https://sputniknews.com.tr/20230810/soygu-batinin-ukraynaya-yardimi-160-milyar-dolari-asti-1074528339.html
Şoygu: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı
Şoygu: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ortaklarının Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T11:02+0300
2023-08-10T11:02+0300
2023-08-10T11:03+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
yardım
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ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın batısı ile kuzeybatısında askeri tehditlerin katbekat arttığını ve ülkenin batısındaki askeri birlikleri güçlendireceklerini vurguladığı açıklamasında; Batılı ülkelerin Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları aştığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-ukraynanin-moskova-ve-sivastopole-ihalarla-saldiri-girisimi-onlendi-1074526580.html
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sergey şoygu, yardım, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
sergey şoygu, yardım, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Şoygu: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı
11:02 10.08.2023 (güncellendi: 11:03 10.08.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ortaklarının Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları aştığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın batısı ile kuzeybatısında askeri tehditlerin katbekat arttığını ve ülkenin batısındaki askeri birlikleri güçlendireceklerini vurguladığı açıklamasında; Batılı ülkelerin Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları aştığını duyurdu.