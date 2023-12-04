https://sputniknews.com.tr/20231204/ukrayna-pentagondan-yeni-yardim-talep-etti-17-milyon-top-mermisi-istiyor-1078062084.html
Ukrayna, Pentagon’dan yeni yardım talep etti: 17 milyon top mermisi istiyor
Ukrayna, Pentagon’dan yeni yardım talep etti: 17 milyon top mermisi istiyor
Yakın zamanda Economist dergisi için yazdığı makalede, Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak niteleyen ve ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T16:31+0300
2023-12-04T16:31+0300
2023-12-04T16:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
valeriy zalujniy
ukrayna ordusu
abd
amerikan savunma bakanlığı (pentagon)
lloyd austin
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Ukrayinska Pravda gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den ‘Ukrayna'nın toprakları geri alabilmesi' için 17 milyon top mermisi ve toplamda 400 milyar dolara ulaşan yeni yardım talep etti.Haberde, Zalujnıy’ın Pentagon Şefi Austin'in Kiev ziyareti sırasında Ukrayna'nın topraklarının tamamını işgalden kurtarmak için 350-400 milyar dolar değerinde güç ve kaynak ihtiyacı duyduğunu belirttiği aktarıldı.ABD Savunma Bakanı Austin’in Zalujnıy’ın bu taleplerine şaşırdığı iddia edilirken, 17 milyon top mermisinin ‘tüm dünya ülkelerinin yardım etmesi durumunda dahi' toplanamayacağının altı çizildi.21 Kasım’da Kiev’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile çatışmada Ukrayna için ‘sihirli bir değneği’ olmadığını söylemişti.Yakın zamanda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB'nin Mart 2024'e kadar Kiev'e bir milyon top mermisi tedarik etme sözlerini yerine getiremeyeceklerini itiraf etti.Kasım ayının başlarında gazetecilere konuşan Brüksel’deki AB yetkilisi, AB ülkelerinin şu ana kadar Ukrayna'ya planlanan bir milyon mühimmatın yalnızca 300 binini teslim ettiğini belirtmişti.Mart ayının sonunda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında ‘tarihi bir karar’ aldığına işaret etmiş, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirmişti.Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını" dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/medvedevden-pentagon-sefi-austine-ovgu-kieve-yardimin-gercek-nedenini-soyledi-1078038190.html
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ukrayna, valeriy zalujniy, ukrayna ordusu, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin
ukrayna, valeriy zalujniy, ukrayna ordusu, abd, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), lloyd austin
Ukrayna, Pentagon’dan yeni yardım talep etti: 17 milyon top mermisi istiyor
Yakın zamanda Economist dergisi için yazdığı makalede, Ukrayna'daki durumu Kiev için 'çıkmaz' olarak niteleyen ve ordusunun cephede derin ve fayda sağlayacak bir atılım yapamayacağını itiraf eden Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy’ın, Pentagon’dan 17 milyon top mermisi ve 350-400 milyar dolar istediği iddia edildi.
Ukrayinska Pravda gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'den ‘Ukrayna'nın toprakları geri alabilmesi' için 17 milyon top mermisi ve toplamda 400 milyar dolara ulaşan yeni yardım talep etti.
Haberde, Zalujnıy’ın Pentagon Şefi Austin'in Kiev ziyareti sırasında
Ukrayna'nın topraklarının tamamını işgalden kurtarmak için 350-400 milyar dolar değerinde güç ve kaynak ihtiyacı duyduğunu belirttiği aktarıldı.
ABD Savunma Bakanı Austin’in Zalujnıy’ın bu taleplerine şaşırdığı iddia edilirken, 17 milyon top mermisinin ‘tüm dünya ülkelerinin yardım etmesi durumunda dahi' toplanamayacağının altı çizildi.
21 Kasım’da Kiev’i ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile çatışmada Ukrayna için ‘sihirli bir değneği’ olmadığını söylemişti.
Yakın zamanda konuşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel
, AB'nin Mart 2024'e kadar Kiev'e bir milyon top mermisi tedarik etme sözlerini yerine getiremeyeceklerin
i itiraf etti.
Kasım ayının başlarında gazetecilere konuşan Brüksel’deki AB yetkilisi, AB ülkelerinin şu ana kadar Ukrayna'ya planlanan bir milyon mühimmatın yalnızca 300 binini teslim ettiğini belirtmişti.
Mart ayının sonunda konuşan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB üyesi ülkelerinin dışişleri ve savunma bakanlarının, Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantı sırasında ‘tarihi bir karar’ aldığına işaret etmiş, üye ülkelerin Ukrayna'ya gelecek 12 ay içinde 1 milyon top mermisi teslim etmeyi kabul ettiklerini bildirmişti.
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'ya silah içeren sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef haline geleceğini kaydetmişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, "Batı’nın Ukrayna’ya silah pompalamasının Rusya-Ukrayna görüşmelerinin başarıya ulaşmasına hizmet etmediğini ve olumsuz sonuçları olacağını" dile getirmişti.