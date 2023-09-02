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2 dk
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ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
ABD’li ekonomi profesörü Sachs, BRICS'in doların dünyadaki hakimiyetini sona erdireceğini belirtti. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
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ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS'in dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabileceğini ve Amerikan para biriminin dünyadaki hakimiyetini sona erdirebileceğini söyledi.Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.ABD GSYİH'sı ve ABD ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230901/rus-senator-puskov-rusyanin-afrikadaki-basarili-politikasi-macron-icin-kabusa-donustu-1075112772.html
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abd, ekonomi, brics, brics zirvesi, dolar, para birimi, ulusal para birimleri, alternatif para birimi, dedolarizasyon

ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek

10:02 02.09.2023
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Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AA
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ABD’li ekonomi profesörü Sachs, BRICS'in doların dünyadaki hakimiyetini sona erdireceğini belirtti.
ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS'in dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabileceğini ve Amerikan para biriminin dünyadaki hakimiyetini sona erdirebileceğini söyledi.
Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.
ABD GSYİH'sı ve ABD ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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