https://sputniknews.com.tr/20231118/tarim-bakani-yumakli-acikladi-turkiye-rus-tahilini-isleyip-afrikaya-gonderecek-1077527918.html

Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı: Türkiye, Rus tahılını işleyip Afrika'ya gönderecek

Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı: Türkiye, Rus tahılını işleyip Afrika'ya gönderecek

Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek Afrika'ya göndereceği açıklandı. 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T12:25+0300

2023-11-18T12:25+0300

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dünya

türkiye

ibrahim yumaklı

rusya

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tahıl anlaşması

tahıl

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin Rus tahılını işleyerek un haline getireceğini ve çeşitli mekanizmalar aracılığıyla ihtiyaç sahibi Afrika ülkelerine göndereceğini söyledi.Bakan Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Temmuz ayındaki Rusya-Afrika zirvesinde Rusya'nın Dünya Gıda Programı listesindeki altı Afrika ülkesine insani yardım olarak ücretsiz tahıl gönderme niyetini açıklamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ankara'nın bu girişimi desteklediğini ve Rus tahılının işlenmesi ve ihtiyaç sahibi ülkelere ulaştırılması için Katar'la birlikte çalışacaklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231117/putinin-ucretsiz-tahil-vaadi-hayata-geciyor-rus-bugdayi-yuklu-2-gemi-afrikaya-dogru-yola-cikti-1077502885.html

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türkiye, ibrahim yumaklı, rusya, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, tahıl, recep tayyip erdoğan, vladimir putin