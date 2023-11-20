https://sputniknews.com.tr/20231120/merakla-beklenen-arjantin-secimlerinde-korkulan-milei-iktidarda--1077571885.html

Merakla beklenen Arjantin seçimlerinde 'korkulan' Milei iktidarda

Merakla beklenen Arjantin seçimlerinde 'korkulan' Milei iktidarda

Arjantin'de yapılan devlet başkanlığı seçimini, oyların yüzde 55,82'sini alan sağcı ve aşırıcı ekonomik politikalarıyla öne çıkan Javier Milei kazandı. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T10:05+0300

2023-11-20T10:05+0300

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iklim krizi

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Derin bir ekonomik kriz içerisinde debelenen ve yüksek enflasyona sahip Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini sağcı ekonomik görüşlere sahip Javier Milei kazandı. Sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisi'nin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi.'Peronist' ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı. Vatan için Birlik adayı Massa, yenilgiyi kabul etti ve rakibi Milei'yi telefonla arayarak seçim başarısından dolayı tebrik ettiğini açıkladı.Seçim sonrasında Buenos Aires’te seçmene seslenen Milei, “Bugün Arjantin’in düşüşünün sonu. Bugün Arjantinlileri yoksullaştıran her yerde var olan devlet modelinin sonu” dedi. Çok hızlı reformlar yapacağını söyleyen Milei’nin kampanyası, harcamaları gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 15’ine kadar azaltarak devlete 'elektrikli testere' kullanma ve enflasyonu düşürmek için ekonomiyi dolarize etme vaadine odaklanıyordu. Arjantin’de yıllık fiyat artışları Ekim ayında yüzde 142.7’ye ulaştı.Massa, Arjantin halkının başka bir yol seçtiğini vurgulayarak, "Yarından itibaren siyasi ve ekonomik işleyiş konusunda bütün sorumluluk seçilmiş başkana aittir. Bugün Arjantin güçlü, sağlam ve şeffaf sonuçlara saygı duyan bir demokratik sisteme sahip olduğunu teyit etti." değerlendirmesinde bulundu.Seçime katılım oranının yüzde 76 olduğu kaydedildi.Arjantin'i büyük değişimler bekliyor olabilirKendisini 'anarko-kapitalist' olarak tanımlayan Milei, insan organlarının satışı ve bütün silah yasalarının kaldırılması gibi dikkat çekici vaatlerde bulunmuştu. Milei, Arjantinli Papa Francis’i 'pis solcu' olarak tanımlarken, iklim değişikliğini de 'sosyalist yalanları' olarak yorumlamıştı.Milei’yi tebrik eden isimlerden biri de ABD’nin eski başkanı Donald Trump oldu. Milei’nin benzetildiği isimlerin başında olan Trump, “Seninle gurur duyuyorum. Ülkeni düzeltecek ve gerçekten Arjantin’i harika yapacaksın” dedi.

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javier milei, arjantin, seçim, genel seçim, özgürlük gelişimi partisi , kapitalizm, iklim kriziyle mücadele, iklim krizi, donald trump, abd, dolarizasyon