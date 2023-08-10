https://sputniknews.com.tr/20230810/ukrayna-ordusu-donetski-misket-bombalariyla-vurdu-1074520738.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 6 adet misket bombası attığını belirtti. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T01:24+0300
2023-08-10T01:24+0300
2023-08-10T01:24+0300
ukrayna krizi
donetsk
ukrayna
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
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DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun akşam saatlerinde Donetsk şehrinin Maksimilyanovka ve Netaylovo semtlerini üçer 155 milimetre kalibreli misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.Daha önce Donetsk’e saldırıda biri kadının ve biri küçük kız çocuğu üç kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
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donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti
donetsk, ukrayna, ukrayna krizi, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti
Ukrayna ordusu Donetsk’i misket bombalarıyla vurdu
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) idaresi, Ukrayna ordusunun Donetsk şehrine 6 adet misket bombası attığını belirtti.
DHC Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada,
Ukrayna ordusunun akşam saatlerinde Donetsk şehrinin Maksimilyanovka ve Netaylovo semtlerini üçer 155 milimetre kalibreli misket bombalarıyla vurduğu ifade edildi.
Daha önce Donetsk’e saldırıda biri kadının ve biri küçük kız çocuğu üç kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.