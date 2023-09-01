https://sputniknews.com.tr/20230901/rus-senator-puskov-rusyanin-afrikadaki-basarili-politikasi-macron-icin-kabusa-donustu-1075112772.html
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
Rus senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya’yla yakınlaşmak isteyen Afrika ülkelerine engel olamayacağını ifade etti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T17:01+0300
2023-09-01T17:01+0300
2023-09-01T17:01+0300
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Rus senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika ülkelerinin sömürgeci Batı'ya alternatif olan Rusya'yla yakınlaşma arzusunun önüne geçemeyeceğini belirtti.Puşkov, “Eski Afrika imparatorluğuna her zaman büyük önem veren Fransa, kaynaklar açısından zengin bölgeleri kontrol etmekten vazgeçmek zorunda kalıyor. Afrika ülkeleri Rusya’yı, kıtaya büyük yardımlarda bulunan SSCB'nin varisi olarak kabul ediyor ve artık Rusya ve Çin’i, sömürgeci Batı'ya ve onun yeni sömürgeci uygulamalarına bir alternatif olarak görüyor” ifadelerini kullandı.Afrika ülkelerinin Batı metropollerini reddetmesinin, öncelikle bu metropollerin kıtanın gelişimine katkıda bulunma görevini hiç bir zaman yerine getirmediği gerçeğinden kaynaklandığını belirten Puşkov, Batı’nın BRICS ülkeleri bir alternatif olarak ortaya çıkıncaya kadar yerel elitin yolsuzlukla beslenmesini sağlayarak nüfuzunu korumasına imkan verdiğini vurgulayarak, bunun Macron'un ‘sinirlerinin bozulmasına’ neden olduğunu kaydetti.Fransa'nın Cezayir'deki sömürge savaşı gibi eylemlerini anımsatan Rus senatör, Fransa liderinin Afrika ülkelerinin sömürgeci Batı'ya alternatif olan Rusya'yla yakınlaşma arzusunun önüne geçemeyeceğini vurguladı.Daha önce, farklı siyasi görüşlerden 94 senatör, Cumhurbaşkanı Macron'a, Paris yönetiminin son dönemde Afrika'da Fransız karşıtlığına dönüşen başarısız politikalarını kınayan açık bir mektup göndermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230901/nijerde-askeri-yonetim-fransiz-buyukelcinin-sinirdisi-edilmesi-icin-polise-talimat-verdi-1075096395.html
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ukrayna krizi, ukrayna, fransa, afrika, cezayir, sömürge, sömürgecilik, emmanuel macron, rusya, aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, bric, brics zirvesi
Rus senatör Puşkov: Rusya'nın Afrika'daki başarılı politikası Macron için kabusa dönüştü
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Rus senatör Puşkov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya’yla yakınlaşmak isteyen Afrika ülkelerine engel olamayacağını ifade etti.
Rus senatör Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika ülkelerinin sömürgeci Batı'ya alternatif olan Rusya'yla yakınlaşma arzusunun önüne geçemeyeceğini belirtti.
Puşkov, “Eski Afrika imparatorluğuna her zaman büyük önem veren Fransa, kaynaklar açısından zengin bölgeleri kontrol etmekten vazgeçmek zorunda kalıyor. Afrika ülkeleri Rusya’yı, kıtaya büyük yardımlarda bulunan SSCB'nin varisi olarak kabul ediyor ve artık Rusya ve Çin’i, sömürgeci Batı'ya ve onun yeni sömürgeci uygulamalarına bir alternatif olarak görüyor” ifadelerini kullandı.
Afrika ülkelerinin Batı metropollerini reddetmesinin, öncelikle bu metropollerin kıtanın gelişimine katkıda bulunma görevini hiç bir zaman yerine getirmediği gerçeğinden kaynaklandığını belirten Puşkov, Batı’nın BRICS ülkeleri bir alternatif olarak ortaya çıkıncaya kadar yerel elitin yolsuzlukla beslenmesini sağlayarak nüfuzunu korumasına imkan verdiğini vurgulayarak, bunun Macron'un ‘sinirlerinin bozulmasına’ neden olduğunu kaydetti.
Fransa'nın Cezayir'deki sömürge savaşı gibi eylemlerini anımsatan Rus senatör, Fransa liderinin Afrika ülkelerinin sömürgeci Batı'ya alternatif olan Rusya'yla yakınlaşma arzusunun önüne geçemeyeceğini vurguladı.
Daha önce, farklı siyasi görüşlerden 94 senatör, Cumhurbaşkanı Macron'a, Paris yönetiminin son dönemde Afrika'da Fransız karşıtlığına dönüşen başarısız politikalarını kınayan açık bir mektup göndermişti.