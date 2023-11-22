https://sputniknews.com.tr/20231122/austin-kis-oncesinde-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglanmali-1077677571.html
Austin: Kış öncesinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanmalı
Austin: Kış öncesinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanmalı
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu’na Kiev'e kış öncesinde hava savunma sistemleri sağlanması çağrısı yaptı. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T17:34+0300
2023-11-22T17:34+0300
2023-11-22T17:34+0300
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ve müttefiklerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında, Kiev'e kış öncesinde hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulundu.Austin, “Ukrayna bir kış daha savaş durumuyla karşı karşıya olduğu için, gruba Ukrayna’ya halkını koruması için hava savunma araçları sağlama çağrısı yapıyorum” dedi.Ukrayna Savunma Temas Grubu, ABD'nin Kiev'e desteğin devam edilmesi konusunda belirsizlik yaşadığı bir dönemde toplanıyor. Beyaz Saray daha önce ABD Kongresi'nin Ukrayna için onayladığı fonların tükendiğini, bu nedenle yardım paketlerinin hacminin son dönemlerde küçüldüğünü açıklamıştı. Austin, Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında 100 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini duyurmuştu.Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-savunma-bakani-austin-ukraynaya-100-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-saglanacak-1077599062.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, lloyd austin, hava savunma sistemi
ukrayna, ukrayna krizi, abd, pentagon, lloyd austin, hava savunma sistemi
Austin: Kış öncesinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanmalı
ABD Savunma Bakanı Austin, Ukrayna Savunma Temas Grubu’na Kiev'e kış öncesinde hava savunma sistemleri sağlanması çağrısı yaptı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ve müttefiklerinin video konferans yoluyla gerçekleştirdikleri Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısında, Kiev'e kış öncesinde hava savunma sistemleri sağlanması çağrısında bulundu.
Austin, “Ukrayna bir kış daha savaş durumuyla karşı karşıya olduğu için, gruba Ukrayna’ya halkını koruması için hava savunma araçları sağlama çağrısı yapıyorum” dedi.
Ukrayna Savunma Temas Grubu, ABD'nin Kiev'e desteğin devam edilmesi konusunda belirsizlik yaşadığı bir dönemde toplanıyor. Beyaz Saray daha önce ABD Kongresi'nin Ukrayna için onayladığı fonların tükendiğini, bu nedenle yardım paketlerinin hacminin son dönemlerde küçüldüğünü açıklamıştı. Austin, Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında 100 milyon dolarlık yeni bir yardım paketini duyurmuştu.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedariki nedeniyle daha önce NATO ülkelerine nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru hedef haline geleceğini ifade etmişti.