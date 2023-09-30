https://sputniknews.com.tr/20230930/vladimir-putin-rusya-brics-ulkelerinin-kalkinma-umutlarina-yardimci-olacak-1075893701.html

Putin: Rusya, BRICS ülkelerinin kalkınma umutlarına yardımcı olacak

Putin: Rusya, BRICS ülkelerinin kalkınma umutlarına yardımcı olacak

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birinci Rusya-Latin Amerika Uluslararası Parlamenter Konferansı'nda katılımcılara yaptığı konuşmada Rusya'nın... 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T10:10+0300

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2023-09-30T10:10+0300

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Rusya Devlet Başkanı Putin, BRICS dönem başkanlığı sırasında Rusya'nın, ülkelerin kalkınma umutlarını hissetmeleri için her şeyi yapacağını söyledi.'BRICS ülkeleri insan odaklı olacak'Rusya Devlet Başkanı Putin, tüm BRICS ülkelerinin siyasi eğilimlerden bağımsız olarak halkın ruh haline yöneleceğine olan inancını dile getirdi.Putin açıklamasında BRICS'e katılan veya bu örgüt ile çalışmak isteyen ülkelerdeki siyasi partilerin durumundan ve siyasi iklimin vaziyetinden bağımsız olarak herkesim halk tarafından yönlendirilmek zorunda kalacağını ifade etti. BRICS Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'yı ülkelerinden oluşmaktadır. Ağustos ayında Johannesburg'da düzenlenen BRICS zirvesinin ardından liderler Arjantin, Mısır, İran, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı birliğe tam üye olmaya davet etme kararı aldı. Resmi olarak grubun genişlemesi 1 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.

https://sputniknews.com.tr/20230927/brics-batinin-hegemonya-iddialarindan-muzdarip-olan-dunya-sistemini-dengeleyecek-1075810148.html

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brezilya

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mısır

iran

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vladimir putin, brics, rusya, brezilya, hindistan, çin, güney afrika, arjantin, mısır, iran, etiyopya, birleşik arap emirlikleri (bae), suudi arabistan