https://sputniknews.com.tr/20230902/abdli-ekonomist-sachs-brics-dolarin-hakimiyetini-sona-erdirecek-1075122706.html

ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek

ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek

ABD’li ekonomi profesörü Sachs, BRICS'in doların dünyadaki hakimiyetini sona erdireceğini belirtti. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T10:02+0300

2023-09-02T10:02+0300

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ekonomi

abd

ekonomi

brics

brics zirvesi

dolar

para birimi

ulusal para birimleri

alternatif para birimi

dedolarizasyon

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ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS'in dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabileceğini ve Amerikan para biriminin dünyadaki hakimiyetini sona erdirebileceğini söyledi.Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.ABD GSYİH'sı ve ABD ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.

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abd, ekonomi, brics, brics zirvesi, dolar, para birimi, ulusal para birimleri, alternatif para birimi, dedolarizasyon