https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-abd-tarafi-karadeniz-tahil-girisimi-konusunda-gercek-durumu-gizliyor-1074529820.html

Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor

Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak Rus tarafının sistemsel şartlarının yerine getirilmesi ve anlaşmanın en... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T11:24+0300

2023-08-10T11:24+0300

2023-08-10T11:24+0300

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karadeniz tahıl koridoru

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Rus basınına demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin nedenlerinden birinin Kiev'in insani deniz koridorunu askeri amaçlarla kullanması, bu bağlamda Sivastopol ve Kırım Köprüsü'ne, Rus savaş gemilerine ve sivil gemilere saldırılar düzenlemesi olduğunu belirtti.Bu tür eylemlerin anlaşmanın ruhuna ve lafzına aykırı olduğunu söyleyen Galuzin, anlaşmanın Karadeniz'de güvenli gemi trafiğinin sağlanması amacıyla da yapıldığına dikkat çekti.Rusya'nın çeşitli düzeylerde uluslararası kamuoyuna duyurulan anlaşmaya dönüşle ilgili şartlarını bir kez daha anımsatan Galuzin, "Bizim tutumumuz değişmedi, yani Rosselhozbank'ın SWIFT'e yeniden dahil edilmesi, yedek parça sevkiyatlarının yeniden başlatılması, lojistik ve sigorta imkanlarının sağlanması, Rus şirketlerinin yurtdışındaki varlıklarına erişiminin yeniden temin edilmesi gibi sistemsel sorunların çözülmesi gerekiyor" dedi.Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı üzerinden sevkiyatların yeniden başlamasının artık söz konusu olmadığının altını çizen Galuzin, Rusya'nın en başta beyan edilen insani amaçlara uygun olması halinde sadece tahıl anlaşmasına dönmeyi gözden geçireceğini vurguladı.'NATO, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryosunu talim ediyor'NATO'nun Rusya'ya yönelik hasmane tutumunu da değerlendiren Galuzin, ittifakın Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryosunu talim ettiğini söyledi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO'nun sözde ortak nükleer misyonlar uygulaması var. Bu, nükleer silahı olmayan İttifak üyelerinin nükleer silah kullanılan askeri planlamaya katılmaları ve uzmanlarının ABD'nin nükleer savaş başlıklarıyla eğitim almaları anlamına geliyor. Üstelik, tatbikatlarda Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryoları talim ediliyor" diye konuştu.'Microsoft Kiev'e yardım ediyor, Rusya'ya zarar veriyor'Galuzin, Microsoft şirketinin Ukrayna'ya yardım sağladığını, bunu yaparken de Rusya'nın aleyhinde hareket ettiğini belirtti.ABD'li şirketin Ukrayna'nın siber savunmasını güçlendirme kisvesi altında Kiev'e destek verdiğini kaydeden Rus yetkili, "Microsoft, yalnızca Rusya karşıtı söylemlerle değil, aynı zamanda ülkemizin aleyhine attığı somut adımlarla da kendini lekeleyen şirketlerden biri" ifadelerini kullandı.Zaytsev: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili Amerikan tarafının gerçekleri gizlediğini belirterek, "Batılılar, ağırlıklı olarak yem olan Ukrayna tahılının esas olarak 'iyi beslenmiş' Avrupa'ya gittiği konusunda sessizler. Odessa'dan İstanbul'a deniz insani yardım koridorunun, Kiev rejimi tarafından Sivastopol'a, Kırım köprüsüne ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldığı gerçeği konusunda sessiz kalıyorlar. Rusya'nın tarımsal ihracatının yasa dışı tek taraflı yaptırımlarla sistematik olarak engellenmesi konusunda sessiz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230810/soygu-batinin-ukraynaya-yardimi-160-milyar-dolari-asti-1074528339.html

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rusya, abd, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna, ukrayna krizi, nato, kiev, kırım köprüsü, gemi