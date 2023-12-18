https://sputniknews.com.tr/20231218/putinden-yeniden-cumhurbaskani-secilen-sisiye-tebrik-mesaji-1078585566.html

Putin’den, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’ye tebrik mesajı

Putin’den, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’ye tebrik mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi’yi tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T21:38+0300

2023-12-18T21:38+0300

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Rusya lideri Putin, yeniden seçilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi tebrik etti.Kremlin’in konuyla ilgili açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmeniz vesilesiyle yürekten tebrik ederim. Seçimlerde elde ettiğiniz ikna edici zafer, Mısır’ın karşı karşıya olduğu mevcut sosyoekonomik ve dış politika sorunlarının çözümündeki katkılarınızın geniş çapta tanındığının açık bir kanıtı. Rusya-Mısır stratejik ortaklığının inşasına ve güçlendirilmesine kişisel katkınızı abartmak zor. İkili ilişkileri ve BRICS dahil uluslararası meselelerdeki işbirliğimizi daha da geliştirme konusunda yapıcı ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” ifadesine yer verildi.Putin, Mısır liderine bu sorumluluk dolu görevinde yeni başarılar, esenlik ve mutluluk diledi.

https://sputniknews.com.tr/20231218/misirda-secim-sonuclari-belli-oldu-sisi-tekrardan-secildi--1078578866.html

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