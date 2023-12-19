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https://sputniknews.com.tr/20231219/maduro-secimleri-kazanan-misir-ve-sirbistan-cumhurbaskanlarini-kutladi-1078589142.html
Maduro, seçimleri kazanan Mısır ve Sırbistan cumhurbaşkanlarını kutladı
Maduro, seçimleri kazanan Mısır ve Sırbistan cumhurbaşkanlarını kutladı
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'i seçim başarılarından dolayı... 19.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-19T08:51+0300
2023-12-19T09:39+0300
dünya
nicolas maduro
venezüella
venezuela
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aleksandr vucic
mısır
abdülfettah el sisi
abdülfettah es sisi
seçim
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Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, Sisi'yi kutlayarak, "Üçüncü kez seçilen Abdulfettah es-Sisi'i tebrik ediyorum. Desteğimiz, saygımız ve işbirliğimiz devam edecektir. Venezuela, 2024'teki bu yeni görev sürenizde halkınız için büyüme, refah ve barış yolunu diliyor. Tebrikler " ifadesini kullandı.Aynı şekilde Vucic'i de sosyal medyadan tebrik eden Maduro, "Parlamento seçimlerindeki zaferlerinden ötürü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ve Sırp İlerleme Partisini (SNS) kutluyorum. Venezuela, sizleri selamlıyor. Her iki halkın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ikili ilişkilerimizi güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Mısır’daki seçimlerMısır Ulusal Seçim Kurulu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, mevcut Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar sürecek yeni dönem için yeniden seçildiği belirtti.Sisi'nin oyların yüzde 89.6'sını aldığını kaydeden Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44.7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 66.8 olduğunu aktardı.Sırbistan’daki seçimlerSırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), ülkede pazar günü yapılan erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ‘Aleksandr Vucic-Sırbistan durmamalı’ ittifakının oyların yüzde 46'sını alarak kazandığını açıkladı.Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu ‘Sırbistan şiddete karşı’ ittifakı, tüm oyların yüzde 23'ünü alarak 2'nci sırada yer alırken, Sırbistan Sosyalist Partisi'nin (SPS) de oyların yüzde 6'sını aldığı belirlendi.Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmenin bulunduğu ülkede, sandığa giden seçmen oranının ise yüzde 57.23 olduğu açıklandı.Seçim sonuçlarına göre ‘Aleksandr Vucic-Sırbistan durmamalı’ ittifakının 250 sandalyeli ulusal mecliste 128 sandalye kazandığı ve yeni hükümeti tek başına kurabileceği belirtiliyor.Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protestoÖte yandan Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde ‘usulsüzlük’ yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin ‘yasa dışı’ oy kullandığını ileri sürdü.Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.Belgrad'da, iktidar koalisyonunun parlamento seçimlerinde kazandığı zaferden memnun olmayan Batı yanlısı muhalefetin destekçileri, Devlet Seçim Komisyonu (RIK) önünde toplanırken, Sırbistan İstatistik Kurumu Başkanı'nı neredeyse linç etti.Kalabalık, Belgrad merkezindeki trafiği engellemeye ve RIK binasına girmeye çalışırken, binanın girişine yumurta ve tuvalet kağıdı ruloları atıldığı da dikkat çekti.Huzursuzluk akşam geç saatlerde hükümet binası yakınlarında başlarken, ‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin destekçileri, oylama sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle seçim komisyonu binasına ulaştı. Bazı protestocular ise bariyerleri aşmaya çalıştı.Gerilimin doruk noktası, RIK binasını terk eden İstatistik Kurumu’nun 70 yaşındaki başkanına yapılan saldırı olurken, protestocuların devlet yetkilisini yere düşürüp tartakladığı da görülüyor.Paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, protestonun düzenlendiği binaya bıçak ve sopa getirmeye çalıştığı da görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html
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nicolas maduro, venezüella, venezuela, sırbistan, aleksandr vucic, mısır, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, seçim
nicolas maduro, venezüella, venezuela, sırbistan, aleksandr vucic, mısır, abdülfettah el sisi, abdülfettah es sisi, seçim

Maduro, seçimleri kazanan Mısır ve Sırbistan cumhurbaşkanlarını kutladı

08:51 19.12.2023 (güncellendi: 09:39 19.12.2023)
© AFP 2023 / MIGUEL ZAMBRANOVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / MIGUEL ZAMBRANO
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic'i seçim başarılarından dolayı tebrik etti.
Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Maduro, Sisi'yi kutlayarak, "Üçüncü kez seçilen Abdulfettah es-Sisi'i tebrik ediyorum. Desteğimiz, saygımız ve işbirliğimiz devam edecektir. Venezuela, 2024'teki bu yeni görev sürenizde halkınız için büyüme, refah ve barış yolunu diliyor. Tebrikler " ifadesini kullandı.
Aynı şekilde Vucic'i de sosyal medyadan tebrik eden Maduro, "Parlamento seçimlerindeki zaferlerinden ötürü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ve Sırp İlerleme Partisini (SNS) kutluyorum. Venezuela, sizleri selamlıyor. Her iki halkın kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ikili ilişkilerimizi güçlendireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Mısır’daki seçimler

Mısır Ulusal Seçim Kurulu, mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.
Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, mevcut Cumhurbaşkanı Sisi'nin 2030'a kadar sürecek yeni dönem için yeniden seçildiği belirtti.
Sisi'nin oyların yüzde 89.6'sını aldığını kaydeden Bedevi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 44.7 milyon seçmenin oy kullandığını, katılım oranının da yüzde 66.8 olduğunu aktardı.

Sırbistan’daki seçimler

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), ülkede pazar günü yapılan erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ‘Aleksandr Vucic-Sırbistan durmamalı’ ittifakının oyların yüzde 46'sını alarak kazandığını açıkladı.
Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu ‘Sırbistan şiddete karşı’ ittifakı, tüm oyların yüzde 23'ünü alarak 2'nci sırada yer alırken, Sırbistan Sosyalist Partisi'nin (SPS) de oyların yüzde 6'sını aldığı belirlendi.
Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmenin bulunduğu ülkede, sandığa giden seçmen oranının ise yüzde 57.23 olduğu açıklandı.
Seçim sonuçlarına göre ‘Aleksandr Vucic-Sırbistan durmamalı’ ittifakının 250 sandalyeli ulusal mecliste 128 sandalye kazandığı ve yeni hükümeti tek başına kurabileceği belirtiliyor.

Batı yanlısı muhalefetten seçimlere protesto

Öte yandan Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.
‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde ‘usulsüzlük’ yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin ‘yasa dışı’ oy kullandığını ileri sürdü.
Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.
Belgrad'da, iktidar koalisyonunun parlamento seçimlerinde kazandığı zaferden memnun olmayan Batı yanlısı muhalefetin destekçileri, Devlet Seçim Komisyonu (RIK) önünde toplanırken, Sırbistan İstatistik Kurumu Başkanı'nı neredeyse linç etti.
Kalabalık, Belgrad merkezindeki trafiği engellemeye ve RIK binasına girmeye çalışırken, binanın girişine yumurta ve tuvalet kağıdı ruloları atıldığı da dikkat çekti.
Huzursuzluk akşam geç saatlerde hükümet binası yakınlarında başlarken, ‘Sırbistan şiddete karşı’ isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin destekçileri, oylama sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle seçim komisyonu binasına ulaştı. Bazı protestocular ise bariyerleri aşmaya çalıştı.
Gerilimin doruk noktası, RIK binasını terk eden İstatistik Kurumu’nun 70 yaşındaki başkanına yapılan saldırı olurken, protestocuların devlet yetkilisini yere düşürüp tartakladığı da görülüyor.
Paylaşılan görüntülerde, göstericilerin, protestonun düzenlendiği binaya bıçak ve sopa getirmeye çalıştığı da görülüyor.
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