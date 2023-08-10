https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074520738.html

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 6 adet misket bombası attığını belirtti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T01:24+0300

2023-08-10T01:24+0300

2023-08-10T01:24+0300

ukrayna krizi

donetsk

ukrayna

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun akşam saatlerinde Donetsk şehrinin Maksimilyanovka ve Netaylovo semtlerini üçer 155 milimetre kalibreli misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.Daha önce Donetsk’e saldırıda biri kadının ve biri küçük kız çocuğu üç kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

donetsk

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

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