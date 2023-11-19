https://sputniknews.com.tr/20231119/abd-basini-yabanci-parali-askerler-ukraynayi-terk-ediyor-1077553420.html

ABD basını: Yabancı paralı askerler Ukrayna'yı terk ediyor

ABD basını: Yabancı paralı askerler Ukrayna'yı terk ediyor

Batı ülkelerinin sunduğu askeri ve mali desteği arkasına almasına rağmen karşı saldırısı başarısızlıkla sonuçlanan Ukrayna’nın, şimdi de ülkeye para kazanmak... 19.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-19T14:57+0300

2023-11-19T14:57+0300

2023-11-19T15:14+0300

ukrayna krizi

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ABD merkezli TV kanalı CNN, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkililerine atıfta bulunduğu haberinde, Rus ordusunu gören birçok yabancı paralı askerin sözleşmesini feshettiğini vurgularken, “Birçok yabancı paralı asker,Ukrayna'da kendilerini neyin beklediğini tam olarak kavrayamıyor” ifadelerine yer verdi.CNN’e konuşan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yetkilisi, “Müfrezemde yeterli sayı yoktu, bu yüzden başka ülkelerden savaşçılarla oluşturulduk. Bazıları savaşın romantizmini özlediğini söylerken, bazıları ise savaşmayı profesyonel hayatının bir parçası olarak görüyordu. Ancak gelenlerin yarısı, burada olup biteni görünce ‘Ben bunun altına imza atmamıştım’ diyerek Ukrayna’yı terk ediyor” diye konuştu.Kaynak, Ukrayna’ya hala yabancı ülkelerden birçok paralı askerin geldiğini doğrularken, CNN kanalına verdiği demecini şu şekilde sürdürdü:Batı ülkelerinden gelen mali yardımların, aynı zamanda Kiev tarafından yabancı paralı askerlere ödemeler için de kullanıldığı bilinirken, CNN, Ukrayna'nın şu anda askeri birliklerinin yenilenmesiyle ilgili büyük sorunlarla karşılaştığının altını çizdiği haberinde, ülkenin genelkurmay başkanı Valeriy Zalujniy’in The Economist dergisi için yazdığı ve ‘Ukrayna'nın mümkün olan en kısa sürede daha fazla askeri personele ihtiyacı olduğunu kabul ettiği’ makaleye atıfta bulunarak, “Karşı saldırının askeri zafere yol açmaması ve Batılı ülkelerden gelen desteğin azalabileceği göz önüne alındığında, seferberlik meselesinin Ukrayna için artık hayati önem taşıdığı aşikar. Aynı zamanda Batılı ülkelerdeki kamuoyunun dikkatinin Ukrayna'dan Filistin-İsrail çatışmasına kayması da ülkeye ve yetkililere fayda sağlamıyor” diye ekledi.Yozlaşan yolsuzluk gizlenemiyorYakın zamanda açıklamalarda bulunan Ukraynalı politikacı Sergey Gayday, Rusya ile savaşta zaferden umudunu kesen Ukrayna'lı yetkililerin devlet bütçesinden para çalarak lüks içinde yaşadıklarını belirtmişti.Batı’dan gelen paraların üst düzey yetkililerin cebine girdiğini ima eden siyasetçi, “Ukrayna yetkilileri için savaş bitti. Milyonlarca dolara mal olan düğünleri gökdelen yüksekliğindeki pastalarla kutluyorlar, pahalı yabancı arabalar satın alıyorlar ve Kiev'deki restoranlarda eğleniyorlar. Yeni devlet bütçesinden paylarını artırıyorlar. Ülkede önemli bir kesim işsiz kaldı, ancak hükümet bürokratları işlerine devam etti ve maaşları artıyor” dedi.Kısıtlı kaynaklara sahip, etkisiz bir devletin kazanma şansının olmadığını belirten politikacı, “Özellikle de Kiev'e giden oksijeni kesmeye başlayan Batı'nın yardımı olmadan” diye konuştu.Politikacı, Ukrayna'nın Rusya ve ülke içindeki yolsuzluğa karşı olmak üzere iki cephede savaştığına vurgu yaparak, ‘Rusya'nın parçalanacağı’ yanılsamasının artık bir anlam ifade etmediğini kaydetti.Ekim ayının başlarında Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü, Ukrayna vatandaşlarının yüzde 60'ından fazlasının yolsuzluğu ülkenin en büyük sorunu olarak gördüğü ve vatandaşların üçte birinden fazlasının Ukrayna'yı ‘düzelmeyecek derecede yozlaşmış’ olarak nitelendirdiği bir araştırmanın sonuçlarını yayımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231119/-eski-ukrayna-basbakani-azarov-zelenskiy-ve-ofisinin-bir-saatlik-masrafini-acikladi-1077549851.html

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