https://sputniknews.com.tr/20231120/arjantinde-secimi-kazanan-mileiden-ilk-aciklama-ozgur-dunyanin-ulkeleriyle-isbirligi-yapacagiz-1077580804.html

Arjantin'de seçimi kazanan Milei’den ilk açıklama: Özgür dünyanın ülkeleriyle işbirliği yapacağız

Arjantin'de seçimi kazanan Milei’den ilk açıklama: Özgür dünyanın ülkeleriyle işbirliği yapacağız

Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde zafer elde eden Javier Milei, ülke tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını belirtirken, ‘özgür dünyanın’ tüm ülkeleriyle... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T13:30+0300

2023-11-20T13:30+0300

2023-11-20T13:30+0300

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Seçim sürecinde ülkesinin BRICS üyeliğine karşı olduğunu söyleyen Milei, zaferi sonrası yaptığı konuşmada, Arjantin'deki durumu kritik olarak değerlendirirken, Buenos Aires'teki Libertador Otel'de destekçilerine seslenen Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız" dedi.Devletin ‘yoksullaştırıcı’ modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor" değerlendirmesinde bulundu.Milei, kendisine bu süreçte destek olan ekibine teşekkür ederek, "Tarihi bir gece yaşıyoruz, sorunları bir an önce çözmek için yarından itibaren çalışmalara başlayacağız" diye konuştu.Radikal açıklamalarıyla seçim kampanyasını yürüten Milei, ülke ekonomisinin yeniden dolara geçişini savunurken, eğitim ve sağlık alanı da dahil olmak üzere özelleştirmeyi ve ABD ve İsrail lehine Çin, Brezilya ve Rusya ile işbirliğinin reddedilmesini destekliyor.Ayrıca Arjantin'in BRICS'e girmesine karşı çıkan Milei, komünistler ve sosyalistlerle işbirliği yapmak istemediğini belirtiyorMilei, fark atmıştıSandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanlığı yarışını kazanmıştı.'Peronist' ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini almıştı.Arjantin'de 2027'ye kadar devlet başkanı görevini yürütecek olan Milei, 10 Aralık'ta görevi mevcut Devlet Başkanı Fernandez'den devralacak.Seçime katılım oranının yüzde 76 olduğu kaydedildi.Rusya ile ilişkilerin geleceği ne olacak?Seçim öncesi Rusya ile işbirliği yapmayacağı sinyali veren Milei’nin devlet başkanlığı seçimlerinden galip gelmesini gazetecilere değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın Rusya ile Arjantin arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduğunu söylerken, “İkili ilişkileri ilgilendiren birçok konuda netleşme bekliyoruz. Arjantin ile ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.Peskov, Rusya'nın, Arjantin halkının tercihine saygı duyduğunu da vurgularken, “Arjantin, Güney Amerika'da çok önemli bir ülke ve onunla oldukça iyi ilişkilerimiz var” diye hatırlattı.Rusya'nın Buenos Aires Büyükelçisi Dmitry Feoktistov, yeni kabine kapsamında Arjantin ile işbirliğinin güçlendirilmesi yönündeki umudunu dile getirerek, ülkedeki siyasi durum ne olursa olsun birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.Diplomat, Moskova'nın yeni Arjantin Devlet Başkanı’nın ülkenin BRICS'e katılımıyla kolaylaştırılacak olan çok kutupluluğa bağlı kalmasını beklediğini de sözlerine ekledi.BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşuyor. Ağustos ayında Johannesburg’da düzenlenen BRICS Zirvesi’nde Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ı örgüte tam üyelik verme kararı alındı. Yeni ülkelerin üyelikleri, 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html

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