https://sputniknews.com.tr/20231117/bati-basini-ukrayna-ordusu-savunmaya-gecerek-de-rusyaya-yonelik-saldirilara-devam-edebilir-1077515477.html

Batı basını: Ukrayna ordusu savunmaya geçerek de Rusya'ya yönelik saldırılara devam edebilir

Batı basını: Ukrayna ordusu savunmaya geçerek de Rusya'ya yönelik saldırılara devam edebilir

Foreign Affairs dergisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin gelecekte olası bir ateşkese rağmen Rusya topraklarına topçu ve hava saldırıları düzenleyebileceğini... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T22:34+0300

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ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayınlanan makalede, ateşkes anlaşması olsa da olmasa da Ukrayna ordusunun savunma stratejisi benimsemesi gerektiği belirtilerek, Kiev yönetiminin kontrolünde kalan bölgeyi koruyup koruyamayacaklarının buna bağlı olduğu kaydedildi.Makalede, “Ukrayna ordusu savunma stratejisine geçtikten sonra bile uzun menzilli silahları, deniz araçlarını kullanmaya devam edebilir ve gizli operasyonlar gerçekleştirebilir” denildi.Kiev'in cephedeki bariz güç dengesizliği nedeniyle kaybettiği toprakları geri almasının mümkün olmadığı gerçeğini de kabul etmesi gerektiğine vurgu yapılan makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ‘uygun zaman’ belirdiği anda saldırı eylemlerine geçebileceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-rusya-topraklarina-fuze-ve-ihalarla-saldiri-girisimlerini-surduruyor-1077493238.html

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