https://sputniknews.com.tr/20231212/maduro-abd-zelenskiyyi-gereksiz-bir-kukla-gibi-cope-atacak-1078350979.html

Maduro: ABD, Zelenskiy'yi gereksiz bir kukla gibi çöpe atacak

Maduro: ABD, Zelenskiy'yi gereksiz bir kukla gibi çöpe atacak

Venezüella lideri Maduro, Biden tarafından Washington’a çağrılan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ABD tarafından kullanıldığını vurgularken... 12.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-12T10:28+0300

2023-12-12T10:28+0300

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venezüella

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vladimir zelenskiy

washington

beyaz saray

joe biden

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‘Maduro ile daha fazla’ isimli programda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kongre’de Ukrayna'ya mali yardım talebine destek bulamayan ABD Başkanı Joe Biden’ın, Ukrayna lideri Zelenskiy’i Beyaz Saray'a çağırmasıyla ilgili değerlendirmesinde, "Emperyalizmin bir kukla yaratıp sonra çöpe atması ilk değil. Bizim de Zelenskiy gibi Guaido (Juan) isminde bir soytarımız vardı” diye hatırlattı.Ruhlarını şeytana satanların kaderi aynıZelenskiy’i, Venezüella’da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya benzeten Maduro, Guaido’nun şu an Miami’de bir çöp gibi yaşadığının altını çizerken, “Emperyalizm onu yakalayıp ​​Miami'de bir çöpe attı. Şimdi o kukla öyle çöp gibi ancak cebinde milyon dolarlarla orada yaşıyor” ifadelerini kullandı.Maduro, halkı bölmek, nefretle doldurmak ve savaş çıkarmak için provokasyon ve yalanları kullanacak Guaido örneklerinin daha da artacağını belirtirken, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:ABD desteğiyle kendini başkan ilan eden GuaidoVenezüella’da 2019 yılında Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido'nun kendisini yasadışı bir şekilde devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan kitlesel protestolar, ülkedeki tansiyonu artırmıştı.ABD destekli bir darbe girişimine doğru giden bu süreçte, başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke kendini devlet başkanı ilan eden Guaido'yu resmen tanıdığını ilan etmişti. Maduro da buna karşılık parlamento başkanını ABD'nin kuklası olarak nitelendirdi.Rusya, Türkiye ve Çin başta olmak üzere diğer birçok ülke ise Maduro'yu Venezüella'nın meşru başkanı olarak destekledi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/biden-zelenskiyi-beyaz-saraya-cagirdi-1078302149.html

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