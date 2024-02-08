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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abdde-cumhuriyetciler-senatodaki-kieve-yardim-paketini-bloke-etti-1080522106.html
ABD'de Cumhuriyetçiler Senatodaki 'Kiev’e yardım' paketini bloke etti
ABD'de Cumhuriyetçiler Senatodaki 'Kiev’e yardım' paketini bloke etti
ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını... 08.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-08T00:01+0300
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ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyu çıkarken, tasarının ilerlemesi için gereken 60 oyun altına kalan tasarı bloke edilmiş oldu.Tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford ve Mitt Romney evet oyu verirken, Demokrat senatörler Ed Markey, Bob Menenez, Alex Padilla ve Elizabeth Warren ile bağımsız senatör Bernie Sanders hayır oyu kullandı.Sanders, hayır oyunun gerekçesini, "İsrail'e sağlanan Amerikan yardımlarının Gazze'de binlerce sivilin hayatına mal olması” şeklinde ifade etti.Tasarıya karşı oy kullanan Cumhuriyetçiler, Demokratların sunduğu maddeleri yeterli bulmayarak bu konuda daha güçlü adımlar atılmasını talep etti.Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bir açıklama yaparak, içinde sınır güvenliği başlığının olmadığı ve sadece Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve Gazze'ye insani yardımları barındıran ayrı bir tasarıyı ‘B planı’ olarak gündeme getirmeyi düşündüğünü bildirdi.Daha önce de Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240205/abd-senatosu-kieve-yardimi-ongoren-uzlasmaci-tasariyi-kabul-etti-1080402537.html
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ABD'de Cumhuriyetçiler Senatodaki 'Kiev’e yardım' paketini bloke etti

00:01 08.02.2024
© AA / Celal GüneşABD Senato Kongre
ABD Senato Kongre - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
© AA / Celal Güneş
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ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını ‘sınır güvenliğiyle ilgili adımları yetersiz bulmaları’ nedeniyle bloke etti.
ABD Senatosu Genel Kurulunda yapılan oylamada 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyu çıkarken, tasarının ilerlemesi için gereken 60 oyun altına kalan tasarı bloke edilmiş oldu.
Tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford ve Mitt Romney evet oyu verirken, Demokrat senatörler Ed Markey, Bob Menenez, Alex Padilla ve Elizabeth Warren ile bağımsız senatör Bernie Sanders hayır oyu kullandı.
Sanders, hayır oyunun gerekçesini, "İsrail'e sağlanan Amerikan yardımlarının Gazze'de binlerce sivilin hayatına mal olması” şeklinde ifade etti.
Tasarıya karşı oy kullanan Cumhuriyetçiler, Demokratların sunduğu maddeleri yeterli bulmayarak bu konuda daha güçlü adımlar atılmasını talep etti.
Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, bir açıklama yaparak, içinde sınır güvenliği başlığının olmadığı ve sadece Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve Gazze'ye insani yardımları barındıran ayrı bir tasarıyı ‘B planı’ olarak gündeme getirmeyi düşündüğünü bildirdi.
Daha önce de Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.
Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.
ABD Senatosu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
Ukrayna krizi
ABD Senatosu, Kiev’e yardımı öngören ‘uzlaşmacı’ tasarıyı kabul etti
5 Şubat, 08:53
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