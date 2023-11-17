https://sputniknews.com.tr/20231117/putinin-ucretsiz-tahil-vaadi-hayata-geciyor-rus-bugdayi-yuklu-2-gemi-afrikaya-dogru-yola-cikti-1077502885.html

Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor: Rus buğdayı yüklü 2 gemi Afrika'ya doğru yola çıktı

Putin'in ücretsiz tahıl vaadi hayata geçiyor: Rus buğdayı yüklü 2 gemi Afrika'ya doğru yola çıktı

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev, Somali ve Burkina Faso'ya Rus buğdayı taşıyan 2 geminin Afrika'ya doğru demir aldığını söyledi. 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T15:51+0300

2023-11-17T15:51+0300

2023-11-17T15:51+0300

dünya

vladimir putin

rusya

orta afrika cumhuriyeti

zimbabve

mali

eritre

somali

burkina faso

afrika

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Rusya lideri Putin'in en yoksul 6 Afrika ülkesine 200 bin ton tahıl gönderme vaadi kapsamında ilk gemiler Afrika'ya doğru harekete geçti.Moskova'da düzenlenen 'Rossiya' Forumu'nda Rusya Tarım Bakanlığı'nın standını ziyareti sırasında konuşan Patruşev, "Her bir 25 bin ton kargo taşıyan 2 gemi, Rus limanlarından Somali ve Burkina Faso'ya doğru yola çıktı. Gemilerin kasım sonu veya aralık başında varış noktalarına ulaşmasını bekliyoruz" dedi.Orta Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve, Mali ve Eritre'ye de yıl sonuna kadar buğday yüklü gemilerin gönderileceğini anlatan Patruşev, Rusya'nın yıl sonuna kadar toplamda 200 bin ton buğdayı ücretsiz olarak Afrika'ya ulaştıracağını vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27-28 Temmuz'da St. Petersburg'da yapılan 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu'nda 6 Afrika ülkesine tamamen ücretsiz tahıl sevkiyatı gerçekleştirme sözü vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-6-afrika-ulkesine-ucretsiz-olarak-tahil-gonderecek-1074535139.html

rusya

orta afrika cumhuriyeti

zimbabve

mali

eritre

burkina faso

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vladimir putin, rusya, orta afrika cumhuriyeti, zimbabve, mali, eritre, somali, burkina faso, afrika, tahıl sevkiyatı, rus buğdayı