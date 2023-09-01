https://sputniknews.com.tr/20230901/nijerde-askeri-yonetim-fransiz-buyukelcinin-sinirdisi-edilmesi-icin-polise-talimat-verdi-1075096395.html

Nijer'de askeri yönetim, Fransız büyükelçinin sınırdışı edilmesi için polise talimat verdi

Nijer'de askeri yönetim, Fransız büyükelçinin sınırdışı edilmesi için polise talimat verdi

Nijer'deki askeri yönetim, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T01:40+0300

2023-09-01T01:40+0300

2023-09-01T01:40+0300

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sylvain itte

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Nijer Dışişleri Bakanlığı’ndan, Fransa Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen notada, Itte'nin, kendisine verilen sürenin dolmasına karşın ülkeden ayrılmadığı için 28 Ağustos itibarıyla diplomat statüsünün ayrıcalıklarından faydalanamayacağı ve güven mektubunun iptal edildiği bildirildi.Notada, Nijer polisine, Büyükelçi Itte'yi sınırdışı etmek için talimat verildiği kaydedildi.Itte'nin ailesinin de diplomatik kart ve vizelerinin de iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.Yerel basın, Nijer polisi, Itte'nin sınırdışı edilmesi talimatı alındıktan sonra, Fransız Büyükelçiliği'nden ayrılan tüm araçları aradığını aktardı.Daha önce 48 saat verilmiştiNijer Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Itte'ye 25 Ağustos'ta ülkeden ayrılması için 48 saat süre vermişti.Fransa ise "cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.Büyükelçi Itte, verilen süre dolmasına karşın ülkeden ayrılmamış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da 28 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, baskılara rağmen Itte'yi geri çekmeyeceklerini tekrarlamıştı.Fransa'nın Nijer'de yaklaşık 1500 askeri ve Diori Hamani Havalimanı yakınlarında bir askeri üssü bulunuyor.Nijer'de 26 Temmuz'da başa gelen askeri yönetim, daha önce de Fransa ile imzalanan 5 askeri işbirliği anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.Ne olmuştu?Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/nijerden-fransaya-muhlet-3-eylule-kadar-tum-askerlerinizi-cekin-1075066771.html

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