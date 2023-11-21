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https://sputniknews.com.tr/20231121/venezuella-devlet-baskani-maduro-arjantinde-neo-naziler-iktidara-geldi-1077614854.html
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Arjantin'de neo-Naziler iktidara geldi
Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Arjantin'de neo-Naziler iktidara geldi
Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Arjantin'de sömürgeci bir projeye sahip neo-Nazilerin iktidara geldiğini söyledi. 21.11.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
nicolas maduro
venezüella devlet başkanı nicolas maduro
javier milei
arjantin
dolarizasyon
neo-naziler
neo-nazi
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Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Arjantin'deki seçimlerde, 'sömürge projesine sahip bir aşırılık yanlısının' liderliğinde 'aşırı sağcı neo-Nazilerin' iktidara geldiğini açıkladı..Maduro yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Arjantin'de yaklaşan özelleştirme haberlerini yorumlayan Maduro, Venezüella'nın sessiz kalmayacağını söyleyerek açıklamasında, "Çünkü bu büyük bir tehdittir. Sömürgeci bir projeye sahip ve Kuzey Amerika emperyalizmine bağlı bir aşırı sağcının gelişi, devleti, sosyal hakları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve 70'lerde Şili'de Pinochet, Arjantin'de Videla ve Uruguay'da darbe ile dayatılan, liberal dedikleri ultra-neoliberal bir projeyi kıtaya yerleştirmeyi amaçlıyor" cümlelerini kaydetti.Daha önce Milei'nin seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, aşırı sağın Arjantin'deki zaferini "Latin Amerika için üzücü" olarak nitelendirmişti.Başkanlık kampanyası sırasında Milei Arjantin'in Venezüella, Nikaragua, Küba, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerdeki büyükelçilerini geri çağırmayı planladığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/merakla-beklenen-arjantin-secimlerinde-korkulan-milei-iktidarda--1077571885.html
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nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, javier milei, arjantin, dolarizasyon, neo-naziler, neo-nazi
nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, javier milei, arjantin, dolarizasyon, neo-naziler, neo-nazi

Venezüella Devlet Başkanı Maduro: Arjantin'de neo-Naziler iktidara geldi

12:04 21.11.2023
© AP Photo / Marco UgarteVenezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
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Venezüella Devlet Başkanı Maduro, Arjantin'de sömürgeci bir projeye sahip neo-Nazilerin iktidara geldiğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro Arjantin'deki seçimlerde, 'sömürge projesine sahip bir aşırılık yanlısının' liderliğinde 'aşırı sağcı neo-Nazilerin' iktidara geldiğini açıkladı..
Maduro yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Kamuoyu yoklamalarının da öngördüğü gibi Arjantin'de aşırı sağcı Neo-Naziler kazandı. Bunlar Arjantin için sömürgeci bir proje öneren ama aynı zamanda Latin Amerika ve Karayipler genelinde sömürgeci bir projeye öncülük etmeyi amaçlayan aşırı sağcılardır. Venezüella'dan her zaman doğruyu söyleyeceğiz, her zaman gerçeğimizi söyleyeceğiz. Kendileri için böyle bir hükümet isteyen Arjantin halkının sesine saygı duyuyoruz. Arjantinlilere diyoruz ki: seçim sizin.
Arjantin'de yaklaşan özelleştirme haberlerini yorumlayan Maduro, Venezüella'nın sessiz kalmayacağını söyleyerek açıklamasında, "Çünkü bu büyük bir tehdittir. Sömürgeci bir projeye sahip ve Kuzey Amerika emperyalizmine bağlı bir aşırı sağcının gelişi, devleti, sosyal hakları ortadan kaldırmayı amaçlayan ve 70'lerde Şili'de Pinochet, Arjantin'de Videla ve Uruguay'da darbe ile dayatılan, liberal dedikleri ultra-neoliberal bir projeyi kıtaya yerleştirmeyi amaçlıyor" cümlelerini kaydetti.
Daha önce Milei'nin seçilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, aşırı sağın Arjantin'deki zaferini "Latin Amerika için üzücü" olarak nitelendirmişti.
Başkanlık kampanyası sırasında Milei Arjantin'in Venezüella, Nikaragua, Küba, Kuzey Kore, İran ve Rusya gibi ülkelerdeki büyükelçilerini geri çağırmayı planladığını söylemişti.
Arjantin'de seçimler ikinci tura kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2023
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Merakla beklenen Arjantin seçimlerinde 'korkulan' Milei iktidarda
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