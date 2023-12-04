https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedarikinin-bati-yardimlarindan-farki-ne-1078047388.html

Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedarikinin Batı yardımlarından farkı ne?

Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl tedarikinin Batı yardımlarından farkı ne?

Rusya'dan 25 bin ton insani buğday taşıyan gemi perşembe günü Somali'ye ulaştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ayrıca Burkina Faso, Zimbabwe, Orta Afrika... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T12:27+0300

2023-12-04T12:27+0300

2023-12-04T12:27+0300

dünya

rusya

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tahıl

afrika

buğday

hibe

vladimir putin

tahıl anlaşması

karadeniz

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Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yalnızca Batı ülkelerine çalıştığına, öte yandan gıdaya muhtaç ülkelerin bu girişimden yararlanamadığına birçok kez dikkat çeken Rusya, Tahıl Koridoru anlaşmasına alternatif olarak ödemeyi Katar'ın yaptığı ve tahılın Türkiye aracılığıyla Afrika'ya tedarik edildiği alternatif bir plan önerdi.Afrika kıtasını yağmalayan sömürgecilerin vaatlerinden farkı ‘karşılıksız’ olmasıAvrupa'ya kıyasla gıdaya daha fazla ihtiyaç duyan Afrika ülkelerine tahıl tedariklerine başlayan Rusya’nın gerçekleşen vaatlerinin Afrika’da olumlu yankı bulduğu gözlemlenirken, Sputnik’e konuşan Kenyalı Kamu Yönetimi ve Ekonomi Uzmanı Profesör Fredrick Onyango Ogola, Rusya'nın Afrika ülkelerine ücretsiz tahıl tedarikiyle verdiği desteğin, kıtanın yağmalanmasının bedelini ödeyen eski sömürge efendilerinin desteğinin aksine, karşılıksız olduğunun altını çizdi.Batı’nın yardımlarında her zaman şart koştuğunu ima eden uzman, Rusya’nın kıtaya yaptığı yardımın sömürge zamanlarının yağmalanması ile orantısız olduğu İngiltere'den farklı olduğuna dikkat çektiği konuşmasında, Rusya'nın hiçbir zaman Afrika'nın sömürücüsü olarak görülmediğinin altını çizerek, “Birleşik Krallık'ın sömürgeleştirdiği Afrika ülkelerine mısır vermesi, buğday vermesi veya herhangi bir bağışta bulunması, aldığını geri vermek gibidir. Ama aslında kaşıkla geri verdiklerini kürekle geri aldıklarını her zaman söylemeye çalışıyoruz. Ancak Rusya hibe ettiği tahılı ister kaşıkla ister kürekle vermiş olsun, sömürgeciler gibi hiçbir şeyi geri almadılar" dedi.Rusya’nın ücretsiz tahıl sevkiyatının iyi niyetli bir ‘dostluk jesti’ olarak görüldüğünü kaydeden Ogola, Batılı ülkelerin hibe ve yardımların sevkiyatlarına ilişkin ek koşullar getirdiğine dikkat çekti.Uzman, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin, Afrika ülkelerini ‘orta gelirli ekonomiler’ olarak sınıflandırmasının, yapılan yardımların odak noktasının ‘düşük gelirli ülkeler’ olması nedeniyle çok fazla hibe vermelerine izin vermediğini de ekledi.‘Gelişmekte olan ülkeler, Rusya, Hindistan ve Çin gibi dostlarının elinde daha güvende’Buna karşılık, Rusya'nın insani krize ve kıtlık sorununa bağış ve yardım yoluyla tepkisinin ise bölgedeki insanların Rusya'yı Somali gibi Afrika ülkelerine Batı'dan daha dost canlısı görmesi’ anlamına geldiğine değinen Ogola, “Batı'dan ziyade sizi eşit olarak kabul eden, Afrikalıları küçük kardeşler olarak gören ve Afrika ile iş yapmadan önce şartları ve koşulları açıkça belirleyen büyük kardeşler olan biriyle iş yapmak daha iyidir. Ve bence Rusya’nın bu jesti hoş bir hamledir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler Rusya, Hindistan ve Çin gibi dostlarının elinde daha güvende” diye konuştu.Uzman, Rus tahılı alan Burkina Faso, Somali ve Mali gibi ülkelerin çok zor günler yaşadığını ve bu ülkelerdeki halka verilen desteğin hafife alınmaması gerektiğini kaydederken, demecini şu şekilde sonlandırdı:Afrika'ya tahıl sevkiyatı, sosyal ve siyasi istikrar sağlıyorSputnik’e konuşan Ummanlı ekonomi ve uluslararası ticaret uzmanı Dr. Ahmed Saddam, Rusya'nın Afrika ülkelerine buğday ve diğer gıda yardımlarının, bu bölgelerdeki sosyal ve siyasi istikrara büyük katkı sağladığının altını çizdi.Rusya'nın Afrika ülkelerine tahıl buğday ve diğer gıda yardımlarının Afrika ülkelerindeki gıda fiyatlarına doğrudan etki ettiğinin altını çizen Saddam, “Bu tedariklerle birlikte gıda fiyatlarındaki artış engellenirken, aynı zamanda bu ülkelerdeki sosyal ve siyasi istikrarın sağlanmasına büyük katkı veriyor” diye konuştu.'Ukrayna'nın kıtlık teorisini çürütüyor'“Moskova, dünyanın geri kalanıyla iyi ilişkiler kuruyor” diyen uzman, uluslararası gıda krizlerinin sonuçlarını hafifletmeye yardımcı olduğunu ve küresel gıda güvenliğinin istikrarını güçlendirdiğini de vurgu yaparken, sözlerini, “Rusya böyle bir rol oynayarak, Kiev rejiminin özel askeri operasyonun Afrika'da kıtlığa yol açacağı yönündeki teorilerini çürütüyor" ifadeleriyle sonlandırdı.Rusya’nın Afrika ülkelerine tahıl yardımı ile ilgili Sputnik’e bir diğer yorum ise Burkina Fasolu uzman Ludovic Tapsopa’dan geldi.Üniversite eğitimini Sovyetler dönemi Rusya'sında alan Afrikalı öğrencileri çatısı altında toplayan AES derneğinin genel sekreter yardımcısı Tapsoba, “Bu jest son derece gerekli. Çeşitli Afrika ülkelerinde yetersiz beslenerek kronik gıda güvenliği sorunlarıyla karşı karşıya kalan binlerce çocuğu kurtaracak” dedi.Tapsoba, Somali'ye teslim edilen 25 bin tonluk buğdayın yer aldığı insani yardım gemisinin, Rusya'nın ‘tahıl kıtlığı karşısında Afrika ülkelerinin sorunlarına kayıtsız kalmadığını’ gösterdiğini de sözlerine ekledi.Rusya tarafından hibe edilen tahıl, Somali Afet Yönetim Ajansı'na teslim edilirken, Somali tarafı, Rusya'dan 25 bin ton ağırlığındaki tahıl sevkiyatının ülkenin yakın zamanda yaşanan sel felaketinin sonuçlarıyla başa çıkmasına olanak sağlayacağına vurgu yaptı.Ülkenin Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Sputnik'e yaptığı açıklamada, El Nino'dan kaynaklanan mevcut sellerden etkilenen binlerce Somali vatandaşına büyük fayda sağlayacak olan 25 bin ton tahılın teslimatı için müteşekkir olduğunu söyledi.Batı Afrika Gübre Birliği’nin (WAFA Gübre) Rusya'daki iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Malick Niang ise, Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20231118/tarim-bakani-yumakli-acikladi-turkiye-rus-tahilini-isleyip-afrikaya-gonderecek-1077527918.html

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rusya, türkiye, tahıl, afrika, buğday, hibe, vladimir putin, tahıl anlaşması, karadeniz