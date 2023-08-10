https://sputniknews.com.tr/20230810/rusya-ukraynanin-moskova-ve-sivastopole-ihalarla-saldiri-girisimi-onlendi-1074526580.html

Rusya: Ukrayna'nın Moskova ve Sivastopol'e İHA'larla saldırı girişimi önlendi

Rusya: Ukrayna'nın Moskova ve Sivastopol'e İHA'larla saldırı girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın 13 insansız hava aracıyla (İHA) Moskova ve Sivastopol'a saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T10:05+0300

2023-08-10T10:05+0300

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sergey sobyanin

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

saldırı

ukrayna

ukrayna krizi

moskova

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kiev rejiminin İHA'larla terör saldırıları gerçekleştirme girişimleri engellendi" dendi.Başkent Moskova istikametine uçan 2 İHA'nın Kaluga Bölgesi'ndeki Maloyaroslavskiy ve Moskova Bölgesi'ndeki Odintsovo semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Sivastopol şehri yakınlarında 2 İHA görev halindeki hava savunma sistemleri tarafından vuruldu, 9 tanesi de elektronik harp araçlarıyla engellendi, hedefe ulaşamayan İHA'lar Karadeniz’e düştü. Engellenen terör saldırıları sonucunda can kaybı ve hasar meydana gelmedi" ifadelerine yer verildi.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 04.00 civarında Moskova’ya doğru uçan bir İHA’nın Kaluga Bölgesi'nde, diğerinin ise Merkez Çevre Otomobil Yolu civarında hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü belirtti.Moskova’daki Vnukovo ve Domodedovo havaalanı basın servislerinden yapılan açıklamada, havaalanlarında saldırı girişimlerinin yapıldığı saatlerde uçuşların geçici olarak durdurulduğu, sabah yerel saatle 05.15’te uçuşların tekrar başladığı duyuruldu.

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sergey sobyanin, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), saldırı, ukrayna, ukrayna krizi, moskova