https://sputniknews.com.tr/20230810/soygu-batinin-ukraynaya-yardimi-160-milyar-dolari-asti-1074528339.html

Şoygu: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı

Şoygu: Batı’nın Ukrayna’ya yardımı 160 milyar doları aştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ortaklarının Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T11:02+0300

2023-08-10T11:02+0300

2023-08-10T11:03+0300

ukrayna krizi

sergey şoygu

yardım

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1c/1070312508_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_9cc830fc99a848ba36f994d51ef1b03f.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı yönetiminin toplantısında konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın batısı ile kuzeybatısında askeri tehditlerin katbekat arttığını ve ülkenin batısındaki askeri birlikleri güçlendireceklerini vurguladığı açıklamasında; Batılı ülkelerin Ukrayna’ya bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımın miktarının 160 milyar doları aştığını duyurdu.

https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-ukraynanin-moskova-ve-sivastopole-ihalarla-saldiri-girisimi-onlendi-1074526580.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey şoygu, yardım, ukrayna, ukrayna krizi, rusya