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukraynalı 20 bin askeri personeli daha eğiteceğiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Ukrayna ordusunda AB eğitimi alan asker sayısını 60 bine çıkaracaklarını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T19:00+0300
2024-01-31T19:00+0300
2024-01-31T19:00+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
josep borrell
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna genelkurmay başkanlığı
ukrayna savunma bakanlığı
asker
eğitim
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de topluluk ülkelerinin savunma bakanlığı başkanlarının katıldığı gayrı resmi bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin 20 bin Ukraynalı askeri daha eğitmeye karar verdiğini ve toplam sayının 60 bine çıkacağını söyledi.Daha önce AB, Ukrayna ordusuna verdiği taahhüdünü 30 binden 40 bin askere çıkarmış ve ardından 194 milyon euroluk eğitim misyonu için ek finansmanı onaylamıştı.Borrell açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html
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avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, asker, eğitim
avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, asker, eğitim
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukraynalı 20 bin askeri personeli daha eğiteceğiz
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Ukrayna ordusunda AB eğitimi alan asker sayısını 60 bine çıkaracaklarını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de topluluk ülkelerinin savunma bakanlığı başkanlarının katıldığı gayrı resmi bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin 20 bin Ukraynalı askeri daha eğitmeye karar verdiğini ve toplam sayının 60 bine çıkacağını söyledi.
Daha önce AB, Ukrayna ordusuna verdiği taahhüdünü 30 binden 40 bin askere çıkarmış ve ardından 194 milyon euroluk eğitim misyonu için ek finansmanı onaylamıştı.
Borrell açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
40 bin Ukrayna askerini eğitme taahhüdünü neredeyse yerine getirdik. Şimdi bu sözü genişletmeye ve 20 bin kişiyi daha eğitmeye karar verdik. Böylece toplam askeri personel sayısını 60 bine çıkaracağız.