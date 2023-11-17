https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-rusya-topraklarina-fuze-ve-ihalarla-saldiri-girisimlerini-surduruyor-1077493238.html

Ukrayna, Rusya topraklarına füze ve İHA'larla saldırı girişimlerini sürdürüyor

Ukrayna, Rusya topraklarına füze ve İHA'larla saldırı girişimlerini sürdürüyor

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz semalarında Kırım kıyısına yakın bir noktada Ukrayna'ya ait 2 Neptün füzesinin vurulduğunu açıkladı. Smolensk Bölgesi'nde de... 17.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-17T19:50+0300

2023-11-17T19:50+0300

2023-11-17T19:50+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

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insansız hava aracı (iha)

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Haziran ayında başlayan karşı saldırıda hedeflerine ulaşamayan Ukrayna ordusu, Rusya topraklarına İHA'lar yardımıyla saldırıda bulunmak için çabalarını sürdürüyor.Saat 10.40 sularında Rusya topraklarındaki tesislere doğru ilerleyen 2 Neptün füzesinin tespit edildiğini belirten bakanlık, füzelerin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini kaydetti.Bakanlık, Smolensk Bölgesi semalarındaki vakada ise Ukrayna'ya ait 3 uçak tipi İHA'nın hava savunma araçlarıyla etkisiz hale getirildiğinin altını çizdi.Smolensk Bölge Valisi Vasiliy Anohin, yaralı olduğuna dair bilgi gelmediğini, ekiplerin İHA'ların düştüğü yerlerde çalışma yürüttüğünü bildirdi.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-670-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1077423754.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, smolensk, iha, insansız hava aracı (iha)