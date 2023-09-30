https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html
Putin: Rusya, BRICS ülkelerinin kalkınma umutlarına yardımcı olacak
Putin: Rusya, BRICS ülkelerinin kalkınma umutlarına yardımcı olacak
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birinci Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamenter Konferansı'nda katılımcılara yaptığı konuşmada Rusya'nın... 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T10:10+0300
2023-09-30T10:10+0300
2023-09-30T10:10+0300
dünya
vladimir putin
brics
rusya
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arjantin
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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS dönem başkanlığı sırasında Rusya'nın, ülkelerin kalkınma umutlarını hissetmeleri için her şeyi yapacağını söyledi.'BRICS ülkeleri insan odaklı olacak'Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm BRICS ülkelerinin siyasi eğilimlerden bağımsız olarak halkın ruh haline yöneleceğine olan inancını dile getirdi.Putin açıklamasında BRICS'e katılan veya bu örgüt ile çalışmak isteyen ülkelerdeki siyasi partilerin durumundan ve siyasi iklimin vaziyetinden bağımsız olarak herkesim halk tarafından yönlendirilmek zorunda kalacağını ifade etti. BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı ülkelerinden oluşmaktadır. Ağustos ayında Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesinin ardından liderler Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı birliğe tam üye olmaya davet etme kararı aldı. Resmi olarak grubun genişlemesi 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.
https://sputniknews.com.tr/20230927/brics-batinin-hegemonya-iddialarindan-muzdarip-olan-dunya-sistemini-dengeleyecek-1075810148.html
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brezilya
hindistan
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vladimir putin, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, arjantin, mısır, iran, etiyopya, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan
vladimir putin, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, arjantin, mısır, iran, etiyopya, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan
Putin: Rusya, BRICS ülkelerinin kalkınma umutlarına yardımcı olacak
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Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birinci Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamenter Konferansı'nda katılımcılara yaptığı konuşmada Rusya'nın BRICS dönem başkanlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS dönem başkanlığı sırasında Rusya'nın, ülkelerin kalkınma umutlarını hissetmeleri için her şeyi yapacağını söyledi.
"Rusya BRICS dönem başkanlığını devralıyor ve eminim ki dünya çoğunluğu olarak adlandırılan kesimin, sadece ülkelerimizde yaşayan insan sayısı bakımından değil, aynı zamanda kalkınma beklentileri bakımından da çoğunluk olduğunu hissetmesi için her şeyi yapacağız."
'BRICS ülkeleri insan odaklı olacak'
Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm BRICS ülkelerinin siyasi eğilimlerden bağımsız olarak halkın ruh haline yöneleceğine olan inancını dile getirdi.
Putin açıklamasında BRICS'e katılan veya bu örgüt ile çalışmak isteyen ülkelerdeki siyasi partilerin durumundan ve siyasi iklimin vaziyetinden bağımsız olarak herkesim halk tarafından yönlendirilmek zorunda kalacağını ifade etti.
BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı ülkelerinden oluşmaktadır. Ağustos ayında Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesinin ardından liderler Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı birliğe tam üye olmaya davet etme kararı aldı. Resmi olarak grubun genişlemesi 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.