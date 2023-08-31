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'Nijer'den Fransa'ya mühlet' iddiası: '3 Eylül'e kadar tüm askerlerinizi çekin'
'Nijer'den Fransa'ya mühlet' iddiası: '3 Eylül'e kadar tüm askerlerinizi çekin'
Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), Fransız askerlerinin ülkeyi 3 Eylül'e kadar tamamen terk etmelerini talep ettiği bildirildi. 31.08.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
nijer
afrika
suudi arabistan
fransa
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Suudi Arabistan medyasına göre, CNSP, Fransa ile tüm güvenlik ve askeri anlaşmalarını iptal etti.Hafta sonunda, Niger'deki Fransız askerlerinin varlığına karşı süresiz bir protesto düzenleneceği belirtiliyor. Yerel halk, Fransız üssünün su ve enerji kaynağının kesilmesi ve gıda sevkiyatlarının durdurulması talebinde bulundu.Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedilmişti.Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istenmişti. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtilmişti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte’ye ülkeden ayrılması için verilen sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, Fransız elçinin ülkede kalmaya devam edeceğini söylemişti.
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nijer, afrika, suudi arabistan, fransa
nijer, afrika, suudi arabistan, fransa

'Nijer'den Fransa'ya mühlet' iddiası: '3 Eylül'e kadar tüm askerlerinizi çekin'

03:10 31.08.2023 (güncellendi: 03:28 31.08.2023)
© AFP 2023 / -Protesters hold a Niger flag during a demonstration on independence day in Niamey on August 3, 2023. Hundreds of people backing the coup in Niger gathered on August 3, 2023 for a mass rally in the capital Niamey with some brandishing giant Russian flags.
Protesters hold a Niger flag during a demonstration on independence day in Niamey on August 3, 2023. Hundreds of people backing the coup in Niger gathered on August 3, 2023 for a mass rally in the capital Niamey with some brandishing giant Russian flags. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
© AFP 2023 / -
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Nijer'de Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), Fransız askerlerinin ülkeyi 3 Eylül'e kadar tamamen terk etmelerini talep ettiği bildirildi.
Suudi Arabistan medyasına göre, CNSP, Fransa ile tüm güvenlik ve askeri anlaşmalarını iptal etti.
Hafta sonunda, Niger'deki Fransız askerlerinin varlığına karşı süresiz bir protesto düzenleneceği belirtiliyor. Yerel halk, Fransız üssünün su ve enerji kaynağının kesilmesi ve gıda sevkiyatlarının durdurulması talebinde bulundu.
Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen belgede, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Slyvain Itte'nin agremanının iptal edilmesine karar verildiği kaydedilmişti.
Belgede, Büyükelçi Itte'nin 48 saat içinde ülkeden ayrılması istenmişti. Kararın, Fransa'nın Nijer çıkarlarına aykırı eylemleri nedeniyle alındığı belirtilmişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Itte’ye ülkeden ayrılması için verilen sürenin dolmasının ardından yaptığı açıklamada, Fransız elçinin ülkede kalmaya devam edeceğini söylemişti.
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