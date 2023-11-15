https://sputniknews.com.tr/20231115/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-670-askeri-etkisiz-hale-getirildi-1077423754.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 670 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun 670 askeri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat kapsamında Ukrayna ordusunun 5 saldırısının püskürtüldüğünü, 670 Ukraynalı askerin de etkisiz hale getirildiğini... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T20:37+0300

2023-11-15T20:37+0300

2023-11-15T20:37+0300

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ukrayna krizi

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Rus ordusunun özel askeri harekatının devam ettiğini kaydeden Rusya Savunma Bakanlığı’nın günlük basın bülteninde, son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:Krasnıy Liman istikametinde, 3 saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun son 24 saatte kaybı yaklaşık 180 asker, iki otomobil, Akatsiya ve Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti.Donetsk istikametinde Ukrayna ordu mevzilerine topçu ve hava saldırıları düzenlendi. Düşmanın bu istikametteki toplam kaybı yaklaşık 220 asker, bir tank, yedi otomobil, Fransa yapımı Caezar topçu sistemi, Polonya yapımı Krab topçu sistemi, iki adet Msta-B obüsü ve MT-12 topu oldu.Güney Donetsk istikametinde, Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen hava ve topçu saldırıları sonucu yaklaşık 140 Ukraynalı asker, iki zırhlı savaş aracı, üç otomobil, ABD yapımı M109 Paladin topçu sistemi ve M777 topçu sistemi, Giatsint-S topu, iki D-20 obüsü ve MT-12 topu yok edildi.Zaporojye istikametinde, Ukrayna ordusunun bir saldırısı püskürtüldü ve Ukrayna ordu mevzilerine hava ve topçu saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 40 askerini, 3 kamyoneti ve ABD yapımı M119 obüsünü kaybetti.Herson istikametinde Ukrayna ordu mevzilerine düzenlenen kombineli saldırılar sonucu en az 60 Ukraynalı asker, 3 otomobil, Msta-B obüsü, iki D-30 obüsü, Cobra radarı etkisiz hale getirildi.Ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir S-300 hava savunma sistemi vurulurken Rus hava savunma sistemleri, Ukrayna ordusuna ait bir MiG-29 savaş uçağını ve 30 insansız hava aracını düşürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231115/fransiz-politikaci-philippot-nato-zelenskiyyi-tasfiye-etmek-istiyor-1077404245.html

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