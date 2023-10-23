https://sputniknews.com.tr/20231023/merkez-bankasini-kapatacagim-diyen-lidere-yeterli-oy-cikmadi-arjantinde-secimler-ikinci-tura-kaldi-1076624692.html

Merkez bankasını kapatacağım diyen lidere yeterli oy çıkmadı: Arjantin'de seçimler ikinci tura kaldı

Merkez bankasını kapatacağım diyen lidere yeterli oy çıkmadı: Arjantin'de seçimler ikinci tura kaldı

Arjantin'de düzenlenen genel seçimlerde hiçbir adayın yeterli oy oranına ulaşamaması nedeniyle devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek. 23.10.2023, Sputnik Türkiye

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Sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Vatan için Birlik (Union por la Patria) ve aynı zamanda iktidardaki "Peronist" ittifakı adayı mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa, yüzde 36,26 ile ilk turu önde tamamladı.Ülkede 13 Ağustos'ta düzenlenen ön seçimlerde en yüksek oyu alan Özgürlük Gelişimi (La Libertad Avanza) partisinin adayı ve aşırı sağcı Javier Milei ise yüzde 30,20 ile ikinci sırayı aldı. Değişim İçin Beraber Koalisyonu Lideri ana muhalefet ittifakının adayı Patricia Bullrich, yüzde 23,81 ile sıralamada 3'üncü oldu. Vatanımız İçin Yapalım Partisi adayı Cordoba Eyaleti Valisi Juan Schiarett, yüzde 7,04 ve Sol ve İşçi Cephesi adayı aktivist Myriam Bregman ise yüzde 2,66 ile sıralamayı takip etti. Böylece devlet başkanlığı seçiminde kazanan adayın, 19 Kasım'da yapılacak ikinci tur seçimiyle belirlenmesi kesinleşti.Sandık katılım oranın yüzde 74 olduğu ve sürecin sağlıklı şekilde işlediği bilgisi paylaşıldı. Arjantin'de seçmenler, yeni devlet başkanı, başkan yardımcısı, 24 senatör ve 130 milletvekilini belirlemek için sandık başına gitmişti.Ön seçimlerde galip gelen Javier Milei kimdir? 2 ay önce yapılan ön seçimde galip gelen aşırı sağcı ve popülist görüşleriyle bilinen Milei, Arjantin Merkez Bankasının kapatılmasını savunuyor. Ayrıca Milei, iklim değişikliğinin yalan olduğunu, insan organlarının satışının legal olması gerektiğini ve silahların serbestleştirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230614/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyenden-arjantin-ziyareti-1072410607.html

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