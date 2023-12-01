https://sputniknews.com.tr/20231201/somalili-bakan-tahil-yardimi-sebebiyle-rusyaya-minnettar-olduklarini-acikladi-1077989955.html

Somalili bakan tahıl yardımı sebebiyle Rusya'ya minnettar olduklarını açıkladı

Somalili bakan tahıl yardımı sebebiyle Rusya'ya minnettar olduklarını açıkladı

Rusya'dan 25,000 ton insani buğday taşıyan bir gemi Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştı. 01.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-01T16:28+0300

2023-12-01T16:28+0300

2023-12-01T16:28+0300

dünya

rusya

vladimir putin

rusya güvenlik konseyi başkanı nikolay patruşev

somali

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Ülkenin Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis Sputnik'e yaptığı açıklamada, El Nino'dan kaynaklanan mevcut sellerden etkilenen binlerce Somali vatandaşına büyük fayda sağlayacak olan 25 bin ton tahılın teslimatı için müteşekkir olduğunu söyledi.Açıklama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce aralarında Somali, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Eritre ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nin de bulunduğu altı Afrika ülkesine göndermeyi vaat ettiği insani yardım malzemelerinin ilk partisinin Rusya tarafından teslim edilmesi sebebiyle yapıldı.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:Bakan, yardımın çok önemli bir anda geldiğini ve bir kez daha Rusya'ya, Somali'nin bu zorlu dönemi aşmasına yardım etme konusundaki önemli desteği ve sarsılmaz kararlılığı için minnettar olduklarını vurguladı.Eylül ayında, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin sona ermesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın altı Afrika ülkesine ücretsiz olarak tahıl tedarik etmeye başlayacağını duyurmuştu.Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev tarafından yapılan açıklamaya göre, her biri 25 bin ton buğday taşıyan Rus gemileri 17 Kasım'da Somali ve Burkina Faso'ya doğru yola çıkmış ve gemilerin Kasım sonu ya da Aralık başında varması bekleniyordu. Patruşev ayrıca yıl sonuna kadar 200 bin tona kadar Rus buğdayının da Afrika'ya ücretsiz olarak gönderileceğini dile getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231201/rusyadan-insani-bugday-tasiyan-gemi-somaliye-ulasti-1077987850.html

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