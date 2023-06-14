https://sputniknews.com.tr/20230614/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyenden-arjantin-ziyareti-1072410607.html

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Arjantin ziyareti

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'den Arjantin ziyareti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile bir araya geldi. 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T03:11+0300

2023-06-14T03:11+0300

2023-06-14T03:11+0300

dünya

avrupa birliği

arjantin

ursula von der leyen

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Başkent Buenos Aires'teki Casa Rosada'da görüşen Von der Leyen ve Fernandez, Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) serbest ticaret anlaşması ve AB-Arjantin ilişkilerini ele aldı.Baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Von der Leyen ve Fernandez, ortak basın toplantısında konuştu.Von der Leyen, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasının yıl sonuna kadar imzalanacağına inandığını belirterek, "Açılan fırsat penceresini kullanmalıyız, yıl sonuna kadar bunu çözmeliyiz, aksi takdirde açıkçası yazık olur" ifadesini kullandı.Anlaşmanın büyük bir kısmında ciddi ilerleme olduğunu hatırlatan Von der Leyen, AB'nin iki blok arasında bekleyen sorunlar için 'uzlaşmacı çözümlere' nasıl ulaşılacağı hususunda MERCOSUR'a gönderdiği mektuba yanıt beklediklerini söyledi.Von der Leyen, serbest ticaret anlaşmasının bir an önce çözülmesini arzu ettiklerini dile getirerek, "Doğrusu amacım, anlaşmanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için elden gelen her çabayı göstermektir. Bu anlaşmanın sonuçlandırılması için önümüzde fırsat penceresi var" dedi.Avrupalılar için, AB-MERCOSUR anlaşmasının öneminin farkında olduklarını vurgulayan Von der Leyen, kazan-kazan anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.Von der Leyen, ticaret anlaşmasının 20 yıllık bir müzakerenin ardından onaylandığını anımsatarak, ormansızlaştırma ve iklim değişikliği konusunda MERCOSUR ülkelerinden çevre garantisi beklediklerini kaydetti.'MERCOSUR ile AB arasında en iyi anlaşmaya varmak istiyoruz'Fernandez de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, taraflar arasındaki anlaşmanın önemine işaret ederek, "MERCOSUR ile AB arasında en iyi anlaşmaya varmak istiyoruz. Anlaşma, MERCOSUR ve AB için adil ve karşılıklı fayda sağlar. İki ekonomi arasındaki asimetrileri bitiren ve kalkınmamızı koruyan somut bir anlaşma sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Avrupa'nın olağanüstü bir ortak ve ülkedeki en büyük yabancı yatırımcı olduğuna dikkati çeken Fernandez, "Bu anlamda, bugün 'Ham Maddelerde Sürdürülebilir Değer Zincirlerine İlişkin Stratejik Mutabakat Zaptı' imzaladık. Arjantin endüstrisine ve istihdamına fayda sağlıyor" ifadesine yer verdi.Von der Leyen, dün Brasila'daki Planalto Sarayı'nda Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile bir araya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230613/ab-komisyonu-baskani-von-der-leyen-brezilyayi-ziyaret-etti-1072358307.html

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