https://sputniknews.com.tr/20240131/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynali-20-bin-askeri-personeli-daha-egitecegiz-1080240443.html

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukraynalı 20 bin askeri personeli daha eğiteceğiz

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Ukraynalı 20 bin askeri personeli daha eğiteceğiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, AB Ukrayna ordusunda AB eğitimi alan asker sayısını 60 bine çıkaracaklarını... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T19:00+0300

2024-01-31T19:00+0300

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ukrayna krizi

avrupa birliği

josep borrell

ukrayna

ukrayna ordusu

ukrayna genelkurmay başkanlığı

ukrayna savunma bakanlığı

asker

eğitim

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Brüksel'de topluluk ülkelerinin savunma bakanlığı başkanlarının katıldığı gayrı resmi bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin 20 bin Ukraynalı askeri daha eğitmeye karar verdiğini ve toplam sayının 60 bine çıkacağını söyledi.Daha önce AB, Ukrayna ordusuna verdiği taahhüdünü 30 binden 40 bin askere çıkarmış ve ardından 194 milyon euroluk eğitim misyonu için ek finansmanı onaylamıştı.Borrell açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240130/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-ukraynada-olasi-ateskes-fikrini-yanlis-buluyoruz-1080191342.html

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avrupa birliği, josep borrell, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna genelkurmay başkanlığı, ukrayna savunma bakanlığı, asker, eğitim