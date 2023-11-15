https://sputniknews.com.tr/20231115/eski-pentagon-danismani-bidenin-simdiye-kadarki-en-aptalca-kararini-acikladi-1077417267.html

Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın şimdiye kadarki 'en aptalca' kararını açıkladı

Eski Pentagon danışmanı, Biden'ın şimdiye kadarki 'en aptalca' kararını açıkladı

Eski ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Danışmanı Douglas Macgregor, ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresi boyunca aldığı 'en aptalca' kararın Ukrayna'da... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T13:44+0300

2023-11-15T13:44+0300

2023-11-15T13:44+0300

ukrayna krizi

abd

abd

ukrayna

ukrayna krizi

joe biden

savaş

vladimir zelenskiy

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd kongresi

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X hesabından açıklama yapan Macgregor, "Biden yönetiminin ve ABD Kongresi'nin en aptalca kararı Ukrayna oldu. Bu savaş kaybedildi ve Ukrayna ulusu yok ediliyor" ifadelerini kullandı.Macgregor, Ukrayna'nın Rusya ordusuyla süren çatışmalarda yüz binlerce askerini kaybettiğini de vurguladı.Ukrayna'da özel askeri harekata başlamadan önce ABD öncülüğündeki Batı'ya güvenlik garantileriyle ilgili anlaşma imzalamayı öneren Rusya, önerinin gözardı edilmesi ve Kiev'e yardımların artması sonrası Ukrayna ve Donbass'ta askeri faaliyetlere başlamıştı.Ukrayna ordusu, çatışmalarda hiçbir önemli başarı elde edemezken Batılı ülkelerin Kiev'e desteği de giderek azalıyor. Son dönemde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in halefi olacağı belirtilen isimlerle ilgili haberler Batı basınında daha sık biçimde yer almaya başladı.

https://sputniknews.com.tr/20231112/eski-cia-ajani-ukraynanin-gelecek-devlet-baskanin-ismini-verdi-zelenskiy-artik-ise-yaramaz---1077314235.html

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abd, abd, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, savaş, vladimir zelenskiy, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), abd kongresi