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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231115/eski-pentagon-danismani-bidenin-simdiye-kadarki-en-aptalca-kararini-acikladi-1077417267.html
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın şimdiye kadarki 'en aptalca' kararını açıkladı
Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın şimdiye kadarki 'en aptalca' kararını açıkladı
Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresi boyunca aldığı 'en aptalca' kararın Ukrayna'da... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T13:44+0300
2023-11-15T13:44+0300
ukrayna krizi
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vladimir zelenskiy
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X hesabından açıklama yapan Macgregor, "Biden yönetiminin ve ABD Kongresi'nin en aptalca kararı Ukrayna oldu. Bu savaş kaybedildi ve Ukrayna ulusu yok ediliyor" ifadelerini kullandı.Macgregor, Ukrayna'nın Rusya ordusuyla süren çatışmalarda yüz binlerce askerini kaybettiğini de vurguladı.Ukrayna'da özel askeri harekata başlamadan önce ABD öncülüğündeki Batı'ya güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma imzalamayı öneren Rusya, önerinin gözardı edilmesi ve Kiev'e yardımların artması sonrası Ukrayna ve Donbass'ta askeri faaliyetlere başlamıştı.Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği de giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberler Batı basınında daha sık biçimde yer almaya başladı.
https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-cia-ajani-ukraynanin-gelecek-devlet-baskanin-ismini-verdi-zelenskiy-artik-ise-yaramaz---1077314235.html
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Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın şimdiye kadarki 'en aptalca' kararını açıkladı

13:44 15.11.2023
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresi boyunca aldığı 'en aptalca' kararın Ukrayna'da çatışmaları başlatmak olduğunu söyledi.
X hesabından açıklama yapan Macgregor, "Biden yönetiminin ve ABD Kongresi'nin en aptalca kararı Ukrayna oldu. Bu savaş kaybedildi ve Ukrayna ulusu yok ediliyor" ifadelerini kullandı.
Macgregor, Ukrayna'nın Rusya ordusuyla süren çatışmalarda yüz binlerce askerini kaybettiğini de vurguladı.
Ukrayna'da özel askeri harekata başlamadan önce ABD öncülüğündeki Batı'ya güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma imzalamayı öneren Rusya, önerinin gözardı edilmesi ve Kiev'e yardımların artması sonrası Ukrayna ve Donbass'ta askeri faaliyetlere başlamıştı.
Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği de giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberler Batı basınında daha sık biçimde yer almaya başladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2023
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