Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ozel Haber_Whatsapp dolandırıcılarına dikkat. Korunmanın yöntemini anlattı
12:29
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Afganistan’da bizi Taliban değil, yolsuzluk mahvetti
13:18
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HBER
Ne Japon siyasiler ne de BM Genel Sekreteri, ABD’yi ağzına alamadı
14:08
3 dk
ÖZEL HABER
OPEC ülkelerinin kararı ABD’de kriz yarattı
15:01
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna medyası yazdı: Yurtdışındaki Ukraynalı diplomatlar ülkeye dönmüyor
16:01
2 dk
ÖZEL HABER
23 ülkenin BRICS’e katılmak istediği açıklandı
17:01
1 dk
ÖZEL HABER
Eski CIA ajanını şoke eden açıklama
18:01
2 dk
ÖZEL HABER
Putin imzaladı, artık paraları dondurulabilecek
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ÖZEL HABER
Batı basını: Zelenskiy’nin öfke nöbetleri müttefiklerini kızdırdı
08:31
2 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP ne durumda? Murat Karayalçın anlatıyor...
09:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’nın açıklaması Polonya’yı kızdırdı
10:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD basını: Ukrayna karşı saldırısında Rus savunma hatlarına dahi yaklaşamadı
11:31
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD vatandaşlarını öfkelendiren ‘yardım’: 60 milyar dolar
12:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-abd-tarafi-karadeniz-tahil-girisimi-konusunda-gercek-durumu-gizliyor-1074529820.html
Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor
Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak Rus tarafının sistemsel şartlarının yerine getirilmesi ve anlaşmanın en... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T11:24+0300
2023-08-10T11:24+0300
rusya
ukrayna krizi
abd
tahıl
tahıl anlaşması
karadeniz tahıl koridoru
ukrayna
ukrayna krizi
nato
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1b/1059201717_0:4:1200:679_1920x0_80_0_0_7b46a3a0352aa9b8d303030c575f298a.jpg
Rus basınına demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin nedenlerinden birinin Kiev'in insani deniz koridorunu askeri amaçlarla kullanması, bu bağlamda Sivastopol ve Kırım Köprüsü'ne, Rus savaş gemilerine ve sivil gemilere saldırılar düzenlemesi olduğunu belirtti.Bu tür eylemlerin anlaşmanın ruhuna ve lafzına aykırı olduğunu söyleyen Galuzin, anlaşmanın Karadeniz'de güvenli gemi trafiğinin sağlanması amacıyla da yapıldığına dikkat çekti.Rusya'nın çeşitli düzeylerde uluslararası kamuoyuna duyurulan anlaşmaya dönüşle ilgili şartlarını bir kez daha anımsatan Galuzin, "Bizim tutumumuz değişmedi, yani Rosselhozbank'ın SWIFT'e yeniden dahil edilmesi, yedek parça sevkiyatlarının yeniden başlatılması, lojistik ve sigorta imkanlarının sağlanması, Rus şirketlerinin yurtdışındaki varlıklarına erişiminin yeniden temin edilmesi gibi sistemsel sorunların çözülmesi gerekiyor" dedi.Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı üzerinden sevkiyatların yeniden başlamasının artık söz konusu olmadığının altını çizen Galuzin, Rusya'nın en başta beyan edilen insani amaçlara uygun olması halinde sadece tahıl anlaşmasına dönmeyi gözden geçireceğini vurguladı.'NATO, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryosunu talim ediyor'NATO'nun Rusya'ya yönelik hasmane tutumunu da değerlendiren Galuzin, ittifakın Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryosunu talim ettiğini söyledi.Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO'nun sözde ortak nükleer misyonlar uygulaması var. Bu, nükleer silahı olmayan İttifak üyelerinin nükleer silah kullanılan askeri planlamaya katılmaları ve uzmanlarının ABD'nin nükleer savaş başlıklarıyla eğitim almaları anlamına geliyor. Üstelik, tatbikatlarda Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryoları talim ediliyor" diye konuştu.'Microsoft Kiev'e yardım ediyor, Rusya'ya zarar veriyor'Galuzin, Microsoft şirketinin Ukrayna'ya yardım sağladığını, bunu yaparken de Rusya'nın aleyhinde hareket ettiğini belirtti.ABD'li şirketin Ukrayna'nın siber savunmasını güçlendirme kisvesi altında Kiev'e destek verdiğini kaydeden Rus yetkili, "Microsoft, yalnızca Rusya karşıtı söylemlerle değil, aynı zamanda ülkemizin aleyhine attığı somut adımlarla da kendini lekeleyen şirketlerden biri" ifadelerini kullandı.Zaytsev: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili Amerikan tarafının gerçekleri gizlediğini belirterek, "Batılılar, ağırlıklı olarak yem olan Ukrayna tahılının esas olarak 'iyi beslenmiş' Avrupa'ya gittiği konusunda sessizler. Odessa'dan İstanbul'a deniz insani yardım koridorunun, Kiev rejimi tarafından Sivastopol'a, Kırım köprüsüne ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldığı gerçeği konusunda sessiz kalıyorlar. Rusya'nın tarımsal ihracatının yasa dışı tek taraflı yaptırımlarla sistematik olarak engellenmesi konusunda sessiz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/soygu-batinin-ukraynaya-yardimi-160-milyar-dolari-asti-1074528339.html
rusya
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/1b/1059201717_295:0:1200:679_1920x0_80_0_0_eb117f4b086cc849dd5d4e26e58cbbba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna, ukrayna krizi, nato, kiev, kırım köprüsü, gemi
rusya, abd, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna, ukrayna krizi, nato, kiev, kırım köprüsü, gemi

Rusya: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor

11:24 10.08.2023
© AARusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor
Rusya limanında tahıl gemileri hazırlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın tahıl anlaşmasına ancak Rus tarafının sistemsel şartlarının yerine getirilmesi ve anlaşmanın en başta beyan edilen insani amaçlara uygun olması halinde döneceğini ifade etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev de Amerikan tarafının gerçekleri gizlediğini belirtti.
Rus basınına demeç veren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin nedenlerinden birinin Kiev'in insani deniz koridorunu askeri amaçlarla kullanması, bu bağlamda Sivastopol ve Kırım Köprüsü'ne, Rus savaş gemilerine ve sivil gemilere saldırılar düzenlemesi olduğunu belirtti.

Bu tür eylemlerin anlaşmanın ruhuna ve lafzına aykırı olduğunu söyleyen Galuzin, anlaşmanın Karadeniz'de güvenli gemi trafiğinin sağlanması amacıyla da yapıldığına dikkat çekti.

Rusya'nın çeşitli düzeylerde uluslararası kamuoyuna duyurulan anlaşmaya dönüşle ilgili şartlarını bir kez daha anımsatan Galuzin, "Bizim tutumumuz değişmedi, yani Rosselhozbank'ın SWIFT'e yeniden dahil edilmesi, yedek parça sevkiyatlarının yeniden başlatılması, lojistik ve sigorta imkanlarının sağlanması, Rus şirketlerinin yurtdışındaki varlıklarına erişiminin yeniden temin edilmesi gibi sistemsel sorunların çözülmesi gerekiyor" dedi.

Tolyatti-Odessa amonyak boru hattı üzerinden sevkiyatların yeniden başlamasının artık söz konusu olmadığının altını çizen Galuzin, Rusya'nın en başta beyan edilen insani amaçlara uygun olması halinde sadece tahıl anlaşmasına dönmeyi gözden geçireceğini vurguladı.

'NATO, Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryosunu talim ediyor'

NATO'nun Rusya'ya yönelik hasmane tutumunu da değerlendiren Galuzin, ittifakın Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryosunu talim ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, "NATO'nun sözde ortak nükleer misyonlar uygulaması var. Bu, nükleer silahı olmayan İttifak üyelerinin nükleer silah kullanılan askeri planlamaya katılmaları ve uzmanlarının ABD'nin nükleer savaş başlıklarıyla eğitim almaları anlamına geliyor. Üstelik, tatbikatlarda Rusya'ya karşı nükleer silah kullanma senaryoları talim ediliyor" diye konuştu.

'Microsoft Kiev'e yardım ediyor, Rusya'ya zarar veriyor'

Galuzin, Microsoft şirketinin Ukrayna'ya yardım sağladığını, bunu yaparken de Rusya'nın aleyhinde hareket ettiğini belirtti.

ABD'li şirketin Ukrayna'nın siber savunmasını güçlendirme kisvesi altında Kiev'e destek verdiğini kaydeden Rus yetkili, "Microsoft, yalnızca Rusya karşıtı söylemlerle değil, aynı zamanda ülkemizin aleyhine attığı somut adımlarla da kendini lekeleyen şirketlerden biri" ifadelerini kullandı.

Zaytsev: ABD tarafı Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda gerçek durumu gizliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, Karadeniz Tahıl Girişimi ile ilgili Amerikan tarafının gerçekleri gizlediğini belirterek, "Batılılar, ağırlıklı olarak yem olan Ukrayna tahılının esas olarak 'iyi beslenmiş' Avrupa'ya gittiği konusunda sessizler. Odessa'dan İstanbul'a deniz insani yardım koridorunun, Kiev rejimi tarafından Sivastopol'a, Kırım köprüsüne ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldığı gerçeği konusunda sessiz kalıyorlar. Rusya'nın tarımsal ihracatının yasa dışı tek taraflı yaptırımlarla sistematik olarak engellenmesi konusunda sessiz kalıyorlar" ifadelerini kullandı.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
Ukrayna krizi
Şoygu: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı
11:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала