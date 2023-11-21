https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Arjantin'de neo-Naziler iktidara geldi

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Arjantin'de neo-Naziler iktidara geldi

Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Arjantin'de sömürgeci bir projeye sahip neo-Nazilerin iktidara geldiğini söyledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-21T12:04+0300

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dünya

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

javier milei

arjantin

dolarizasyon

neo-naziler

neo-nazi

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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Arjantin'deki seçimlerde, 'sömürge projesine sahip bir aşırılık yanlısının' liderliğinde 'aşırı sağcı neo-Nazilerin' iktidara geldiğini açıkladı..Maduro yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Arjantin'de yaklaşan özelleştirme haberlerini yorumlayan Maduro, Venezüella'nın sessiz kalmayacağını söyleyerek açıklamasında, "Çünkü bu büyük bir tehdittir. Sömürgeci bir projeye sahip ve Kuzey Amerika emperyalizmine bağlı bir aşırı sağcının gelişi, devleti, sosyal hakları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve 70'lerde Şili'de Pinochet, Arjantin'de Videla ve Uruguay'da darbe ile dayatılan, liberal dedikleri ultra-neoliberal bir projeyi kıtaya yerleştirmeyi amaçlıyor" cümlelerini kaydetti.Daha önce Milei'nin seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, aşırı sağın Arjantin'deki zaferini "Latin Amerika için üzücü" olarak nitelendirmişti.Başkanlık kampanyası sırasında Milei Arjantin'in Venezüella, Nikaragua, Küba, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerdeki büyükelçilerini geri çağırmayı planladığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231120/merakla-beklenen-arjantin-secimlerinde-korkulan-milei-iktidarda--1077571885.html

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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, javier milei, arjantin, dolarizasyon, neo-naziler, neo-nazi