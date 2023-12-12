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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231212/maduro-abd-zelenskiyyi-gereksiz-bir-kukla-gibi-cope-atacak-1078350979.html
Maduro: ABD, Zelenskiy'yi gereksiz bir kukla gibi çöpe atacak
Maduro: ABD, Zelenskiy'yi gereksiz bir kukla gibi çöpe atacak
Venezüella lideri Maduro, Biden tarafından Washington’a çağrılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD tarafından kullanıldığını vurgularken... 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T10:28+0300
2023-12-12T10:32+0300
ukrayna krizi
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venezüella
nicolas maduro
ukrayna
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vladimir zelenskiy
washington
beyaz saray
joe biden
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‘Maduro ile daha fazla’ isimli programda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kongre’de Ukrayna'ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Emperyalizmin bir kukla yaratıp sonra çöpe atması ilk değil. Bizim de Zelenskiy gibi Guaido (Juan) isminde bir soytarımız vardı” diye hatırlattı.Ruhlarını şeytana satanların kaderi aynıZelenskiy’i, Venezüella’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya benzeten Maduro, Guaido’nun şu an Miami’de bir çöp gibi yaşadığının altını çizerken, “Emperyalizm onu yakalayıp ​​Miami'de bir çöpe attı. Şimdi o kukla öyle çöp gibi ancak cebinde milyon dolarlarla orada yaşıyor” ifadelerini kullandı.Maduro, halkı bölmek, nefretle doldurmak ve savaş çıkarmak için provokasyon ve yalanları kullanacak Guaido örneklerinin daha da artacağını belirtirken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:ABD desteğiyle kendini başkan ilan eden GuaidoVenezüella’da 2019 yılında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini yasadışı bir şekilde devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan kitlesel protestolar, ülkedeki tansiyonu artırmıştı.ABD destekli bir darbe girişimine doğru giden bu süreçte, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke kendini devlet başkanı ilan eden Guaido'yu resmen tanıdığını ilan etmişti. Maduro da buna karşılık parlamento başkanını ABD'nin kuklası olarak nitelendirdi.Rusya, Türkiye ve Çin başta olmak üzere diğer birçok ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak destekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/biden-zelenskiyi-beyaz-saraya-cagirdi-1078302149.html
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venezuela, venezüella, nicolas maduro, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, washington, beyaz saray, joe biden, juan guaido, venezüella’da darbe girişimi
venezuela, venezüella, nicolas maduro, ukrayna, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, washington, beyaz saray, joe biden, juan guaido, venezüella’da darbe girişimi

Maduro: ABD, Zelenskiy'yi gereksiz bir kukla gibi çöpe atacak

10:28 12.12.2023 (güncellendi: 10:32 12.12.2023)
© AFP 2023 / ADEM ALTANVenezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2023
© AFP 2023 / ADEM ALTAN
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Venezüella lideri Maduro, Biden tarafından Washington’a çağrılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD tarafından kullanıldığını vurgularken, gerektiğinde onu lazım olmayan bir kukla olarak çöpe atacaklarını söyledi.
‘Maduro ile daha fazla’ isimli programda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kongre’de Ukrayna'ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Emperyalizmin bir kukla yaratıp sonra çöpe atması ilk değil. Bizim de Zelenskiy gibi Guaido (Juan) isminde bir soytarımız vardı” diye hatırlattı.

Ruhlarını şeytana satanların kaderi aynı

Zelenskiy’i, Venezüella’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya benzeten Maduro, Guaido’nun şu an Miami’de bir çöp gibi yaşadığının altını çizerken, “Emperyalizm onu yakalayıp ​​Miami'de bir çöpe attı. Şimdi o kukla öyle çöp gibi ancak cebinde milyon dolarlarla orada yaşıyor” ifadelerini kullandı.
Maduro, halkı bölmek, nefretle doldurmak ve savaş çıkarmak için provokasyon ve yalanları kullanacak Guaido örneklerinin daha da artacağını belirtirken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

Emperyalizm şeytan gibidir. Ona hizmet edersiniz ve sonra o sizi işine yaramadığınızda dışarı atar. Görünüşe göre Zelenskiy de aynı kadere sahip olacak. Başarısız olduğunuzda sizi dışarı tekmelerler, terk ederler. Bu, ruhlarını şeytana satanların ortak kaderidir.

ABD desteğiyle kendini başkan ilan eden Guaido

Venezüella’da 2019 yılında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini yasadışı bir şekilde devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan kitlesel protestolar, ülkedeki tansiyonu artırmıştı.
ABD destekli bir darbe girişimine doğru giden bu süreçte, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke kendini devlet başkanı ilan eden Guaido'yu resmen tanıdığını ilan etmişti. Maduro da buna karşılık parlamento başkanını ABD'nin kuklası olarak nitelendirdi.
Rusya, Türkiye ve Çin başta olmak üzere diğer birçok ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak destekledi.
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna Zelenskiy yardım destek Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2023
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