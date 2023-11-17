https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-rusya-topraklarina-fuze-ve-ihalarla-saldiri-girisimlerini-surduruyor-1077493238.html
Ukrayna, Rusya topraklarına füze ve İHA'larla saldırı girişimlerini sürdürüyor
Ukrayna, Rusya topraklarına füze ve İHA'larla saldırı girişimlerini sürdürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında Kırım kıyısına yakın bir noktada Ukrayna'ya ait 2 Neptün füzesinin vurulduğunu açıkladı. Smolensk Bölgesi'nde de... 17.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-17T19:50+0300
2023-11-17T19:50+0300
2023-11-17T19:50+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
smolensk
iha
insansız hava aracı (iha)
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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Saat 10.40 sularında Rusya topraklarındaki tesislere doğru ilerleyen 2 Neptün füzesinin tespit edildiğini belirten bakanlık, füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini kaydetti.Bakanlık, Smolensk Bölgesi semalarındaki vakada ise Ukrayna'ya ait 3 uçak tipi İHA'nın hava savunma araçlarıyla etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, yaralı olduğuna dair bilgi gelmediğini, ekiplerin İHA'ların düştüğü yerlerde çalışma yürüttüğünü bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-670-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1077423754.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, smolensk, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, smolensk, iha, insansız hava aracı (iha)
Ukrayna, Rusya topraklarına füze ve İHA'larla saldırı girişimlerini sürdürüyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında Kırım kıyısına yakın bir noktada Ukrayna'ya ait 2 Neptün füzesinin vurulduğunu açıkladı. Smolensk Bölgesi'nde de 3 İHA imha edildi.
Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.
Saat 10.40 sularında Rusya topraklarındaki tesislere doğru ilerleyen 2 Neptün füzesinin tespit edildiğini belirten bakanlık, füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini kaydetti.
Bakanlık, Smolensk Bölgesi semalarındaki vakada ise Ukrayna'ya ait 3 uçak tipi İHA'nın hava savunma araçlarıyla etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.
Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, yaralı olduğuna dair bilgi gelmediğini, ekiplerin İHA'ların düştüğü yerlerde çalışma yürüttüğünü bildirdi.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.