https://sputniknews.com.tr/20231218/putinden-yeniden-cumhurbaskani-secilen-sisiye-tebrik-mesaji-1078585566.html
Putin’den, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’ye tebrik mesajı
Putin’den, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’ye tebrik mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi’yi tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi. 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T21:38+0300
2023-12-18T21:38+0300
2023-12-18T21:40+0300
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Rusya lideri Putin, yeniden seçilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi tebrik etti.Kremlin’in konuyla ilgili açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmeniz vesilesiyle yürekten tebrik ederim. Seçimlerde elde ettiğiniz ikna edici zafer, Mısır’ın karşı karşıya olduğu mevcut sosyoekonomik ve dış politika sorunlarının çözümündeki katkılarınızın geniş çapta tanındığının açık bir kanıtı. Rusya-Mısır stratejik ortaklığının inşasına ve güçlendirilmesine kişisel katkınızı abartmak zor. İkili ilişkileri ve BRICS dahil uluslararası meselelerdeki işbirliğimizi daha da geliştirme konusunda yapıcı ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” ifadesine yer verildi.Putin, Mısır liderine bu sorumluluk dolu görevinde yeni başarılar, esenlik ve mutluluk diledi.
https://sputniknews.com.tr/20231218/misirda-secim-sonuclari-belli-oldu-sisi-tekrardan-secildi--1078578866.html
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vladimir putin, abdülffetah sisi, mısır, rusya
vladimir putin, abdülffetah sisi, mısır, rusya
Putin’den, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sisi’ye tebrik mesajı
21:38 18.12.2023 (güncellendi: 21:40 18.12.2023)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi’yi tekrardan Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle tebrik ettiği belirtildi.
Rusya lideri Putin, yeniden seçilen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’yi tebrik etti.
Kremlin’in konuyla ilgili açıklamasında, “Sayın Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmeniz vesilesiyle yürekten tebrik ederim. Seçimlerde elde ettiğiniz ikna edici zafer, Mısır’ın karşı karşıya olduğu mevcut sosyoekonomik ve dış politika sorunlarının çözümündeki katkılarınızın geniş çapta tanındığının açık bir kanıtı. Rusya-Mısır stratejik ortaklığının inşasına ve güçlendirilmesine kişisel katkınızı abartmak zor. İkili ilişkileri ve BRICS dahil uluslararası meselelerdeki işbirliğimizi daha da geliştirme konusunda yapıcı ortak çalışmaları sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit etmek isterim” ifadesine yer verildi.
Putin, Mısır liderine bu sorumluluk dolu görevinde yeni başarılar, esenlik ve mutluluk diledi.