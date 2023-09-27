https://sputniknews.com.tr/20230927/brics-batinin-hegemonya-iddialarindan-muzdarip-olan-dunya-sistemini-dengeleyecek-1075810148.html

'BRICS, Batı'nın hegemonya iddialarından muzdarip olan dünya sistemini dengeleyecek'

'BRICS, Batı'nın hegemonya iddialarından muzdarip olan dünya sistemini dengeleyecek'

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, BRICS'in dünya sisteminin dengelenmesine ve uyumlu hale gelmesine yardımcı olduğunu vurguladı. 27.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-27T23:21+0300

2023-09-27T23:21+0300

2023-09-27T23:23+0300

dünya

brics

rusya

rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev

johannesburg

güney afrika

hindistan

çin

brezilya

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Johannesburg'da düzenlenen 9. Parlamenter Forumun açılışında konuşan Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Kosaçev, "BRICS uzun yıllar boyunca Batı'nın hegemonya iddialarından muzdarip olan dünya sisteminin uyumlu hale getirilmesini mümkün kılıyor" açıklamasında bulundu. Koşaçev açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Rus Senatör Kosaçev'e göre BRICS zirvesinin sonuç belgesi olan İkinci Johannesburg Deklarasyonu'nda kaydedilen ve Güney Afrika dönem başkanlığının başarısı olan en önemli sonuçlarından biri, yeni ülkeleri BRICS'e katılmaya davet etme kararıydı.Rus siyasetçi, birliğe yeni üyelerin katılımı gündemi sıcak içeriklerle dolduracağını; BRICS'in güvenilirliğini ve küresel karar alma mekanizmalarını etkileme kabiliyetini önemli ölçüde güçlendireceğini vurguladı:BRICS'in parlamento boyutunun önemine de değinen Kosaçev, "Parlamentolar Arası Birlik çerçevesi de dâhil olmak üzere, uluslararası parlamenter diyalogda ortak fırsatları genişletme konusunda da kendimize güveniyoruz" sözlerini sarf etti. Rus senatör konuşmasında BRICS Zirvesi'nin "yerine getirilmesinde parlamenterler olarak önemli yardımlarda bulunabileceğimiz" çok sayıda siyasi ve ekonomik görevin ana hatlarını çizdiğinin önemine de değindi.Konuşmasının sonunda Kosaçev, yasa koyucular olarak bağımsız rollerinin de olduğunu belirterek BRICS Parlamenter Forumu'na ilişkin mutabakat zaptının imzalanması ve sonuçlarına ilişkin ortak deklarasyonun kabul edilmesiyle yarın resmiyet kazanacak olan BRICS parlamenter bileşeninin resmiyet kazanmasının BRICS'in etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olacağını umduğunu ifade etti.BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı ülkelerinden oluşmaktadır. Ağustos ayında Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesinin ardından liderler Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı birliğe tam üye olmaya davet etme kararı aldı. Resmi olarak grubun genişlemesi 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230902/abdli-ekonomist-sachs-brics-dolarin-hakimiyetini-sona-erdirecek-1075122706.html

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brics, rusya, rus parlamentosunun üst kanadı federasyon konseyi'nde dışişleri komitesi başkanı konstantin kosaçev, johannesburg, güney afrika, hindistan, çin, brezilya