https://sputniknews.com.tr/20230902/abdli-ekonomist-sachs-brics-dolarin-hakimiyetini-sona-erdirecek-1075122706.html
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
ABD’li ekonomi profesörü Sachs, BRICS'in doların dünyadaki hakimiyetini sona erdireceğini belirtti. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T10:02+0300
2023-09-02T10:02+0300
2023-09-02T10:02+0300
ekonomi
abd
ekonomi
brics
brics zirvesi
dolar
para birimi
ulusal para birimleri
alternatif para birimi
dedolarizasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_2:0:843:473_1920x0_80_0_0_68a4280e84236e27b854483bbcb75e9d.jpg
ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS'in dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabileceğini ve Amerikan para biriminin dünyadaki hakimiyetini sona erdirebileceğini söyledi.Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.ABD GSYİH'sı ve ABD ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230901/rus-senator-puskov-rusyanin-afrikadaki-basarili-politikasi-macron-icin-kabusa-donustu-1075112772.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/01/1071866423_107:0:738:473_1920x0_80_0_0_4dcb98238cecedbc44f7bbcae005b0c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ekonomi, brics, brics zirvesi, dolar, para birimi, ulusal para birimleri, alternatif para birimi, dedolarizasyon
abd, ekonomi, brics, brics zirvesi, dolar, para birimi, ulusal para birimleri, alternatif para birimi, dedolarizasyon
ABD’li ekonomist Sachs: BRICS doların hakimiyetini sona erdirecek
Abone ol
ABD’li ekonomi profesörü Sachs, BRICS'in doların dünyadaki hakimiyetini sona erdireceğini belirtti.
ABD'nin önde gelen yüksek eğitim kurumlarından Columbia Üniversitesi'nden ekonomi profesörü Jeffrey Sachs, Sputnik’e yaptığı açıklamada BRICS'in dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabileceğini ve Amerikan para biriminin dünyadaki hakimiyetini sona erdirebileceğini söyledi.
Sachs, "BRICS, dolara karşı dayanıklı alternatifler yaratabilir. Gerçekten de doların dünyadaki baskın ve hakim küresel para birimi rolü son bulacak" dedi.
ABD GSYİH'sı ve ABD ticaretinin dünyadaki payının azalması göz önüne alındığında bu sürecin kaçınılmaz olduğuna vurgu yapan Sachs, "BRICS, çoklu para birimi sistemine geçişi hızlandıracak. Dolar rolünü oynamaya devam edecek, ancak diğer para birimleri arasında az bir paya sahip olacak" değerlendirmesinde bulundu.